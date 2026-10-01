Pronósticos NFL Semana 4 2026: picks, apuestas y análisis de todos los partidos

La Semana 3 ya quedó atrás y nos dejó una de las grandes sorpresas de la temporada: los campeones del Super Bowl, Seattle Seahawks, perdieron 33-31 en Washington ante unos Commanders que no habían lucido bien y que además jugaron sin su quarterback Jayden Daniels. Marcus Mariota tomó su lugar y respondió con tres pases de touchdown. Washington venció 33-31 a Seattle con tres pases de touchdown de Mariota.

Esto solo demuestra que, en cualquier domingo, cualquier equipo puede vencer a otro. Todavía tenemos cinco equipos invictos y, para mí, la mayor sorpresa de ese grupo son los Raiders de Las Vegas. Kirk Cousins definitivamente ha lucido bien como quarterback de Vegas. En el otro extremo hay cinco equipos que siguen sin ganar. Tres de ellos —Chargers, Texans y Buccaneers— comenzaron el año con aspiraciones de playoffs. Hay muy buenos partidos esta Semana 4. Mis dos favoritos son Denver Broncos visitando a los San Francisco 49ers invictos y Philadelphia Eagles recibiendo a Los Angeles Rams.

Mis mejores apuestas para la Semana 4

Vikings -11.5 Ravens -11.5 Cardinals +1.5

Jueves 1 de octubre

Pittsburgh Steelers (2-1) vs. Cleveland Browns (2-1) — Steelers -2.5

A primera vista quería ir con los Steelers. Claramente Pittsburgh tiene al mejor quarterback con Aaron Rodgers y se puede argumentar que su defensiva está al nivel de la de Cleveland. Mi preocupación es el historial reciente entre estos dos rivales divisionales. La temporada pasada, los Browns vencieron 13-6 a Pittsburgh en Cleveland. Además, los Steelers han tenido muchos problemas últimamente cuando visitan a los Browns.

Realmente no veo a ninguno de estos equipos como un contendiente serio a playoffs, pero uno de los dos va a comenzar la temporada 3-1 y creo que serán los Browns, sacando una victoria fea contra su rival.

Partidos del domingo

Partido internacional: Londres, Inglaterra

Indianapolis Colts (1-2) vs. Washington Commanders (1-2) — Colts -3.5

Si hubiera elegido este partido antes de los resultados de la semana pasada, probablemente me habría quedado con los Colts. Los Commanders mostraron orgullo y carácter en esa improbable victoria sobre Seattle. Quizá la lesión de Jayden Daniels terminó siendo una bendición disfrazada por una semana, porque Marcus Mariota se vio bien lanzando tres pases de touchdown. Daniels volvió a entrenar de forma limitada el miércoles mientras continúa recuperándose de la dislocación de codo que sufrió en la Semana 2.

Con eso en mente, me quedo con Washington +3.5 para cubrir el spread y también creo que puede ganar el partido outright.

Arizona Cardinals (1-2) vs. New York Giants (2-1) — Cardinals -1.5

Los dos equipos han tenido un arranque decente. El problema para los Giants es que perdieron a su quarterback Jaxson Dart por una lesión de rodilla que lo dejará fuera por el resto de la temporada. New York reaccionó rápido y adquirió a J.J. McCarthy de los Vikings a cambio de una selección de quinta ronda del Draft de 2027. Jameis Winston, sin embargo, sigue siendo el quarterback titular para este partido mientras McCarthy se adapta a su nuevo equipo. Arizona ha tenido un calendario complicado para comenzar el año.

Espero un partido de pocos puntos y los Cardinals suelen gustarme más fuera de casa, así que voy con Arizona -1.5. Creo que pueden ganar este juego.

Tennessee Titans (0-3) vs. Baltimore Ravens (2-1) — Ravens -11.5

Este parece uno de los partidos más disparejos de la semana. Tennessee tiene muchos problemas para generar ofensiva, mientras Baltimore cuenta con suficientes armas para hacerte daño de distintas maneras. No hay que darle demasiadas vueltas. Baltimore es el tipo de equipo que suele castigar a rivales inferiores, especialmente jugando en casa.

