Picks y pronósticos NFL Semana 5

Llegamos a la Semana 5 de la NFL 2026 y comienzan las semanas de descanso. Kansas City Chiefs (4-0) y Carolina Panthers (2-2) son los dos equipos que no tendrán actividad, mientras San Francisco 49ers, Minnesota Vikings y los propios Chiefs son los únicos que permanecen invictos después de cuatro jornadas.

En el otro extremo aparecen cinco equipos con marca de 0-4: Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins, Los Angeles Chargers, Houston Texans y Tennessee Titans. La referencia histórica para todos ellos son los San Diego Chargers de 1992, el único equipo que comenzó 0-4 y posteriormente llegó a los playoffs desde que la NFL amplió la postemporada en 1990.

Entre los partidos de esta semana destacan Bills contra Rams, Raiders contra Patriots y Bears contra Packers. El duelo entre los 49ers invictos y Seattle también sobresale: los Seahawks llegan como los actuales campeones del Super Bowl después de derrotar 29-13 a New England en el Super Bowl LX.

Los 15 partidos de la Semana 5 están programados entre el jueves 8 y el lunes 12 de octubre, incluido Eagles-Jaguars en Tottenham Hotspur Stadium, Londres. Las líneas utilizadas corresponden a las disponibles en bet365 al momento de publicación y pueden cambiar. Los spreads verificados el 7 de octubre se mantienen sin cambios.

Mejores apuestas de la Semana 5

Cowboys -8.5 Eagles +7.5 Cardinals +5.5

Jueves 8 de octubre

Tampa Bay Buccaneers (0-4) @ Dallas Cowboys (2-2) – Cowboys -8.5

Los partidos de jueves suelen complicar los pronósticos por la semana corta, pero Dallas llega con una ventaja importante en la posición de quarterback. Baker Mayfield está oficialmente fuera por una lesión en el pulgar, por lo que Tampa Bay volverá a recurrir al novato Jalon Daniels. Los Buccaneers siguen buscando su primera victoria y comenzaron la temporada con marca de 0-3-1 contra la línea —ATS,against the spread—, con un empate contra el spread de Green Bay en la Semana 4.

La defensiva de Dallas ha permitido 28 puntos por partido, así que tampoco estamos frente a una unidad especialmente confiable. El argumento del pick está del otro lado del balón: Dak Prescott y la ofensiva de los Cowboys deberían tener suficientes oportunidades contra un rival que todavía no encuentra estabilidad en ataque. Con la línea en -8.5, me quedo con Dallas para ganar y cubrir.

Domingo 11 de octubre

Cleveland Browns (3-1) @ New York Jets (1-3) – Jets -2.5

Cleveland es una de las sorpresas del primer mes. Los Browns llegan 3-1 y con tres victorias consecutivas, su mejor comienzo después de cuatro partidos en varios años. Los Jets tomaron el camino contrario: ganaron su debut y después encadenaron tres derrotas.

La línea coloca a New York como favorito por 2.5 puntos pese a esas trayectorias opuestas. No veo suficiente diferencia entre ambos equipos para entregar más de un gol de campo virtual a los Jets. New York puede ganar un partido cerrado, pero el pick es Cleveland +2.5.

Las Vegas Raiders (3-1) @ New England Patriots (2-2) – Patriots -3.5

New England viene de su mejor actuación del año. Drake Maye lanzó tres pases de touchdown y los Patriots derrotaron 29-26 a Buffalo como visitantes, propinándole a los Bills su primera derrota. Las Vegas, mientras tanto, perdió el invicto por 30-27 frente a Kansas City.

Los Raiders siguen mostrando una versión bastante más competitiva con Kirk Cousins al frente de la ofensiva, y recibir 3.5 puntos frente a unos Patriots que vienen de un partido divisional exigente me parece suficiente margen. Creo que New England puede volver a ganar, pero prefiero Raiders +3.5 contra la línea.

Cincinnati Bengals (2-2) @ Miami Dolphins (0-4) – Bengals -7.5

Cincinnati empezó 2-0 y después perdió dos encuentros consecutivos. El problema adicional está en su grupo de receptores: Ja’Marr Chase permanece en el protocolo de conmociones y no practicó el miércoles, mientras Tee Higgins tampoco participó por molestias en la ingle y el cuello. Los dos siguen con posibilidades de jugar el domingo, pero todavía no tienen una designación definitiva para el partido.

