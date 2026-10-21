Pronósticos NFL Semana 7: picks y mejores apuestas para todos los partidos

Hay algo en lo que podemos estar de acuerdo: la NFL es impredecible. En la Semana 5 vimos a unos Buccaneers que todavía no habían ganado ir a Dallas y derrotar a los Cowboys. La semana pasada, los Cardinals fueron a Los Ángeles y vencieron 18-16 a unos Rams que, sobre el papel, deberían haber tenido muchos menos problemas contra Arizona.

Llegamos a la Semana 7 con tres equipos invictos: San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs y Minnesota Vikings. Del otro lado quedan Dolphins y Chargers sin conocer la victoria, después de que Tennessee consiguiera su primer triunfo de la temporada ante Indianapolis. También hay cuatro equipos que comenzaron el año con aspiraciones importantes y están 2-4: Texans, Rams, Cowboys y Eagles.

Houston por lo menos parece haber reaccionado con dos victorias consecutivas. En Philadelphia las noticias son mucho peores: Jalen Hurts fue diagnosticado con una trombosis venosa profunda y embolias pulmonares. Durante el tratamiento con anticoagulantes, no puede participar en actividades de contacto y se espera que se pierda el resto de la temporada.

No es una semana llena de grandes enfrentamientos, pero hay algunos muy interesantes. Todo comienza el jueves por la noche con unos Patriots que han mejorado bastante visitando a Chicago. Para mí, el partido de la semana está en Seattle: los campeones Seahawks reciben a unos Chiefs que siguen invictos.

También tenemos otro partido internacional. Steelers y Saints jugarán el domingo en el Stade de France, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia. Después de los disturbios recientes, el encuentro se mantiene programado y contará con mayores medidas de seguridad coordinadas con las autoridades francesas.

Los spreads utilizados en esta nota corresponden a los publicados por FOX Sports con datos de bet365 al 20 de octubre y pueden cambiar antes del kickoff.

Equipos que descansan esta semana

Jacksonville Jaguars (4-2), Los Angeles Chargers (0-6), Buffalo Bills (5-1) y Washington Commanders (1-3-1).

Mis mejores apuestas para la Semana 7

Panthers -3.5 Browns -1.5 Dolphins +4.5

Jueves 22 de octubre

New England Patriots (4-2) @ Chicago Bears (4-2) — Bears -2.5

Es un muy buen duelo entre dos equipos con cuatro victorias. Los Patriots han mejorado mucho después de un inicio lento, mientras que Chicago ha sido bastante más irregular, en parte porque Caleb Williams se perdió un par de partidos. Los juegos de jueves por la noche siempre son difíciles de leer y espero bastantes puntos. Me gusta New England con el spread. Puedo imaginar a Chicago ganando con una anotación en el último cuarto, pero aun así prefiero tomar los puntos con los Patriots.

Pronóstico: Patriots +2.5

Partidos del domingo

Partido en París, Francia

Pittsburgh Steelers (4-2) @ New Orleans Saints (2-4) — Steelers -3.5

Al jugarse en París, ninguno tendrá una verdadera ventaja de local. La defensa de Pittsburgh ha respondido bien durante buena parte de la temporada, mientras que New Orleans depende bastante de su juego aéreo para mantenerse cerca y tener oportunidades de reaccionar tarde. Puedo imaginar a Pittsburgh llegando arriba al último cuarto y a los Saints con oportunidad de acercarse o incluso darle vuelta. Con más de un gol de campo de margen, me quedo con New Orleans.

Pronóstico: Saints +3.5

Indianapolis Colts (2-4) @ Minnesota Vikings (5-0) — Vikings -6.5

Los Colts llegan después de una derrota muy mala en casa contra Tennessee. Minnesota, en cambio, sale de su semana de descanso como uno de los equipos que todavía no han perdido.

Gran parte del éxito de los Vikings ha venido de su defensa y la ofensiva no siempre ha estado al mismo nivel. Aun así, no veo a Indianapolis causándoles demasiados problemas y este puede ser un buen partido para que Minnesota produzca un poco más con el balón. El spread ya no es tan cómodo como cuando estaba en 5.5, pero todavía me gustan los Vikings.

