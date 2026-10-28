¿A qué hora pelea Canelo vs Mbilli? Horario en México y dónde verla: guía BC Game

El sábado 31 de octubre, Saúl “Canelo” Álvarez llega a Riad con un solo objetivo: arrebatarle el Campeonato Mundial Supermediano del CMB a Christian Mbilli, el campeón invicto que lo ostenta. El combate estelar se espera alrededor de las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México: señal abierta por TV Azteca, pago por evento a través de DAZN.

BC Game (bcgame.mx) preparó esta guía para que tengas en un solo lugar el horario exacto, las plataformas de transmisión y la cartelera completa antes de que empiece la velada.

¿A qué hora empieza la transmisión de Canelo vs Mbilli en México?

El combate estelar se espera alrededor de las 18:00, hora de la Ciudad de México. El turno exacto depende del avance de la velada conforme avanza la cartelera de diez combates.

Dato Detalle Fecha Sábado 31 de octubre de 2026 Sede The Venue, Riad, Arabia Saudita Hora estimada del combate estelar (CDMX) 18:00 horas Título en disputa Campeonato Mundial CMB Supermediano Campeón que defiende Christian Mbilli (invicto) Retador Saúl “Canelo” Álvarez Número de combates 10 peleas · 4 con título mundial

Los tiempos pueden variar según el desarrollo de los combates previos.

¿Dónde ver Canelo vs Mbilli en México?

TV Azteca transmite la función en señal abierta y sin costo adicional para el público nacional. DAZN la cubre a nivel mundial en la modalidad pago por evento (PPV), disponible en cualquier dispositivo con conexión a internet.

Plataforma Tipo de acceso Disponible en TV Azteca Señal abierta · gratuita México DAZN Pago por evento (PPV) Todo el mundo

Para ver la velada completa desde el primer combate, DAZN es la opción en streaming; TV Azteca es la alternativa gratuita para quienes tengan señal abierta.

La cartelera completa: “México vs El Mundo”

La velada lleva el nombre de México vs El Mundo y reúne diez combates, cuatro de ellos con títulos mundiales. Según TV Azteca, los peleadores confirmados son:

Christian Mbilli (c) vs. Saúl “Canelo” Álvarez — CMB Supermediano · Combate estelar

— CMB Supermediano · Combate estelar Jaime Munguía vs. Nikita Zon

Rafael “El Divino” Espinoza — defensa de título

Lindolfo Delgado

David Picasso

Keito Tsutsumi

Sultan Al-Mohammad

Bek Nurmaganbet

Carlos Emiliano

Bryan León

Las carteleras cambian hasta pocas horas antes. Confirma los combates en TV Azteca el mismo día de la función.

¿Quién es el campeón y quién es el retador?

Christian Mbilli llega a Riad como campeón invicto del CMB en el peso supermediano y defiende el título. Canelo ocupa el rol del retador: viene de caer ante Crawford en su pelea anterior y busca en Mbilli el cinturón que le falta. La confusión es comprensible —el aficionado mexicano está acostumbrado a encontrar a Canelo del lado del campeón—, pero en esta función quien tiene que ganar el cinturón es él.

BC Game: guía deportiva para el 31 de octubre

Esta guía es presentada por BC Game, plataforma de apuestas deportivas, tragamonedas y casino en vivo operada en México.

BC Game opera en México con autorización a través de Producciones Móviles, S.A. de C.V., en unión con UNOCAPALI LA PAZ OPERADORA, S.A. de C.V., bajo el permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter.

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