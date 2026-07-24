Letronero Mexicano: el espacio merecido del barrio en el arte

Marco Osorio, conocido como Letronero Mexicano o Ñero Letters, es un diseñador y tipógrafo de la Ciudad de México cuyo trabajo reúne graffiti, rotulación popular, caligrafía y referencias de la cultura chicana. Su trayectoria permite discutir qué sucede cuando las letras surgidas en la calle llegan a espacios culturales y proyectos comerciales.

Su relación con las letras comenzó antes de estudiarlas como sistemas de signos. Las observó en bardas, vidrios, cuadernos y otros soportes donde una forma común podía transformarse mediante el trazo. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lo presenta como diseñador y tipógrafo, y señala que su trabajo enlaza la tradición del graffiti mexicano con la rotulación popular, el tatuaje, la caligrafía y la cultura chicana.

En entrevista con Yaconic, Marco explicó cómo comenzó esa curiosidad:

“Esa influencia de ver cómo se transformaba una forma común en un trazo diferente y experimental fue lo primero que me llamó la atención. Desde ahí empezó esa cosquillita de querer saber más al respecto de la interpretación de símbolos, porque las letras son símbolos que se traducen en un fenómeno fonético, en un ruido”.

Para él, las letras cambian según el lugar, la técnica y las personas que las emplean. Cuando se conjugan, pueden transmitir un mensaje directo: “estoy aquí”.

El origen de Letronero Mexicano en el graffiti

La relación de Marco con las letras comenzó en la adolescencia. El graffiti fue una práctica de observación, repetición y pertenencia, desarrollada entre el entorno escolar y la calle. En esa etapa, la ropa manchada de pintura formaba parte de una experiencia cotidiana. Lo que años después pudo analizar mediante la semiótica surgió primero de observar cómo las letras cambiaban de acuerdo con la mano, la superficie y el grupo que las utilizaba.

“Entiendo ya esa parte como de que son, al final del día, símbolos que, si los conjugas, dicen algo. En la secundaria y la prepa lo seguí haciendo de manera experimental hasta que en la universidad conocí el sistema formal, pero la conexión real vino después, con la música y el movimiento chicano”.

La universidad le permitió conocer un sistema formal para estudiar las letras. Sin embargo, la relación más directa con ellas permaneció ligada a la práctica, la música y los códigos visuales que conoció fuera de la escuela.

El barrio y los espacios culturales

Para Letronero Mexicano, la llegada de la gráfica urbana a galerías, escuelas y museos no significa que el barrio necesite una autorización institucional para tener valor. La entiende como una oportunidad para que conocimientos desarrollados durante años fuera de esos recintos sean vistos por otros públicos.

“El barrio es bien bonito y no necesita reconocimiento exigido; merece respeto por lo que somos. De ahí viene la mejor mano de obra, el mejor sazón y un pensamiento de chingarle sin chingar a los demás. La gente que piensa que merecemos su reconocimiento, en realidad se lo apropia porque en el fondo quiere ser parte de lo mismo”.

El 4 de noviembre de 2024 participó en el IV Encuentro de Cultura Chicana Chicanxs sin Fronteras, realizado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. El programa lo incluyó en los círculos de diálogo y activaciones artísticas de la jornada inaugural. También colaboró en la activación de tatuaje chicano Memoria, tatuajes y sellos.

En 2025, el INBAL volvió a incluirlo entre los participantes del V Encuentro de Cultura Chicana, organizado en la Galería José María Velasco. La institución describió su trabajo como una mezcla de graffiti mexicano, rotulación popular, tatuaje y caligrafía chicana.

Su presencia en estos encuentros permite ubicar su actividad más allá de las redes sociales o los encargos privados. También muestra el interés de instituciones culturales por incorporar prácticas vinculadas con el graffiti, la rotulación y las comunidades chicanas.

Rotulación popular, lettering y gráfica urbana

En términos generales, la rotulación consiste en dibujar o pintar letras e imágenes sobre fachadas, muros, cortinas y cristales para identificar comercios, anunciar productos o comunicar servicios. El lettering se refiere al dibujo de letras para una composición específica, aunque en la práctica ambos campos pueden compartir herramientas, técnicas y referencias.

La rotulación popular está ligada al trabajo de quienes pintan anuncios comerciales a mano y adaptan cada encargo al espacio disponible, al negocio y al contexto del barrio. No cumple la misma función que la señalética, cuyo objetivo principal es orientar o transmitir información dentro de un espacio.

En el artículo académico “Cuatro reflexiones sobre la rotulación popular”, publicado en 2023, Rocío Martínez Vergara analiza las relaciones entre los rotulistas populares y los profesionistas gráficos. La autora observa que el renovado interés por los rótulos pintados a mano también ha generado tensiones sobre el reconocimiento del oficio, la autoría y la manera en que sus recursos son retomados desde otros ámbitos.