Miami continúa sin ganar, aunque perdió apenas 15-10 ante Minnesota en la Semana 4. Con Chase y Higgins todavía entre interrogantes y una línea de 7.5 puntos como visitante, prefiero tomar el margen con los Dolphins. Cincinnati es mi elección para ganar; Miami +7.5, para cubrir.

Partido internacional en Londres

Philadelphia Eagles (2-2) @ Jacksonville Jaguars (3-1) – Jaguars -7.5

Jacksonville llega 3-1 después de vencer 22-17 a Cincinnati y será el equipo local en Tottenham Hotspur Stadium. Philadelphia, por su parte, cayó 24-20 ante los Rams y suma dos derrotas consecutivas.

Saquon Barkley sufrió una lesión en el tendón de la corva contra los Rams y no practicó el miércoles. Los Eagles todavía no le han asignado un estatus definitivo para el partido de Londres, así que su disponibilidad sigue abierta. Incluso con esa incertidumbre, 7.5 puntos me parecen demasiados para un equipo de Philadelphia que conserva suficiente talento para mantenerse dentro de una posesión. Jacksonville puede ganar; mi pick es Eagles +7.5.

Detroit Lions (2-2) @ Arizona Cardinals (1-3) – Lions -5.5

Arizona ganó en la primera jornada y desde entonces ha perdido tres partidos consecutivos. Detroit también llega de una derrota y su principal problema es evidente: permite 31.8 puntos y 423.8 yardas por encuentro. Son la segunda peor marca de la liga en puntos recibidos y la peor en yardas totales después de cuatro semanas.

La ofensiva de los Lions tiene capacidad para producir puntos y Detroit sigue siendo el equipo más confiable de los dos, pero conceder 5.5 como visitante con una defensiva que ha permitido al menos 30 puntos en tres de cuatro fechas abre la puerta a un marcador cerrado. Lions para ganar; Cardinals +5.5 para cubrir.

Minnesota Vikings (4-0) @ New Orleans Saints (1-3) – Vikings -1.5

Minnesota mantiene el invicto gracias, en buena medida, a la mejor defensiva anotadora de la liga: apenas 12.8 puntos permitidos por partido. El ataque, en cambio, viene de conseguir solo 15 puntos frente a Miami.

New Orleans llega con semana corta después de caer 45-24 frente a Atlanta el lunes por la noche. El margen de 1.5 deja prácticamente el encuentro como un volado y el ataque limitado de Minnesota hace difícil confiar demasiado en un favorito visitante. Es uno de los picks más riesgosos de la semana, pero me quedo con Saints +1.5 y con la posibilidad de que New Orleans consiga la sorpresa.

Denver Broncos (2-2) @ Los Angeles Chargers (0-4) – Broncos -3.5

Los Chargers son uno de los cinco equipos que todavía no han ganado y llegan golpeados después de perder 30-23 en Seattle. Denver tampoco ha sido particularmente constante, pero sus dos victorias lo mantienen a dos juegos de Kansas City en la AFC West.

Hay un antecedente que le da algo de valor al underdog: Los Angeles ganó tres de los últimos cuatro encuentros contra Denver, incluido el 23-20 de septiembre de 2025, aunque los Broncos se llevaron 19-3 el duelo más reciente, disputado el 4 de enero de 2026. Con +3.5 y jugando en casa, me quedo con Chargers para cubrir y no descartaría que consigan aquí su primera victoria.

Chicago Bears (3-1) @ Green Bay Packers (2-2) – Bears -2.5

Chicago llega 3-1, pero tendrá un cambio importante bajo centro. Caleb Williams continúa fuera por la lesión en el tendón de la corva que sufrió en la Semana 2 y Tyson Bagent será el quarterback titular contra Green Bay.

También conviene recordar que Chicago y Green Bay dividieron los dos enfrentamientos de temporada regular de 2025, aunque los Bears volvieron a vencer a los Packers 31-27 en el Wild Card de enero de 2026. Pedirle a Bagent que gane como favorito en Lambeau es una situación bastante distinta a tener a Williams disponible, así que me quedo con Packers +2.5 y también con Green Bay para ganar.

Houston Texans (0-4) @ Tennessee Titans (0-4) – Texans -7.5

Dos equipos sin victoria de la AFC South se enfrentan con una temporada que empieza a quedarse sin margen. Houston ha anotado 84 puntos en cuatro partidos; Tennessee, apenas 55. Los Titans tampoco han podido apoyarse en su localía: están 0-2 en casa.

