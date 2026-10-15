Picks y pronósticos NFL Semana 6 2026

La Semana 5 empezó con una sorpresa el jueves: Tampa Bay venció 24-16 a Dallas como visitante. Philadelphia dejó escapar su partido en Londres y cayó 19-17 ante Jacksonville, mientras Washington terminó 27-27 con los Giants después de una mala gestión del reloj en el tiempo extra. San Francisco siguió invicto después de ganar en Seattle, Pittsburgh respondió con una victoria sobre Indianapolis y New England pasó por encima de Las Vegas 45-17.

La Semana 6 tiene seis enfrentamientos divisionales y varios partidos difíciles de pronosticar. Todo empieza el jueves con Seattle visitando Denver en un duelo entre dos defensivas que han sido de lo mejor de la liga. También regresan Kansas City Chiefs y Carolina Panthers después de descansar la semana pasada.

Esta semana descansan Detroit Lions (3-2), Minnesota Vikings (5-0), Miami Dolphins (0-5) y Cincinnati Bengals (3-2).

Las líneas utilizadas corresponden a DraftKings y fueron consultadas el 14 de octubre de 2026; pueden cambiar antes del kickoff.

Mejores apuestas de la Semana 6

Saints +1.5 Buccaneers +3 Patriots -7.5

Jueves 15 de octubre

Seattle Seahawks (3-2) @ Denver Broncos (3-2) — Seahawks -2.5

Dos buenas defensivas se enfrentan en Denver. Seattle viene de una derrota dolorosa contra San Francisco, mientras los Broncos apenas pudieron sacar el triunfo frente a unos Chargers que siguen sin ganar. Ninguno de los dos equipos ha encontrado demasiada explosividad ofensiva y Denver suele ser una visita complicada, pero Seattle ha respondido bien fuera de casa durante las últimas temporadas. Creo que los Seahawks van a recuperarse y me quedo con Seattle -2.5 en un partido que espero cerrado y de pocos puntos.

Domingo 18 de octubre

Houston Texans (1-4) @ Jacksonville Jaguars (4-1) — Jaguars -2.5

Partido en Londres

Houston llega con apenas una victoria y Jacksonville con cuatro, pero una línea de sólo 2.5 puntos hace que el duelo se vea más abierto de lo que sugieren los récords. Para los Texans es un partido prácticamente obligado si todavía quieren meterse en la pelea de la AFC South, y su defensa tendrá una prueba seria contra la ofensiva de Jacksonville. Voy a seguir mi instinto: me quedo con Houston +2.5 y también creo que los Texans pueden ganar directo.

Tennessee Titans (0-5) @ Indianapolis Colts (2-3) — Colts -7

Los dos vienen de perder en la Semana 5, pero Tennessee sigue siendo uno de los equipos más limitados de la liga y su ofensiva todavía no genera demasiada confianza. Indianapolis tampoco ha sido constante y arrastra un tramo complicado desde el cierre de la temporada pasada, aunque los Colts vencieron 38-14 a Tennessee en el enfrentamiento más reciente de 2025. Siete puntos son una línea considerable para un equipo de 2-3, pero sigo viendo una diferencia suficiente entre ambos. Voy con Indianapolis para ganar y cubrir -7.

Carolina Panthers (2-2) @ Philadelphia Eagles (2-3) — Eagles -1.5

Carolina viene de su semana de descanso y llega a Philadelphia con una ventaja clara de recuperación. Los Eagles regresan de Londres después de perder 19-17 contra Jacksonville y todavía tienen dudas importantes en la ofensiva: Saquon Barkley y DeVonta Smith no practicaron el miércoles por sus respectivas lesiones de isquiotibiales; Smith también aparece con una molestia en el dedo del pie y la disponibilidad de ambos sigue abierta. La línea es pequeña y, si Philadelphia recupera suficiente talento ofensivo para el domingo, creo que puede hacer lo necesario en casa. No es un pick de mucha confianza por el estado físico de esas piezas, pero mantengo Eagles -1.5.

Pittsburgh Steelers (3-2) @ Tampa Bay Buccaneers (1-4) — Steelers -3

Tampa finalmente mostró algo de vida con su victoria del jueves en Dallas: la defensa respondió y el juego terrestre funcionó lo suficiente para quitarle presión a la ofensiva. Pittsburgh viene de ganarle a Indianapolis y se ha visto mucho mejor en casa que como visitante; fuera de Pittsburgh su ataque ha tenido bastantes más problemas. Este partido es en Tampa y tres puntos me parecen suficientes para ir contra el favorito. Creo que los Buccaneers pueden volver a sorprender, así que me quedo con Tampa Bay +3 y también con los Bucs para ganar directo.

Baltimore Ravens (4-1) @ Cleveland Browns (3-2) — Ravens -4.5

La principal incógnita es Lamar Jackson. El quarterback sigue día a día por la lesión de tobillo y no practicó el miércoles, aunque existe una posibilidad realista de que regrese contra Cleveland; si no puede jugar, Tyler Huntley volvería a ser el titular. Baltimore tiene suficiente talento para ganar incluso sin Jackson, pero Cleveland llega 3-2 y éste es un juego divisional. Los Ravens ganaron 23-16 en Cleveland la temporada pasada y espero otro encuentro competido: Baltimore para ganar, Browns +4.5 para cubrir.

