DISFRUTA DE LAS 5 MEJORES PELÍCULAS DE CASINOS

La sensación que provoca los juegos de azar no se puede describir sin sentirla por nuestra propia mano. Es por ello que se han hecho un sin fin de películas con temática de casinos que nos hacen sentir la emoción y la adrenalina como si lo viviéramos nosotros.

Es por esto que nos dimos la tarea de hacer un top con las 5 mejores películas de Casinos, para que no pierdas tu tiempo buscando y mejor lo uses disfrutando del mejor entretenimiento en línea.

Uno de los beneficios de este tipo de entretenimiento en línea es que siempre está abierto y disponible para garantizarte la mejor experiencia al jugar y la mejor experiencia para ganar.

1.- La gran estafa (2001)

Steven Soderbergh comenzaría la franquicia de “Ocean’s” con Ocean’s Eleven en el año 2001. La película fue todo un éxito de taquilla. Estuvo protagonizada por rostros muy conocidos por el público como George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García o Julia Roberts.

La cinta siguió a Danny Ocean, un ladrón con un gran carisma que tras salir de la cárcel decide planear el mayor atraco de casinos de la historia. Para ello, reunirá a once personas, cada uno un maestro en su campo, para poder desarrollar su plan. El único inconveniente es que el dueño de los casinos es la actual pareja de su exmujer.

2.- 21 Black Jack (2008)

Película sobre blackjack por excelencia en el ámbito cinematográfico. La obra dirigida por Robert Luketic está basada en el libro Bringing down the House: the Inside Story of Six MIT Students who Took Vegas for Millions, de Ben Mezrich.

Una película que narra la historia real de un grupo de estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que durante la década de 1990 lograron desplumar a los principales casinos de Las Vegas.

3.- Casino Royale (2006)

La mítica saga de James Bond también se ha sumergido de lleno en el trepidante mundo de los casinos. Casino Royale, vigésima primera película de la serie cinematográfica, traslada al famoso espía inglés, interpretado por primera vez por Daniel Craig, a una partida a vida o muerte al póker en el Casino Royale de Montenegro.

4.- Casino (1995)

Uno de los títulos imprescindibles de la filmografía de Martin Scorsese es Casino, estrenada en 1995. La película está basada en hechos reales, en concreto, en el libro homónimo de Nicholas Pileggi. Protagonizada por Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci, se ambienta en Las Vegas en 1973.

El film sigue a Sam “Ace” Rothstein, un profesional del mundo de las apuesta y director de uno de los casinos más importantes de la zona, que pertenece a la mafia. La llegada de Nicky Santoro trastocará la realidad de Ace y de todo su entorno.

5.- Rain Man (1988)

En 1988 Barry Levinson dirigió Rain Man, película protagonizada por Dustin Hoffmam y Tom Cruise. El film presenta a dos hermanos, Charlie y Raymond. El primero se entera tras la muerte de su padre de la existencia del segundo, quién además es el legitimo heredero de su padre. La particularidad que persigue a Raymond es que es autista.

En la cinta los protagonistas pasan una noche en Las Vegas, donde consiguen ganar mucho dinero en un casino gracias a la gran capacidad con el juego de Raymond.