El spread de 7.5 es considerable para un equipo que tampoco ha ganado, pero Houston tiene más recursos ofensivos y ha defendido bien el juego terrestre, permitiendo 83.8 yardas por partido. Si los Texans evitan regalar posesiones, este es el matchup más favorable que han tenido hasta ahora. Voy con Houston para ganar y cubrir -7.5.

Indianapolis Colts (2-2) @ Pittsburgh Steelers (2-2) – Steelers -2.5

Indianapolis perdió sus primeros dos encuentros y respondió ganando los dos siguientes, incluido un 30-13 sobre Washington en Londres. Pittsburgh también llega 2-2 y vuelve a casa para un partido donde la línea apenas supera los dos puntos.

No veo una distancia grande entre ambos equipos, pero el contexto favorece ligeramente a Pittsburgh: localía y una defensiva que hasta ahora ha permitido menos puntos por partido que Indianapolis. Steelers -2.5 es el pick.

New York Giants (3-1) @ Washington Commanders (1-3) – Commanders -3.5

Los Giants llegan como líderes de la NFC East con marca de 3-1, pero Washington parte favorito pese a estar 1-3. Una razón es el regreso previsto de Jayden Daniels: el quarterback participó por completo en la práctica del miércoles y, si no hay contratiempos durante el resto de la semana, será el titular frente a New York después de perderse los últimos dos partidos.

Washington además ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos contra New York, incluidos los dos de 2024 y los dos de 2025. Aun así, 3.5 puntos son suficientes para inclinarme por el equipo que ha empezado mejor la temporada. Commanders para ganar un duelo cerrado; Giants +3.5 para cubrir.

San Francisco 49ers (4-0) @ Seattle Seahawks (3-1) – Seahawks -3

Este es el partido más fuerte del domingo. San Francisco llega invicto y Seattle, campeón vigente del Super Bowl, está 3-1. Además, los Seahawks tienen la mejor defensiva de la NFL en yardas permitidas, con apenas 246.8 por encuentro, y son quintos en puntos recibidos con 18.2.

La historia reciente entre ambos está mucho más pareja de lo que podría sugerir la rivalidad: Seattle está 2-2 contra San Francisco en los últimos cuatro enfrentamientos y ambos dividieron la serie de 2025. En un encuentro entre rivales divisionales con defensivas capaces de mantener bajo el marcador, la localía pesa. Estoy pronosticando la primera derrota de San Francisco: Seahawks -3.

Baltimore Ravens (3-1) @ Atlanta Falcons (2-2) – Falcons -3.5

El estado de Lamar Jackson cambia por completo este encuentro. El quarterback sufrió un esguince de tobillo contra Tennessee, no practicó el miércoles y tiene apenas una posibilidad reducida de jugar. Todavía no ha sido descartado oficialmente; si no puede participar, Tyler Huntley será el titular.

Atlanta viene de anotar 45 puntos frente a New Orleans y ha ganado dos consecutivos. La línea ya reaccionó a la incertidumbre de Baltimore y coloca a los Falcons como favoritos por 3.5. Creo que Atlanta puede ganar en casa, pero Baltimore todavía tiene a Derrick Henry y suficiente talento defensivo para evitar que el partido se rompa pronto. Ravens +3.5 es el pick.

Buffalo Bills (3-1) @ Los Angeles Rams (2-2) – Rams -3

Buffalo sufrió su primera derrota de la temporada al caer 29-26 contra New England, mientras los Rams remontaron para vencer 24-20 a Philadelphia. Los Ángeles también llega con una de las mejores defensivas de la NFL: es segundo en yardas permitidas, con 247.5 por juego, y noveno en puntos recibidos.

El historial reciente de los Rams en lunes por la noche también llama la atención: han perdido cinco de sus últimos seis juegos de Monday Night Football, aunque la única victoria llegó esta misma temporada, 28-6 frente a los Giants. No es una razón suficiente por sí sola para apostar contra ellos, pero con Buffalo recibiendo tres puntos después de su primera derrota, prefiero el lado del underdog.

Mi pronóstico es Bills +3 y una victoria cerrada de Buffalo. Es, sin embargo, uno de los partidos en los que tendría menos interés en apostar por la calidad de ambos equipos y por lo poco que los separa.