Espero una victoria cómoda de los Ravens y que cubran el spread.

New York Jets (1-2) vs. Chicago Bears (2-1) — Bears -3.5

Algunos pudieron pensar que la ofensiva de Chicago no sería la misma sin Caleb Williams, pero el lunes por la noche Case Keenum encajó bastante bien en el ataque de Ben Johnson. Lanzó para 247 yardas y dos touchdowns, además de correr para otro, en la victoria 27-7 sobre Philadelphia. Los Jets se ven mejor que la temporada pasada, pero simplemente no creo que puedan seguirle el ritmo a esta ofensiva de los Bears.

Me quedo con Chicago para ganar y cubrir.

New England Patriots (1-2) vs. Buffalo Bills (3-0) — Bills -6.5

Se esperaba que los Patriots pudieran competir con Buffalo por la AFC East esta temporada. Desafortunadamente para New England, las cosas no han salido bien y su joven quarterback ha tenido problemas durante las primeras semanas. Los Bills comenzaron bien y su ofensiva ha cargado con buena parte del peso. Josh Allen vuelve a verse como candidato al MVP. Recibió un golpe en la rodilla izquierda la semana pasada, pero no aparece con designación de lesión para la Semana 4, y Joe Brady dijo que no está preocupado por su disponibilidad. Los Patriots suelen hacerle partidos complicados a Buffalo, y este encuentro tiene mucha más urgencia para New England: comenzar 1-3 haría mucho más difícil su camino hacia los playoffs.

Creo que van a jugar su mejor partido de la temporada y mantenerlo lo bastante cerrado para cubrir el +6.5, aunque Buffalo debe ganar.

Miami Dolphins (0-3) vs. Minnesota Vikings (3-0) — Vikings -10.5

Minnesota ha comenzado muy bien la temporada y una de las principales razones es su defensiva. Miami ya tenía problemas para mover el balón y ahora perdió a su mejor arma: De’Von Achane sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y quedó fuera por el resto de la temporada. No veo demasiadas razones para creer que los Dolphins puedan competir en este juego. Además está el pasado de Brian Flores en Miami. Fue despedido por los Dolphins y este es un claro revenge spot para él; espero que tenga a su defensiva lista para salir con todo.

Vikings para ganar y cubrir el spread.

Jacksonville Jaguars (2-1) vs. Cincinnati Bengals (2-1) — Bengals -2.5

He cambiado varias veces de opinión con este partido. Creo que Jacksonville es el equipo más completo, pero Joe Burrow y esa ofensiva de Cincinnati son capaces de anotar muy rápido. La defensiva de los Bengals también ha mejorado con respecto a la temporada pasada, aunque Pittsburgh encontró formas de hacerle daño la semana anterior. Burrow tiene marca de 2-0 en sus enfrentamientos directos como titular frente a Trevor Lawrence.

Al momento de escribir esto, me quedo con Jaguars +2.5 y creo que incluso pueden ganarlo outright.

Dallas Cowboys (1-2) vs. Houston Texans (0-3) — Texans -2.5

A estas alturas de la temporada pasada, Houston estaba en una posición parecida: buscando encontrar regularidad después de un comienzo complicado. La ofensiva de los Texans todavía no encuentra ritmo y su defensiva tampoco se ha visto tan bien como la temporada anterior. Ahora tendrá una buena prueba contra una ofensiva de Dallas liderada por Dak Prescott que puede mover el balón. Houston es el equipo más desesperado por conseguir una victoria.

Eso pesa en mi pick: creo que finalmente ganará su primer partido de la temporada y cubrirá este spread corto.

Los Angeles Rams (1-2) vs. Philadelphia Eagles (2-1) — Rams -3

Este es un partido entre dos equipos que, en mi opinión, han quedado por debajo de lo esperado. Sí, Philadelphia ha ganado dos de sus primeros tres, pero al igual que en algunos momentos de la temporada pasada, no domina ciertos juegos como uno esperaría. Además, llega con semana corta después de perder 27-7 contra Chicago el lunes por la noche. Los Rams, en cambio, llegan molestos después de desperdiciar una ventaja importante frente a Denver la semana pasada.

Me gusta Los Angeles para reaccionar, ganar este partido y cubrir el -3.

