Pronósticos NFL Semana 3: picks y mejores apuestas para todos los partidos

Con dos semanas de temporada ya tenemos una idea más clara de qué equipos pueden competir de verdad y cuáles podrían pasar buena parte del año tratando de corregir problemas. Buffalo Bills, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs y Seattle Seahawks han sido algunos de los que mejor impresión me han dejado hasta ahora. También creo que equipos que comenzaron el año entre los favoritos, como Los Angeles Rams y Baltimore Ravens, deberían fortalecerse conforme avance el calendario.

En el extremo opuesto están Houston Texans, Los Angeles Chargers y Tampa Bay Buccaneers, tres equipos que llegan a la Semana 3 con marca combinada de 0-6. Cincinnati Bengals y Las Vegas Raiders, ambos 2-0, han sido dos de las sorpresas agradables del arranque. La Semana 2 también dejó resultados importantes para estos pronósticos, como la victoria 26-14 de Las Vegas sobre los Chargers.

Miami Dolphins y Washington Commanders también llegan sin victorias y, por lo que he visto hasta ahora, me cuesta ser optimista con cualquiera de los dos. Miami atraviesa además una reconstrucción profunda: durante el offseason salieron jugadores como Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, Jaylen Waddle y Bradley Chubb, mientras Malik Willis llegó para ocupar la posición de quarterback.

Estos son mis pronósticos y picks contra el spread para todos los partidos de la Semana 3 de la NFL. Las líneas son las que estoy utilizando para hacer mis selecciones y pueden moverse antes del kickoff.

Mis mejores apuestas de la Semana 3

Jacksonville Jaguars -2.5 Houston Texans -2.5 New Orleans Saints -3.5

Atlanta Falcons (0-2) vs. Green Bay Packers (1-1) — Packers -6.5

Michael Penix Jr. será el quarterback titular de Atlanta en Green Bay y hará su primera aparición desde la lesión de ligamento cruzado anterior que terminó con su temporada de 2025. Los Falcons necesitan ese impulso: han comenzado 0-2 y solamente han anotado 16 puntos en sus primeros dos partidos.

Green Bay también ha tenido un arranque irregular, pero llega 1-1 después de remontar para vencer 20-17 a los Jets en tiempo extra. Este será además su primer partido de la temporada en Lambeau Field.

No estoy convencido de que la defensa de los Packers sea especialmente fuerte, así que Atlanta debería tener oportunidades para producir más de lo que mostró en las primeras dos jornadas. Aun así, jugar en Green Bay cambia mi lectura del partido. Espero más puntos de los que Atlanta ha generado hasta ahora y creo que los Packers terminarán imponiendo su ofensiva.

Pick: Packers -6.5. Green Bay gana y cubre el spread.

Partidos del domingo 27 de septiembre

Kansas City Chiefs (2-0) vs. Miami Dolphins (0-2) — Chiefs -10.5

Para mí, este es uno de los mayores desbalances de la semana. Patrick Mahomes y los Chiefs visitan a unos Dolphins que cambiaron buena parte de su plantilla durante el offseason: Tua Tagovailoa y Tyreek Hill salieron del equipo, Jaylen Waddle fue enviado a Denver y Malik Willis llegó como nueva opción en quarterback.

Kansas City parecía haber perdido algo de fuerza durante las últimas temporadas, pero este comienzo me hace pensar que está preparado para volver a controlar la AFC West. El spread es grande y siempre me genera algo de precaución dar más de diez puntos, especialmente en el primer juego de visita de un favorito.

Aun así, Miami todavía no me ha mostrado que pueda competir a un nivel suficiente como para confiar en él contra una línea de este tamaño.

Pick: Chiefs -10.5. Kansas City gana y cubre.

Carolina Panthers (1-1) vs. Cleveland Browns (1-1) — Panthers -2.5

Cleveland reaccionó en la Semana 2 y consiguió una victoria importante como visitante, aunque todavía no estoy seguro de cuánto dice ese resultado sobre los Browns de cara al resto de la temporada.

Carolina, mientras tanto, llega de una victoria 34-3 sobre Atlanta. Su ofensiva me parece claramente superior a la de Cleveland. También considero que su defensa es mejor de lo que sugieren los 62 puntos que ha permitido en dos semanas; buena parte de ese total llegó en el primer partido de la temporada.

