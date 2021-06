COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE ALEX TURNER

Alex Turner, el famoso vocalista de la banda británica de rock Arctic Monkeys y del proyecto alterno The Last Shadow Puppets. Es uno de los los rockstars más cotizados de la época por su talento y la gran popularidad que alcanzó a través de su arte, ya que también se ha dedicado a producir música en solitario. A continuación te compartimos algunos de los datos más curiosos que probablemente no sabías del músico inglés.

1.- La música lo persiguió toda su vida

Alex estuvo envuelto en la música desde muy temprana edad, y además tomó clases de piano desde los 8 años. Siendo sus principales influencias musicales grandes músicos y leyendas como: Frank Sinatra, The Carpenters, The Beatles, Led Zeppelin, The Beach Boys, David Bowie y The Eagles.



2.- La timidez, su peor enemiga

Inicialmente, Turner era tan, pero tan tímido que tardó un buen tiempo en tomar su rol como frontman de Arctic Monkeys. Su pena era tan grande que tenía miedo al cantar, por lo que el cantante original de la banda fue Glyn Jones.

3.- Es un ferviente fan de Queens Of The Stone Edge

Nunca ha escondido su admiración hacia Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age. Incluso, el tercer álbum de Arctic Monkeys, Humbug (2009), fue producido por Homme luego de que este haya escuchado el demo de «Dance Little Liar». Se conocieron precisamente cuando Arctic Monkeys abrió un show de QOTSA en octubre de 2007.

4.- La canción que más detesta de su discografía con Arctic Monkeys

El músico ha declarado en varias ocasiones que odia «I Bet You Look Good On The Dancefloor». De hecho, en una entrevista la describió de ésta forma: «Es mierda. Las palabras son basura. Pudo ser una gran canción, pero odio ser reconocido sólo por ella porque es basura».

5.- El dinero, es dinero…

Turner, ocupa el puesto #16 en la lista de las celebridades británicas más adineradas; su fortuna ascendía en esa época a 10 millones de dólares. Sólo superado por Cheryl Cole y Amy Winehouse. Todo esto lo acúmulo antes de cumplir 30 años.

6. La historia detrás de la icónica «Fluorecent Adolescent»

«Fluorescent Adolescent» fue escrita por Alex Turner y su novia de aquella época, Johanna Bennett. Y se dio mientras ambos se encontraban de vacaciones por el Mediterráneo. Fue inspirado en jóvenes que se conocieron durante su etapa en la secundaria.

7.- Un adicto a las series

A todos nos ha pasado algunas vez. Y para Alex Turner ésta obsesión se presentó por la serie The Wire. Al grado de que pasaba noches enteras viéndola mientras el resto de sus compañeros dormían.

8.- The Beatles y Turner

Tal vez Alex deteste a Radiohead y los llame aburridos, pero con The Beatles es otra historia. Resulta que su disco favorito de todos los tiempos es Rubber Soul del cuarteto de Liverpool.

9.- Labores altruistas

Turner donó la guitarra que utilizaba en los comienzos de la banda, una Fender Mexican Stratocaster Arctic White, para poder colaborar con el desastre de Haití en 2010.

10.- Pastelillos ingleses

El músico ama tanto los crumpetes, unos pastelillos clásicos de Reino Unido, que cuando se mudó a Brooklyn confesó en una entrevista que eso era lo que más extrañaba de su país.