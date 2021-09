ALTA COSTURA PUNK Y MODA ALTERNATIVA EN EL CINE

La alta costura punk y moda alternativa juegan un papel sumamente importante en el séptimo arte, ya que es otro elemento que refuerza la esencia de las películas. Ésta pequeña, pero muy concisa lista de títulos muestra lo revolucionario que han sido los vestuarios, outfits y estilos que han dejado huella en la cultura pop. E incluso en la forma en que nos vestimos actualmente.

Blade Runner

En primer lugar tenemos un clásico, Blade Runner. Nos enfocaremos en la cinta lanzada en 1982, aunque el remake también mantiene una moda increíble, la primera es simplemente icónica. De estética punk y glam, ésta fantástica producción marcó toda una década por el vestuario realizado por Michael Kaplan y Charles Knode.

Cruella

La película más reciente sería Cruella, la cual continúa en boca de todos debido a la alta costura con tintes punks, grunge y alternativos utilizados. Entre las inspiraciones para los vestuarios destacan: Alexander McQueen, Balenciaga, Dior, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood y la escencia de David Bowie. También vemos la extravagancia aplicada de la tienda londinense Selfridges y los almacenes Liberty. La diseñadora detrás de ésta increíble obra de arte textil es la dos veces ganadora del Óscar, Jenny Beavan.

En cuanto a los maquillajes vamos a ver desde ahumados, antifaces, pedrería, y uno de los más legendarios. «The Future», el cual tiene un significado detrás: la tipografía es la misma que las del álbum Never Mind The Bollocks (1977), de los Sex Pistols.

Atomic Blonde

Este famoso thriller de espías lleno de acción, ambientado en el Berlín de 1989. El vestuario de la cinta quedó a cargo de la diseñadora Cindy Evansse, quien se inspiró en las famosisímas fotografías de Helmut Newton. Así como en la riqueza de tiendas de segunda mano europeas. Obteniendo como resultado un estilo muy sofisticado y glam con tintes punk.

Metropolis

Metrópolis, la cinta de culto también tiene su legado en la industria de la moda. Aenne Willkomm fue quien diseñó los vestuarios que trascenderían en la historia. Sus diseños pretendían enfatizar «el realismo y la autenticidad de lo fantástico» con una visión futurista en ese entonces del año 2000.

Ghost in The Shell

Cómo bien recordaremos para la adaptación cinematográfica del anime, Ghost in the Shell. La protagonista es Scarlett Johanson quien portó sobre su cuerpo verdadera tecnología jamás antes vista en el cine y la industria de la moda. La encargada de la confección del característico bodysuit, fue la compañía neocelandesa de efectos especiales Weta Workshop. Creando este súper traje termo-óptico que se ajusta al cuerpo comouna segunda piel, realizado en un único material: la silicona. Además no lleva costuras, todo ésta unido con cierres e imanes.

Una tecnología inédita que lo lleva a formar parte de este conteo y claro el estilo impregnado es totalmente futurista y robótico que no podemos pasar por alto.

How to talk to girls at parties

Otro filme de ondas punk, es How to Talk to girls at Parties. Protagonizada por Elle Fanning, ésta historia de amor ésta cargada del punk londinense. Sandy Powell fue la mente detrás del vestuario tan exquisito. Vemos pelucas, maquillaje obscuro y sobre todo ese toque que buscaban los adolescentes de autenticidad e identidad.