New Orleans Saints (1-4) @ New York Giants (3-1-1) — Giants -1.5

New York lidera la NFC East y sigue invicto en casa. New Orleans apenas tiene una victoria y viene de perder contra Minnesota, así que me llama la atención que la diferencia sea de sólo 1.5 puntos. No veo tanta distancia entre ambos como para sentirme cómodo siguiendo al equipo con mejor récord. Voy contra la tendencia y me quedo con Saints +1.5; además, creo que New Orleans puede ganar en New York.

Chicago Bears (3-2) @ Atlanta Falcons (2-3) — Bears -3

Michael Penix Jr. sufrió una lesión en las costillas contra Baltimore, pero participó completamente en la práctica del miércoles y Atlanta espera que sea titular contra Chicago si no presenta un retroceso; Tua Tagovailoa es la alternativa si Penix no puede jugar. Caleb Williams también ha avanzado en su recuperación del tendón de la corva: Chicago realizó un walkthrough el miércoles y el equipo estimó que habría sido participante completo en una práctica normal, aunque todavía no ha confirmado si él, Tyson Bagent o Case Keenum comenzará el domingo. Los estatus de ambos quarterbacks todavía pueden cambiar, y Atlanta también puede hacer daño por tierra. Creo que Chicago generará suficientes jugadas grandes para ganar, pero los Falcons se mantendrán cerca. Bears para ganar; Falcons +3 para cubrir.

New York Jets (2-3) @ New England Patriots (3-2) — Patriots -7.5

New England parece haber recuperado el nivel después de dos victorias consecutivas y viene de aplastar 45-17 a Las Vegas. Los Jets ganaron contra Cleveland, pero estuvieron lejos de dominar el partido. La serie también ha favorecido ampliamente a los Patriots, que tienen marca de 21-5 contra los Jets en Gillette Stadium, incluidos playoffs. La línea de 7.5 ya exige ganar por más de una posesión, pero sigo viendo a New England como un equipo bastante más confiable. Patriots -7.5 es una de mis mejores apuestas de la semana.

Arizona Cardinals (1-4) @ Los Angeles Rams (2-3) — Rams -12.5

Los Rams llegan frustrados después de perder 37-34 contra Buffalo en overtime. Harrison Mevis falló un intento de 50 yardas en el primer cuarto y su posible field goal ganador de 48 yardas fue bloqueado en tiempo extra; un día después, Los Angeles decidió reemplazarlo por Blake Grupe. Arizona ha ido perdiendo terreno conforme avanza la temporada. El spread de 12.5 es el más grande de la semana y normalmente me haría dudar, pero espero una respuesta fuerte de los Rams después de dejar escapar el juego contra Buffalo. Voy con Los Angeles -12.5.

Los Angeles Chargers (0-5) @ Kansas City Chiefs (4-0) — Chiefs -8.5

Un equipo sin victorias visita a uno de los invictos, pero este duelo ha sido mucho más incómodo para Kansas City de lo que sugieren los récords. Los Chargers ganaron los dos enfrentamientos de temporada regular de 2025 y los últimos cinco juegos entre ambos se decidieron por una sola posesión. Kansas City viene de su semana de descanso y Andy Reid tiene marca de9-4 con los Chiefs después de una semana de descanso de temporada regular y 22-5 en su carrera bajo esas mismas condiciones. Aun con ese antecedente, 8.5 puntos me parecen demasiados en un juego divisional que suele mantenerse cerrado. Me quedo con Kansas City directo y Chargers +8.5 contra el spread.

Buffalo Bills (4-1) @ Las Vegas Raiders (3-2) — Bills -6

Buffalo tendrá semana corta después de jugar el lunes por la noche en Los Angeles. Las Vegas pasó de comenzar 3-0 a perder dos encuentros consecutivos y viene de recibir 45 puntos en New England. Espero bastantes puntos porque Buffalo tiene una ofensiva capaz de producir contra cualquiera, pero su defensa también ha concedido oportunidades. Los Bills deberían ganar, aunque seis puntos como visitante me parecen suficientes para tomar el otro lado. Voy con Raiders +6 para cubrir.

Dallas Cowboys (2-3) @ Green Bay Packers (3-2) — Packers -1.5

Dallas y Green Bay llegan con sensaciones completamente distintas. Los Cowboys fueron superados 24-16 en casa por Tampa Bay el jueves, mientras los Packers dominaron 31-7 a Chicago. Dallas, al menos, tuvo días adicionales para preparar este encuentro y buscar una respuesta. Espero muchos puntos y no confío demasiado en ninguno de los dos como para considerar éste uno de mis mejores picks, pero creo que los Cowboys se recuperan y ganan en Green Bay. Me quedo con Dallas +1.5 y con la victoria directa.

Washington Commanders (1-3-1) @ San Francisco 49ers (5-0) — 49ers -7.5

San Francisco tiene un argumento bastante fuerte para ser considerado el mejor equipo de la NFL después de comenzar 5-0, con victorias recientes sobre Rams y Seahawks. Washington llega en una situación muy distinta después de dejar escapar una buena oportunidad contra los Giants y terminar empatando 27-27 por su mala gestión del reloj en overtime. No creo que los Commanders tengan suficiente para ganar este partido, así que voy con San Francisco directo. La duda está en el spread: los 49ers vienen de un triunfo divisional muy exigente en Seattle y 7.5 puntos son suficientes para que prefiera Washington +7.5 para cubrir.