En el trabajo de Marco, estas prácticas no aparecen como categorías aisladas. El graffiti aporta la experiencia del trazo y la firma; la rotulación, la relación entre las letras, el comercio y el espacio público; la caligrafía, el control de la herramienta; y la cultura chicana, una parte de sus referencias musicales, gráficas y comunitarias.

Apropiación y uso comercial de la gráfica popular

El dilema aparece cuando las empresas o los creadores utilizan recursos asociados con una comunidad sin reconocer su procedencia, contratar a quienes conocen el oficio o entender el contexto en el que esas formas circulan.

Marco llama “exotización” a la apropiación superficial de esos elementos. Su postura no implica que cualquier uso de letras Old English o referencias chicanas sea por sí mismo una apropiación. El problema, desde su perspectiva, depende de cómo se emplean, quién participa en el proyecto y qué reconocimiento recibe la comunidad de la que provienen las referencias.

“Véndete chido por quien eres, por tu trazo y por la identidad que representas. Pero cuando llega alguien y te impone un molde, es cuando dejas de ser tú. Mantén tu esencia; si te late cierto tipo de letra, investiga y dale el respeto que se merece, no dibujes cosas sin sentido”.

Las letras Old English tienen una historia anterior a su uso dentro de la cultura chicana, el tatuaje y el graffiti. En esos contextos adquirieron nuevas lecturas y se relacionaron con barrios, grupos, publicaciones, músicos y tatuadores.

Algo similar ocurre con el placazo. Su significado no es igual en todos los lugares ni puede reducirse a una sola interpretación. Puede funcionar como firma, marca de presencia, mensaje dirigido a un grupo o referencia territorial, según la época y el contexto.

La lectura de Marco parte de su propia experiencia con esos códigos:

“Por una parte está chido que se acerquen a los rotulistas fregones, como Rey Pincel o los Rótulos Bautista en Oaxaca, pero no está tan chido que lo vean como algo meramente comercial que se consume rápido. Me gustaría que las marcas dieran esa practicidad de: ‘Maestro, usted ríjase’. Yo transformo tus ideas en formas y colores, pero el proceso analítico creativo es invaluable”.

Para Letronero Mexicano, vender un servicio no significa renunciar al criterio propio. Una colaboración puede reconocer la experiencia del rotulista cuando le permite tomar decisiones, respeta su trazo y remunera su conocimiento.

Letras, pertenencia y comunicación

Marco sostiene que una pieza no se recibe únicamente por la forma de sus letras. También importa el mensaje y la relación que establece con quienes la observan.

“La banda busca el mensaje más que la estética. Les das un sentido de pertenencia. Si algo puedo aportar a la cultura, a la raza, es desde un enfoque de qué vas a comunicar. Si a alguien incomodas es porque estás haciendo las cosas bien”.

En su relato, las letras funcionan como herramientas de comunicación y pertenencia. El trazo puede llamar la atención, pero el mensaje determina la relación que una pieza establece con el público.

También rechaza la idea del creador como una figura distante. Su proceso puede ocurrir en un espacio de trabajo o en la sala de su casa, porque las letras forman parte de su vida cotidiana.

“Somos los grafiteros que seguimos sobreviviendo. Muchos le brincan a otra cosa cuando no les dan likes o cuando ya no les funciona, pero nosotros nos mantenemos porque es nuestra labor. El respeto se gana porque estás haciendo algo en particular, algo que tiene firma y tiene alma”.

Esa supervivencia implica continuar una práctica a pesar de los cambios en las plataformas, las tendencias comerciales y las formas aceleradas de consumo.

“Hago por respetar mis códigos y mantenerme leal a eso. Eso evita que mi trabajo se prostituya. No hago letras que no me respeten, ni letras que yo no respete”.

El barrio como lugar de aprendizaje

Para Marco, el barrio no es una imagen decorativa ni un concepto uniforme. Es un espacio donde se aprende a observar, trabajar, comunicarse y convivir. Su relación con las letras parte de esa experiencia y de los códigos que conoció antes de entrar en contacto con los sistemas formales de enseñanza.

“Solo quien ha tenido un agujero en el zapato siente cómo calan las piedritas y el agua fría, y aun así seguimos caminando”.

La frase resume una parte de su postura: las experiencias sociales no pueden comprenderse únicamente por su apariencia. Detrás de cada rótulo, firma o pieza caligráfica existen decisiones técnicas, condiciones de trabajo, referencias compartidas y maneras distintas de ocupar el espacio.

El interés por los rótulos, el graffiti y las letras chicanas ha abierto nuevos espacios de exhibición y colaboración. Al mismo tiempo, ha puesto sobre la mesa preguntas sobre la autoría, el pago, el reconocimiento y el uso comercial de conocimientos desarrollados en comunidades específicas.

Letronero Mexicano sabe que las letras son para todos. Se viven, se conocen y se reconocen. En su trabajo, la diferencia entre repetir una forma y comunicar algo se encuentra en el conocimiento del trazo, el contexto y las personas a quienes va dirigido.