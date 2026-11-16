En Paraguay, y casi en toda la región, la palabra clásico primero se refiere al fútbol y al partido entre Olimpia y Cerro Porteño. América Latina tiene rivalidades igual de intensas en el baloncesto, el béisbol, el boxeo y las carreras de autos. Asunción mostró esto en agosto de 2025, cuando albergó los Juegos Panamericanos Junior y recibió a más de 4.000 atletas de 41 países. Revisamos los grandes clásicos de otros deportes y lo que los hace únicos.

Argentina y Brasil, también bajo el aro

La rivalidad entre argentinos y brasileños no termina en el fútbol. Los aficionados que siguen el baloncesto internacional en Melbet conocen bien el peso de este duelo en cada torneo continental. En la AmeriCup 2025, disputada en Managua, Brasil venció a Argentina en la final y conquistó su quinto título. Fue la enésima entrega de un enfrentamiento que se repite en Juegos Olímpicos, Mundiales y torneos regionales.

El único oro olímpico de Argentina llegó en Atenas en 2004, y siempre seguirá siendo el mayor logro de lo que se conoce como la generación dorada de Argentina. Brasil, en cambio, tiene una de las ligas más destacadas y competitivas de Sudamérica. A eso se suma su suministro inagotable de pivotes. Cada partido entre estos dos es emocional. Para los aficionados, ganar contra tu país vecino es casi tan bueno como ganar la Copa del Mundo.

Licey y Escogido, el clásico del Caribe

En República Dominicana, la rivalidad más antigua no se juega con balón, sino con bate. Al consultar la liga invernal dominicana en Mel Bet, el duelo entre Tigres del Licey y Leones del Escogido destaca sobre el resto. Ambos equipos comparten el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, lo que convierte cada partido en un derbi urbano. La campaña 2026-27 de la LIDOM se inauguró precisamente con este clásico, a mediados de octubre.

Los espíritus competitivos se mantienen altos por toda la capital. Muchos dominicanos de las Grandes Ligas se ponen el uniforme de uno de los dos equipos cada invierno. La historia y las celebridades internacionales son suficientes para darle al deporte una larga vida.

México contra Puerto Rico, la rivalidad del ring

El boxeo tiene sus propios clásicos latinoamericanos. Mexicanos y puertorriqueños han protagonizado algunas de las peleas más memorables de las últimas décadas. En 1992, Julio César Chávez derrotó a Héctor Camacho en Las Vegas y congeló a ambos países. En 2015, Saúl Álvarez agregó otro capítulo a esa historia al derrotar a Miguel Cotto. Los fanáticos viajan en masa y los estadios de Estados Unidos se convierten en una extensión de Guadalajara y San Juan.

Paraguay y su propio calendario de grandes citas

Paraguay tiene eventos que encienden emociones más allá del fútbol también. El Rally Transchaco, con más de 50 años de historia, recorre las carreteras del Chaco y reúne a miles de espectadores. El Gobierno le otorga un sello verde, que certifica que respeta las áreas protegidas y los derechos de los pueblos originarios. Los Juegos Panamericanos Junior 2025, con 28 deportes, colocaron a Asunción como ciudad anfitriona para los grandes eventos.

Otras rivalidades que merecen atención

El caso puede extenderse a muchos otros eventos y rivalidades en la región. En voleibol, existe la constante rivalidad Brasil vs. Argentina en los torneos sudamericanos. Por otro lado en rugby, los Pumas argentinos son el objetivo para el resto de los equipos de la región. En futsal, Paraguay también compite con el resto de los mejores del continente.

Las grandes rivalidades fuera del fútbol

Cada deporte tiene su propio clásico, su propio público y su propia historia. Algunos enfrentan países entre sí, mientras que otros enfrentan a equipos del mismo país o de la misma ciudad. La siguiente visión general reúne a los más representativos.

Clásico Deporte Escenario Por qué importa Argentina – Brasil Baloncesto Torneos FIBA y Juegos Olímpicos La final de la AmeriCup 2025 fue para Brasil Licey – Escogido Béisbol Estadio Quisqueya, Santo Domingo Abrió la temporada 2026-27 de la LIDOM México – Puerto Rico Boxeo Grandes veladas en Estados Unidos Chávez-Camacho y Canelo-Cotto marcaron época Transchaco Rally Automovilismo Chaco paraguayo Más de cinco décadas de historia

Estas rivalidades reflejan la variedad deportiva de una zona que, por lo general, se reduce al fútbol. Cada una tiene a sus ídolos, sus grandes fechas y sus debates que duran para siempre. Todas juntas crean un calendario que no deja huecos y permite cubrir los diferentes gustos del aficionado latinoamericano.

Una pasión que no cabe en una sola cancha

Hay mucho más en los clásicos latinoamericanos que solo campos de fútbol, canchas de baloncesto y combates de boxeo. Argentina contra Brasil en baloncesto, Licey contra Escogido en béisbol y México contra Puerto Rico en boxeo muestran que la rivalidad existe a través de los deportes en América Latina. Paraguay, con el Transchaco y los Juegos Panamericanos Juveniles, también tiene sus eventos. De acuerdo con las leyes de Paraguay, solo las personas mayores de 18 años pueden ingresar a los mercados asociados con estos juegos.