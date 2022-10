Películas y series que probablemente no sabías se basan en un comic

Seguramente cuando piensas en comics y cine se te vienen a la mente de inmediato los superhéroes de Marvel o DC. Sin embargo, existen una gran variedad de películas y series que están basados en un comic y que seguramente no te habías dado cuenta. Historias que van del terror a la ciencia ficción, los comics han sido una gran fuente de inspiración para llevar historias tanto a la pantalla grande como a la chica.

Es por esto que hicimos una pequeña selección con títulos de películas y series que probablemente no sabías que venían de un comic.

Kingsman

Si te gustan las películas de acción y espionaje tipo James Bond, seguramente viste Kingsman en alguna ocasión. Pues resulta que esta pellícula se basa en la novela gráfica del mismo nombre que se lanzó en 2012 y fue editada por Icon Comics, una editorial filial a Marvel en donde se publican historietas ajenas al mundo de los superhéroes.

Snowpiecer

Snowpiecer es sin dudas una de las mejores series de futuro distópico que existe en la actualidad. Pero, ¿sabías que está basada en un comic? Pues sí el título original es Le Transperceneige y es una novela gráfica francesa de ciencia ficción postapocalíptica creada en 1982 por Jacques Lob y Jean-Marc Rochette, y publicada por Casterman.

La vida de Adele

La vida de Adèle no es una idea original sino que está basada en una novela gráfica de Julie Maroh, El azul es un color cálido.

The End Of The F***ing World

Esta fue una de las series más aclamadas de Netflix en el momento en el que salió. Sin embargo apostamos a que no sabías que se trataba de la adaptación del comic escrito por Charles Forsman.

The Walking Dead

Ok, para estas alturas ya muchos sabes que The Walking Dead se basa en un comic del mismo nombre, sin embargo no está de más recordarlo por si algún despistado no se acuerda o no se enteró en su momento.