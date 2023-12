Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Esta semana te traemos toda la información sobre la subasta de El «Ojo Psicodélico» que le perteneció a John Lennon I Una Novela de Nick Cave será adaptada para la televisión | Machirulo, No Binario y Perreo están entre las palabras que la RAE agregó al diccionario | Te decimos cómo adoptar un ajolote con causa y de manera virtual. Hoy tenemos como invitada a Alexandra Hernández, organizadora de FAIN Feria de Arte.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

– CORTINILLA MICRODOSIS SEMANAL –



The Hives quiere que formes parte de su franquicia de bandas

The Hives Franchise, es el nuevo proyecto de la banda sueca “The Hives”. Ésta propuesta busca que haya cientos de bandas de covers de The Hives alrededor del mundo que pertenecerán a la franquicia oficial de la agrupación original. Esta convocatoria surge de la necesidad de The Hives de cubrir la demanda de presentaciones, y aunque la publicación sugería toques de humor, la propuesta va muy en serio.

A través de su cuenta de Instagram escribieron lo siguiente: “Necesitamos varias The Hives. Imaginen un mundo donde The Hives toca en todas las ciudades todo el tiempo. ¡Ese es el mundo en el que queremos vivir!”. Aún no hay más información al respecto más que un formulario de registro en su página oficial donde mediante tu nombre y correo electrónico quedas registrado para formar parte de la franquicia.

¡Hasta en las mejores familias! Miembros de The Brian Jonestown Massacre se pelearon en el escenario

The Brian Jonestown Massacre ha realizado presentaciones alrededor del mundo en una gira que al parecer, concluyó el martes 21 de noviembre tras un enfrentamiento físico entre el frontman Anton Newcombe y el guitarrista, Ryan Van Kriedt. Durante un concierto en Melbourne, Australia, los integrantes comenzaron a discutir entre canciones, poniendo tenso el ambiente, hasta que, tras hacerse una seña obscena, comenzaron a agredirse físicamente a media presentación provocando la cancelación del evento.

“Apaguen el micrófono de este tipo y deja la guitarra, la fiesta se acabó, capitán”, dijo el vocalista al guitarrista de la agrupación. Mientras que Van Kriedt respondió: “piensa mejor lo que estás diciendo porque esto es para siempre”. El resto de sus presentaciones en australia fueron canceladas de acuerdo con información de ABC News. Hasta el momento, no se ha publicado un comunicado oficial por parte de The Brian Jonestown Massacre.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Una novela de Nick Cave será adaptada para la televisión

La novela publicada en 2009 por Nick Cave titulada «La muerte de Bunny Munro«, llegará a la televisión mediante una adaptación. Matt Smith, popular por sus papeles en series como «La casa del dragón» y «The Crown«, será el protagonista y co-productor, junto a Cave, de la serie dividida en seis partes.

Bunny Munro, el personaje de Smith, es un vendedor puerta a puerta con una adicción al sexo que se embarca en un viaje libertino por carretera con su hijo de 9 años mientras lucha por lidiar con el suicidio de su esposa Libby.

La serie, dirigida por Isabella Eklöf y escrita por Pete Jackson, comenzará filmaciones en primavera del siguiente año sin existir aún una fecha de posible estreno. Nick Cave ha estado trabajando muy duro los últimos meses, pues, además de ofrecer una ronda de conciertos en Estados Unidos con el respaldo de Colin Greenwood de Radiohead, también está puliendo los toques finales del nuevo álbum de Nick Cave & The Bad Seeds.

Tenemos fecha de estreno para ver la reversión de la película: “Nosferatu”

La versión de Nosferatu dirigida por Robert Eggers, promete desatar un horror indescriptible durante la temporada navideña ya que su estreno será el 25 de diciembre de 2024. Entre los nombres destacables del reparto se encuentran: Willem Dafoe, Nicole Kidman y Lily-Rose Depp. Inicialmente, el proyecto iba a tener como protagonista a Harry Styles, pero no se concretó.

Machirulo, no binario y perreo entre las palabras que la rae agregó al diccionario

Cuando una palabra se hace popular entre los hablantes de la lengua y a su vez es comprendida de manera universal, la RAE debe incorporarla porque, justo a través de los usos que las lenguas se van modificando. El claro ejemplo de ello son las nuevas aceptaciones de palabras como “perreo” “no binario” y “machirulo”.

En una apuesta por la perspectiva de género y la modernización de la lengua, la real academia española ha integrado estas nuevas definiciones. En esta actualización se han incluido 4.381 nuevas palabras que van desde definiciones de sobre identidad sexual hasta formas de referirse a las nuevas propuestas para combatir el cambio climático como “descarbonizar”.

La RAE se encuentra en constante actualización dado a los cambios que la sociedad ha ido marcando. Sin embargo, permanece sin aceptar el lenguaje no binario como el uso de la letra e para identificar a las personas que no se asumen bajo el género de nacimiento.

Te decimos cómo adoptar un ajolote con causa y de manera virtual

El Laboratorio de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional Autónoma de México inició la campaña «Adoptaxolotl 2024», con la cual buscan recaudar fondos para ayudar al trabajo de rehabilitación del hábitat del ajolote a través de la adopción virtual de uno de estos animales endémicos de Xochimilco.

Lo único que se debe de hacer es ingresar a la página de Laboratorio de Restauración Ecológica, buscar el apartado de adopción y elegir alguno de los kits que ofertan para llevar a cabo tu adopción virtual. Los kits oscilan entre los $200 y los $9,000 pesos. Todos incluyen distintos obsequios así como un certificado de adopción oficial y una carta de agradecimiento. Es importante resaltar que la conservación de estos anfibios es fundamental y requiere de cuidados especiales, por ello es que esta campaña de adopción está pensada para la modalidad virtual.

Subastarán el “Ojo Psicodélico”, un mosaico para piscina que le pertenecía a John Lennon:

‘El ojo psicodélico’, el monumental mosaico con más de 17.000 coloridos azulejos que ambientó la piscina de John Lennon dentro de su mansión Kenwood, salió a subasta el día de ayer. La casa Bonham de Londres abrió las pujas pretendiendo llegar a seis ostentosas cifras.

“El ojo psicodélico”, es uno de los globos oculares más famosos de la cultura pop. Fue creado por el artista Joseph Ritrovato a petición del músico para poder lucirla en la alberca privada donde solía relajarse. En la subasta con temática de la cultura pop también salieron a la venta objetos que fueron propiedad de Led Zeppelin, los hermanos Gallagher (Oasis) y The Beatles.

RECOMENDACIÓN DE LA CASA

Alexandra Hernández es organizadora de FAIN, una feria de arte que está por realizarse los días 1, 2 y 3 de diciembre a manera de recorrido por distintos espacios relacionados con la creación artística en la Ciudad de México. Si quieres saber más detalles, no te pierdas la entrevista en este Factor Cultural.