Librería de Karl Lagerfeld en París: El templo de resguardo bibliográfico que adquirió Channel

Si alguna vez te preguntaste dónde guardaba el diseñador Karl Lagerfeld su inagotable fuente de ideas, la respuesta se encuentra en el número 7 de la calle de Lille, en París. Allí se halla la Librairie 7L, un espacio que él mismo fundó en 1999 y que se erige como una extensión tangible de su mente creativa. Lejos de ser una simple tienda, esta librería de Karl Lagerfeld en París es una meca para los amantes de las artes visuales. El espacio, con estanterías que se elevan hasta un techo acristalado, revela la fascinación del «Káiser» por la fotografía, el diseño y la arquitectura.

Tras su fallecimiento, la adquisición de 7L por parte de Chanel en 2021 garantizó que este legado intelectual, que él describía como su «paraíso», permanezca abierto al público y siga siendo un motor de inspiración. La historia del recinto es tan peculiar como su fundador. Originalmente, el espacio en el 7 rue de Lille era una galería de arte que Karl Lagerfeld transformó por completo en su refugio bibliográfico y estudio fotográfico. El nombre 7L es un simple, pero elegante acrónimo de su dirección, pero su significado es profundo: representaba el corazón de su frenética producción creativa.

Lagerfeld, que también era fotógrafo, usaba el amplio espacio del Plateau-Bibliothèque (la parte trasera de la librería) para sus sesiones de fotos. Se dice que acudía por las noches, después de terminar sus jornadas en Rue Cambon, para trabajar rodeado de decenas de miles de volúmenes. Esta librería de Karl Lagerfeld en París era su búnker intelectual.

Tras la muerte del diseñador en 2019, surgió la gran pregunta sobre el futuro de su legado bibliófilo. La respuesta llegó en 2021, cuando la Maison Chanel —donde Lagerfeld sirvió como director creativo durante 36 años— adquirió la Librairie 7L. Esta adquisición fue un movimiento estratégico de amor y preservación, asegurando que el santuario del diseñador no se dispersara.

Ahora, la responsable de preservar y promover este espíritu es la directora Laurence Delamare. Bajo la égida de Chanel, la librería de Karl Lagerfeld en París ha ampliado su propósito a través de tres pilares: la librería pública, la casa editorial Éditions 7L, y el desarrollo de un programa cultural llamado Correspondances. Este programa transforma el antiguo estudio fotográfico en un centro vivo con exposiciones, performances y lecturas, manteniendo el espacio como un motor de la cultura contemporánea.

Acceso al público: un catálogo de coleccionista

La Librería 7L está abierta al público en sus horas habituales y funciona como una librería de alta curaduría. Los visitantes pueden hojear y comprar títulos que reflejan el gusto inigualable de Lagerfeld, con un fuerte énfasis en temas como la tipografía, el diseño industrial, el arte paisajístico y las grandes monografías. La curaduría se enfoca en que cada libro sea una pieza de valor visual y coleccionismo.

Sin embargo, el acceso al majestuoso Plateau-Bibliothèque, donde las estanterías de casi siete metros llegan hasta la claraboya (con acceso mediante una pasarela metálica), es más selectivo. Aunque este espacio forma parte del recinto, está reservado principalmente para eventos culturales, lanzamientos y para los Amigos del 7L, manteniendo un aire de exclusividad y misterio que el propio Lagerfeld fomentaba. Visitar esta librería de Karl Lagerfeld en París es, sin duda, una inmersión directa en el universo estético y la insaciable curiosidad del diseñador.