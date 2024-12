Perfect Blue: dónde ver la película antes de que se estrene su adaptación por A24

Perfect Blue es un thriller psicológico dirigida por el fallecido Satoshi Kon y que por su éxito ha sido denominado como película de culto. La trama desarrolla la historia Mima Kirigoe, una chica que vive en constante conflicto con su vida. Se trata de una cantante que quiere dar el siguiente paso a la actuación, pero el miedo y la inseguridad por ser famosa, la mantienen en la constante indecisión. Este largometraje, adentra al espectador a un viaje sobre la realidad y los pensamientos de Mima.

La película de Perfect Blue sostiene también una mirada crítica a la industria japonesa de los ídolos pese a ser lanzada en 1997, situación que hoy en día, no ha cambiado. También pone el dedo sobre la cultura de las celebridades, el alcance del fandom y el costo de la fama. Dentro de la trama Mima es víctima de un acosador que perturbado por su gusto por la cantante, actúa de forma intimidante, de tal modo que Mima se ve enfrascada en una constante persecución de su parte.

Perfect Blue ha obtenido un lugar importante en el gusto del público, además de múltiples premios. Tal es el caso de Fantasia Film Festival como mejor largometraje animado o B-Movie Film Festival por la misma categoría. Su impacto en la cultura popular ha llevado a hablar sobre una posible adaptación por parte de la productora A24. Teniendo como primera actriz propuesta a Ariana Grande, quién aún no niega o confirma la noticia. Sin embargo, el rumor sobre sus charlas con la productora es cada vez más latente en el medio del espectáculo.

Sus escenas tienen tanto valor en la cultura popular que incluso, el director Darren Aronofsky compró los derechos de la película “Perfect Blue”. Esto con la finalidad de poder usar planos y secuencias de este Film en su película “Requiem for a Dream” e incluso grabar una escena exactamente igual a la del film del director japonés. Esta es la escena en la que Marion Silver, interpretada por Jennifer Connelly, es captada en una toma en picada de ella dentro de la bañera y cuando grita dentro del agua.

Perfect Blue era una novela de misterio escrita por Yoshikazu Takeuchi. Como propuesta inicial, se planteó adaptar el libro a una película de Serie B y el guión había sido escrito por el propio autor de la novela. Pero, un terremoto en la región de Kobe redujo el presupuesto inicial y ello orilló al proyecto a ser desarrollado como una película de animación en manos de Satoshi Kon, quien en una entrevista durante el estreno, mencionó que no había leído la novela original.

Mencionó que no leyó la novela original de Takeuchi, sólo leyó el guion que el propio escritor había redactado sin que este le convenciera y por ello, optó por reescribirlo completamente. Debido al cambio, no quedó satisfecho con el resultado ya que no vio reflejada su idea original. Debido a ello, en 2002 se realizó otra película completamente distinta a Perfect Blue. En contraste, pese a ser fiel a la novela, no obtuvo la misma aceptación por parte del público.

