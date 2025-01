Los museos que participan en la recaudación de fondos por la investidura de Donald Trump

La investidura de Donald Trump ha estado rodeada de distintas actividades que han llamado la atención. Tal es el caso de las cenas de inauguración preparadas por el Museo Nacional de la Construcción por la noche del día de hoy. En ella, se espera la asistencia del presidente electo en compañía de su esposa Melania.

Sin embargo, dentro de estas actividades, también se ha señalado la dirección de los eventos privados en torno a la investidura de Donald Trump. Esto, debido a que las personas que quieran asistir a esta actividad en el Museo Nacional de la Construcción tendrán que pagar una considerable suma de dinero. Esto, según los comunicados respecto a la recaudación de fondos de la campaña de Trump.

Para poder tener una breve interacción con el mandatario, durante el evento de investidura de Donald Trump, los donantes deben contribuir un millón de dólares. Esto, directo al comité que refiere cinco niveles de paquetes de entrada-donación: $1 millón, $500,000, $250,000, $100,000 o $50,000. Cabe destacar que hay una velada-convivencia con J. D. Vance en la Galería Nacional de Arte.

La cena costó $500,000 para el evento de investidura de Donald Trump. Sin embargo, en 2017 hubo una actividad similar en la que los asistentes pagaron esa misma cantidad para asistir a las cenas para el presidente y el vicepresidente. Los donantes que gastaron $1 millón en 2017 también recibieron acceso a un almuerzo de líderes con invitados especiales seleccionados de los designados del Gabinete, la Cámara y el Senado.

Según información de The Guardian, el comité inaugural de la investidura de Donald Trump ha recaudado más de 170 millones de dólares y espera recaudar 200 millones. Se espera que sean abundantes personas hagan negocios con el gobierno federal y han hecho donaciones importantes que superan el millón de dólares.

Aun que la Galería Nacional de Arte no suele permitir eventos privados, se han hecho excepciones para solicitudes oficiales de administraciones anteriores. Un portavoz de la galería dijo a Hyperallergic que “serviría como sede para un evento inaugural a pedido del comité inaugural”, pero no proporcionó más detalles.

Con ello, se destaca que no aunque mayormente lo eventos no están permitidos, la investidura de Donald Trump no es el primero en llevarse a cabo en un museo. En vísperas de las elecciones presidenciales nacionales la candidata demócrata Kamala Harris, celebró su último mitin en el Museo de Arte de Filadelfia.

Como parte de las actividades por la investidura de Donald Trump, a partir de hoy y hasta el próximo 11 de febrero, un retrato del mandatario estará en exposición en la Galería Nacional de Retrato de Washington.