Con una línea de menos de un field goal, me gusta mucho el lado de Carolina.

Pick: Panthers -2.5. Carolina gana y cubre.

Tennessee Titans (0-2) vs. New York Giants (1-1) — Giants -3.5

La situación de New York cambió por completo después de la derrota 28-6 contra los Rams. Jaxson Dart se perderá el resto de la temporada 2026 y Jameis Winston será el quarterback titular de los Giants.

Winston ya tuvo que entrar frente a Los Angeles y completó 11 de 27 pases para 111 yardas con una intercepción. Tennessee, mientras tanto, llega 0-2 después de perder 23-10 contra los Jets y 24-20 frente a Philadelphia.

La ausencia de Dart sí reduce mi confianza en New York, porque cambia una parte importante de su ofensiva. Aun así, sigo inclinándome por los Giants en casa contra un equipo de Tennessee que tampoco me convence ofensivamente. Con el spread en 3.5 puntos, creo que Winston tiene suficiente experiencia para mantener funcional al ataque y que New York puede cubrir.

Pick: Giants -3.5. New York gana y cubre.

New England Patriots (1-1) vs. Jacksonville Jaguars (1-1) — Jaguars -2.5

Este es uno de mis enfrentamientos favoritos de la jornada. New England viene de disputar el Super Bowl la temporada pasada, mientras Jacksonville terminó 13-4 en 2025 y fue eliminado 27-24 por Buffalo en la ronda de comodines.

Los Jaguars abrieron 2026 con una victoria 34-10 sobre Cleveland y después perdieron 20-13 en Denver. New England también llega con marca de 1-1.

Los Patriots tienen razones para jugar con urgencia si quieren mantenerse cerca de Buffalo en la AFC East, pero su ofensiva todavía no termina de convencerme. Jacksonville me parece un equipo más completo y ahora vuelve a casa después de su derrota en Denver.

Con un spread de apenas 2.5 puntos, este es uno de los picks que más me gustan.

Pick: Jaguars -2.5. Jacksonville gana y cubre.

Los Angeles Chargers (0-2) vs. Buffalo Bills (2-0) — Bills -7.5

Antes de comenzar la temporada, este partido parecía uno de los mejores enfrentamientos de la Semana 3. Dos jornadas después, las sensaciones alrededor de ambos equipos son completamente distintas.

Buffalo ha arrancado 2-0 y viene de anotar 41 puntos contra Detroit. Los Chargers, en cambio, han perdido sus primeros dos encuentros y solamente produjeron 14 puntos frente a Las Vegas en la Semana 2; Justin Herbert terminó ese partido con 192 yardas, un touchdown y dos intercepciones.

La defensa de Buffalo sí me genera dudas. Ha permitido suficiente producción como para pensar que Herbert y los Chargers pueden encontrar oportunidades, especialmente si el partido obliga a Los Angeles a lanzar y perseguir el marcador.

Creo que Buffalo gana. La pregunta es si quiero dar 7.5 puntos, y ahí mi respuesta cambia: espero que los Chargers encuentren algo de ofensiva en la segunda mitad y mantengan la diferencia dentro del spread.

Pick: Chargers +7.5. Buffalo gana el partido, pero Los Angeles cubre.

New York Jets (1-1) vs. Detroit Lions (1-1) — Lions -6.5

Los Jets me parecen un equipo claramente mejor que en temporadas recientes y han mostrado progreso en ambos lados del balón. El verdadero examen llegará contra la ofensiva de Detroit.

Jared Goff lanzó cuatro pases de touchdown y 327 yardas en la derrota 41-31 contra Buffalo. Después de dos semanas suma seis pases de anotación sin intercepciones.

La defensa de los Lions sí preocupa por la cantidad de puntos que ha permitido. Aun así, no creo que la ofensiva de New York tenga las herramientas suficientes para explotar esa debilidad al mismo nivel que otros equipos.

Le doy crédito a los Jets y creo que seguirán mejorando, pero en este partido la ofensiva de Detroit me parece demasiado para ellos.

Pick: Lions -6.5. Detroit gana y cubre.

Las Vegas Raiders (2-0) vs. New Orleans Saints (1-1) — Saints -3.5

Me sorprende un poco que la línea sea solamente de 3.5 puntos. Las Vegas está invicto y merece crédito por ello, pero sus victorias llegaron contra Miami y los Chargers: 27-13 y 26-14, respectivamente.

