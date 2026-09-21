El fichaje récord del Brighton: el traspaso más caro de la historia del club

En agosto de 2024, el Brighton & Hove Albion realizó el fichaje más caro de su historia: Georginio Rutter llegó procedente del Leeds United y firmó un contrato por cinco temporadas.

El club no reveló el precio oficial, aunque distintos reportes situaron la operación en torno a los 40 millones de libras, equivalentes a unos 47 millones de euros. Con esa cifra, el delantero francés superó todos los traspasos anteriores del Brighton.

La contratación confirmó el crecimiento de un equipo que durante años se había caracterizado por encontrar jugadores jóvenes a precios moderados. Esta vez, el Brighton decidió hacer una inversión considerable en un futbolista que ya conocía el fútbol inglés.

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¿Por qué el Brighton apostó por un delantero tan caro?

Rutter venía de una buena temporada con el Leeds United. En la Championship 2023/2024 disputó 45 partidos, marcó 6 goles y dio 15 asistencias. Contando todas las competiciones, terminó la campaña con 8 goles y 16 asistencias en 51 encuentros.

Su aporte no se limitaba a la definición. También participaba en la creación de jugadas, recibía el balón lejos del área y generaba espacios para los extremos. Ese perfil encajaba con el estilo ofensivo del Brighton.

El precio del fichaje se explica por tres cualidades:

Creación de oportunidades. Sus 15 asistencias en la Championship mostraron su capacidad para encontrar compañeros en posiciones de gol. Versatilidad en ataque. Puede jugar como delantero, moverse detrás del atacante principal o retrasarse para participar en la construcción de la jugada. Edad y experiencia. Tenía 22 años cuando llegó al Brighton, pero ya había jugado en Francia, Alemania y las dos principales categorías del fútbol inglés.

La contratación también tuvo un componente de riesgo. Rutter había mostrado capacidad para generar peligro, aunque sus cifras goleadoras todavía eran moderadas para un delantero de ese precio. El Brighton apostó por su margen de crecimiento y por todo lo que podía aportar más allá de los goles.

Su llegada estableció una nueva marca económica para el club. También dejó claro que el Brighton estaba dispuesto a gastar más para reforzar su plantilla sin abandonar su estrategia de contratar futbolistas jóvenes con potencial.