“Un ser incomprendido” ve la luz del mundo el 8 de julio de 1893. Nahui Olin escribía de sí misma como alguien que lo tiene “todo” pero que nada de eso le alcanzaba para ser feliz.

“Pero ¿qué digo? Soy y no soy dichosa. ¿Por qué? No soy feliz porque la vida no fue hecha para mí, porque soy una llama que se devora a sí misma y nada puede extinguirla; porque no he vivido libremente la vida con el derecho a disfrutar de los placeres, y me han destinado para venderme a un marido, como en la antigüedad se vendía a los esclavos. A pesar de mi edad, protesto por estar bajo la tutela de mis padres”.