New Orleans podría estar perfectamente 2-0. Perdió 31-30 ante Detroit en la Semana 1 y después venció 24-17 a Baltimore como visitante.

Ahora los Saints disputan su primer partido en casa. Los Raiders han dado razones para ser optimistas y su 2-0 no debe ignorarse, pero este me parece un escenario mucho más complicado que sus primeros dos encuentros.

Espero que New Orleans frene un poco el entusiasmo alrededor de Las Vegas.

Pick: Saints -3.5. New Orleans gana y cubre.

Houston Texans (0-2) vs. Indianapolis Colts (0-2) — Texans -2.5

Todavía es temprano, pero un 0-3 pondría a cualquiera de estos equipos en una situación muy complicada pensando en los playoffs.

Houston tiene, al menos sobre el papel, suficiente talento defensivo para ser mucho mejor de lo que ha mostrado en estas primeras dos semanas. Indianapolis también ha tenido problemas serios de ese lado del balón y llega a este partido después de comenzar 0-2.

La mala racha de los Colts viene desde la temporada pasada. Indianapolis venció 31-25 a Atlanta en tiempo extra el 9 de noviembre de 2025 y después perdió sus últimos siete encuentros de aquella temporada.

Con una línea tan corta, espero una reacción de Houston. Si los Texans van a demostrar que todavía pueden pelear por la AFC South, este es exactamente el tipo de partido que tienen que ganar.

Pick: Texans -2.5. Houston gana y cubre.

Cincinnati Bengals (2-0) vs. Pittsburgh Steelers (1-1) — Bengals -3.5

En una AFC North que normalmente deja poco margen de error, este es un partido importante para ambos.

Pittsburgh domina ampliamente la serie histórica con marca de 72-41, incluidos playoffs. Cincinnati, además, ha arrancado 2-0 y su defensa se ha visto considerablemente mejor en estas primeras dos semanas.

Pittsburgh no me ha convencido en ataque. Los Steelers han anotado apenas 23 puntos en dos encuentros y ahora se encuentran con una ofensiva de Cincinnati que tiene mucha más capacidad para generar puntos.

Creo que los Bengals ganan el partido, pero estos juegos divisionales suelen cerrarse bastante. Dar 3.5 puntos me parece demasiado para un enfrentamiento que podría decidirse por un field goal.

Pick: Steelers +3.5. Cincinnati gana, pero Pittsburgh cubre.

Seattle Seahawks (2-0) vs. Washington Commanders (0-2) — Seahawks -6.5

Seattle ha demostrado durante mucho tiempo que su defensa puede rendir fuera de casa, así que no le doy demasiado peso a que Washington dispute su primer juego como local.

Los Commanders jugarán sin Jayden Daniels, quien sufrió una dislocación en el codo izquierdo frente a Dallas. Marcus Mariota tomó su lugar y completó 11 de 16 pases para 111 yardas y un touchdown; será la opción de Washington mientras Daniels permanezca fuera.

Seattle también ha lidiado con una lesión de su quarterback. Sam Darnold salió del primer partido por un problema en el glúteo y no jugó en la Semana 2. Drew Lock respondió con 235 yardas y tres pases de touchdown en la victoria 31-7 sobre Arizona. Darnold comenzó la semana con posibilidades de volver a entrenar y Seattle esperaba tenerlo de regreso en la práctica en alguna capacidad durante la preparación para la Semana 3.

Mi primera reacción al ver Seahawks -6.5 fue preguntarme por qué la línea no era más alta. Eso siempre me hace desconfiar un poco, pero sigo viendo demasiadas ventajas para Seattle.

Pick: Seahawks -6.5. Seattle gana y cubre. Si la línea sube por encima de 7.5, preferiría no apostar el partido.

Arizona Cardinals (1-1) vs. San Francisco 49ers (2-0) — 49ers -8.5

San Francisco está recordando lo bueno que puede ser este equipo cuando tiene salud. Los 49ers han comenzado 2-0 y vienen de vencer 35-13 a Miami en la Semana 2, mientras Arizona llega después de ser superado 31-7 por Seattle.

Aun así, este enfrentamiento me genera más cautela de la que podría sugerir la diferencia entre ambos equipos. Arizona ha sido capaz de complicar a San Francisco en años recientes, especialmente cuando visita a los 49ers. En 2024, los Cardinals ganaron 24-23 en Levi’s Stadium, y la temporada pasada volvieron a disputar un partido decidido por un solo punto.