Kansas City Chiefs (3-0) vs. Las Vegas Raiders (3-0) — Chiefs -4.5

Kansas City ha comenzado la temporada con mucha energía y su ofensiva se ha visto muy bien durante las primeras tres semanas. El récord invicto de los Raiders, para mí, es la mayor sorpresa de este inicio de campaña. Los enfrentamientos entre estos rivales divisionales suelen ser complicados. La temporada pasada, Las Vegas cerró el año venciendo 14-12 a Kansas City con un gol de campo de 60 yardas de Daniel Carlson, aunque los Chiefs utilizaron a varios suplentes en aquel partido. Esta vez espero muchos puntos porque Patrick Mahomes y Kirk Cousins están jugando muy buen futbol americano.

Me quedo con Kansas City para ganar y cubrir, mandando a los Raiders a casa con su primera derrota de la temporada.

Detroit Lions (2-1) vs. Carolina Panthers (1-2) — Lions -3.5

Si te gustan los partidos de muchos puntos, este puede ser de los más entretenidos de la jornada. Espero que ambos equipos tengan oportunidades de anotar bastante. La diferencia para mí es la localía de Carolina. Detroit juega muy bien en casa, pero fuera de ella no me convence de la misma manera.

Panthers +3.5, y creo que incluso pueden conseguir su segunda victoria de la temporada.

Los Angeles Chargers (0-3) vs. Seattle Seahawks (2-1) — Seahawks -7

Los Chargers están desesperados por conseguir su primera victoria mientras sus posibilidades de playoffs empiezan a complicarse. Y ahora tienen que viajar a Seattle para enfrentar a los campeones del Super Bowl. Para empeorar las cosas, los Seahawks llegan después de una dolorosa derrota 33-31 contra Washington.

Espero una reacción fuerte de Seattle: me quedo con los Seahawks para ganar y cubrir, dejando a los Chargers todavía sin victoria.

Green Bay Packers (1-2) vs. Tampa Bay Buccaneers (0-3) — Packers -3.5

Tenemos otra edición de la batalla de las Bays y ninguno de estos equipos está jugando particularmente bien. Tampa Bay está 0-3 y ahora perdió a Baker Mayfield, quien sufrió una dislocación en el pulgar de la mano derecha. Todd Bowles señaló que estará fuera un mínimo de tres semanas, por lo que el novato Jalon Daniels será el titular contra Green Bay. Green Bay tampoco me ha convencido, pero simplemente no puedo elegir a Tampa Bay en este momento.

Por descarte, Packers para ganar y cubrir.

Denver Broncos (2-1) vs. San Francisco 49ers (3-0) — 49ers -2.5

Cuando los 49ers están sanos son uno de los mejores equipos de la NFL y su comienzo de 3-0 lo demuestra. El problema es que su profundidad ya está siendo puesta a prueba. Nick Bosa está fuera por una lesión en la pantorrilla que lo mantendrá apartado varias semanas. Mike Evans, por su parte, sufrió una lesión en las costillas ante Arizona y no practicó el miércoles; su disponibilidad sigue evaluándose día con día.

Denver ha sido muy inconsistente este año y, aunque tiene un roster con bastante talento, no termina de convencerme. Lo más importante para San Francisco es mantener sano a Brock Purdy porque con él la ofensiva funciona. De hecho, Purdy ha lanzado 83 pases durante las primeras tres semanas y todavía no ha sido capturado.

Veo un partido cerrado y de pocos puntos, con los 49ers ganando y apenas cubriendo el -2.5.

Atlanta Falcons (1-2) vs. New Orleans Saints (1-2) — Saints -2.5

No estoy diciendo que este sea un partido entre dos de los mejores equipos de la NFL, pero sí es una de las rivalidades más intensas de la liga. Estos dos equipos realmente no se soportan. Los Saints tienen ventaja en el juego aéreo, mientras Atlanta me parece más fuerte por tierra.

Quiero tomar a New Orleans aquí, pero no puedo ignorar que normalmente me gusta cómo responde Atlanta en partidos de prime time. Así que voy con Falcons +2.5 para cubrir el spread y también creo que pueden ganar outright.