Por eso, aunque espero otra victoria de San Francisco, 8.5 puntos me parecen demasiados.

Pick: Cardinals +8.5. San Francisco gana, pero Arizona cubre.

Baltimore Ravens (1-1) vs. Dallas Cowboys (1-1) — Ravens -2.5

Baltimore y Dallas llegan con problemas bastante parecidos: ambos tienen ofensivas capaces de producir muchos puntos y defensas que todavía dejan demasiadas oportunidades. Los Ravens han anotado 58 puntos y permitido 47, mientras Dallas suma 57 a favor y 48 en contra.

Dallas figura oficialmente como el equipo local designado, pero no tendrá su ventaja habitual de jugar en casa: el calendario de la NFL identifica a los Cowboys como locales para este encuentro en Río de Janeiro y el partido se disputará en el Estadio Maracaná el domingo 27 de septiembre.

Eso deja el matchup en términos más directos: ¿puede Dallas frenar el juego terrestre de Baltimore y evitar que Lamar Jackson controle el ritmo? Los Ravens llegan además de perder 24-17 contra New Orleans en la Semana 2, y espero una respuesta más agresiva de su parte.

Con un spread menor a un field goal, prefiero Baltimore.

Pick: Ravens -2.5. Baltimore gana y cubre. Espero muchos puntos.

Minnesota Vikings (2-0) vs. Tampa Bay Buccaneers (0-2) — Vikings -3

Esta es otra línea que me parece extraña. Minnesota está 2-0 y aparece como favorito por apenas tres puntos contra un equipo que todavía no ha ganado.

¿Qué pasó con Tampa Bay? Hasta ahora no se parece al equipo de la temporada pasada. Los Buccaneers sí tienen una ventaja importante en la posición de quarterback con Baker Mayfield, aunque Minnesota recuperará a Kyler Murray para este partido. Murray sufrió una conmoción en la Semana 1 y ya superó el protocolo de la NFL, por lo que volverá como titular ante Tampa Bay. Los Buccaneers, por su parte, llegan 0-2 después de perder 23-19 contra Cleveland en la Semana 2.

Pese al 2-0 de Minnesota, creo que Tampa Bay despierta en este encuentro. No espero un partido particularmente explosivo, pero me gusta el valor de recibir tres puntos con los Bucs.

Pick: Buccaneers +3. Tampa Bay cubre y creo que además gana el partido.

Los Angeles Rams (1-1) vs. Denver Broncos (1-1) — Rams -2.5

Los Rams reaccionaron después de su derrota de la Semana 1 y vencieron 28-6 a los Giants el lunes por la noche.

Denver ha seguido un camino parecido. Después de comenzar con una derrota amplia frente a Kansas City, respondió venciendo 20-13 a Jacksonville.

Los Angeles tiene la mejor ofensiva de las dos, pero prefiero la defensa de Denver y también valoro mucho la ventaja de jugar en casa. No necesito que los Broncos ganen para cobrar este pick, aunque creo que pueden hacerlo.

Pick: Broncos +2.5. Denver cubre y también lo tomo para ganar directamente.

Philadelphia Eagles (2-0) vs. Chicago Bears (1-1) — Eagles -3.5

Hay siete equipos invictos entrando a esta jornada y, por lo que he visto durante las primeras dos semanas, Philadelphia es el que menos me convence de ese grupo. Los Eagles comenzaron 2-0 después de vencer 24-22 a Washington y 24-20 a Tennessee, pero el calendario comienza a ponerse más complicado.

Chicago perdió 9-3 ante Minnesota en la Semana 2 y además vio salir a Caleb Williams con una lesión en el tendón de la corva derecho. Los Bears consideran al quarterback semana a semana por esa lesión.

Este pick depende mucho de quién juegue como quarterback para los Bears. Si Williams está disponible, me gusta Chicago no solamente para cubrir 3.5 puntos, sino también para ganar el partido. Si no puede jugar, todavía tomaría a los Bears con los puntos, pero en ese escenario esperaría una victoria cerrada de Philadelphia, posiblemente por un field goal.

Pick: Bears +3.5. Si Caleb Williams juega, también creo que Chicago gana directamente; si no juega, espero que Philadelphia gane por margen corto.