Pronóstico: Vikings -6.5

Miami Dolphins (0-5) @ New York Jets (2-4) — Jets -4.5

Miami regresa de su semana de descanso buscando todavía su primera victoria. Los Jets apenas tienen dos triunfos y, aunque han mostrado cosas respetables en defensa, tampoco son un equipo al que me resulte fácil respaldar como favorito por más de un gol de campo.

Para que Miami tenga oportunidad, su propia defensa deberá responder. También existe un antecedente bastante favorable para los Dolphins, que tienen récord de 14-3 en sus últimos 17 enfrentamientos contra los Jets. Creo que New York puede ganar, pero con este número prefiero Miami contra el spread.

Pronóstico: Dolphins +4.5

Cleveland Browns (4-2) @ Tennessee Titans (1-5) — Browns -1.5

Este puede ser el partido feo de la semana porque ninguna ofensiva inspira demasiada confianza. Tennessee finalmente consiguió su primera victoria ante Indianapolis, pero ahora se encuentra con una defensa de Cleveland que ha generado 19 capturas de quarterback, la segunda mejor cifra de la NFL.

Eso me parece especialmente importante frente a unos Titans que han tenido muchos problemas para sostener series ofensivas y llegan con apenas 14 puntos y 236.3 yardas por partido. No espero que Cleveland necesite anotar demasiado para mantenerse al frente. Con un spread tan corto, me gustan los Browns.

Pronóstico: Browns -1.5

Cincinnati Bengals (3-2) @ Baltimore Ravens (4-2) — Ravens -2.5

Pocos enfrentamientos de quarterbacks son mejores que Joe Burrow contra Lamar Jackson, siempre que Jackson pueda jugar. El quarterback de Baltimore ha perdido dos partidos y medio por la lesión de tobillo y, al miércoles, los Ravens todavía no tenían una fecha definida para su regreso.

Cincinnati además viene de su semana de descanso, algo que puede ayudar mucho en un partido divisional. La temporada pasada estos equipos dividieron la serie y los Bengals ganaron 32-14 en Baltimore. Con la división tan apretada, espero un partido cerrado. Si Jackson no está al cien por ciento, Cincinnati me gusta todavía más; incluso si juega, prefiero tomar los puntos con los Bengals.

Pronóstico: Bengals +2.5

Tampa Bay Buccaneers (1-5) @ Carolina Panthers (3-2) — Panthers -3.5

Baker Mayfield todavía puede cambiar bastante este partido. Después de perderse tres encuentros por la dislocación del pulgar de su mano de lanzar, Tampa Bay tenía previsto evaluarlo en la práctica del miércoles para determinar si puede regresar ante Carolina. Al cierre de esta nota no había una actualización oficial posterior que confirmara su participación.

De cualquier forma, mi pick no depende únicamente de Mayfield. Carolina me parece un equipo más ordenado que el del año pasado y ha mostrado suficiente mejoría para confiar en él en casa. Tampa Bay, en cambio, ha tenido dificultades para sostener su ofensiva durante varias semanas. Por eso me gustan los Panthers dando 3.5 puntos.

Pronóstico: Panthers -3.5

San Francisco 49ers (6-0) @ Atlanta Falcons (2-4) — 49ers -3.5

Los 49ers simplemente siguen ganando, aunque las lesiones comienzan a convertirse en un problema. Mike Evans tuvo que abandonar el triunfo del lunes ante Washington después de agravar la tendinitis que arrastraba en el Aquiles y su disponibilidad para enfrentar a Atlanta seguía sin estar definida.

Atlanta me parece un rival interesante para la defensa de San Francisco por su capacidad para correr. Bijan Robinson suma 641 yardas en 111 acarreos, con promedio de 5.8 por intento. Si los Falcons pueden mover el balón por tierra, consumir reloj y reducir el número de posesiones, tienen una buena posibilidad de mantenerse dentro del spread. Creo que San Francisco gana, pero Atlanta puede mantener el partido cerrado.

Pronóstico: Falcons +3.5

New York Giants (3-2-1) @ Houston Texans (2-4) — Texans -9.5

No es habitual ver a un equipo 2-4 favorito por casi diez puntos ante el líder de una división, pero esa es la situación en este encuentro. New York hará un cambio importante: J.J. McCarthy será el titular ante Houston después de entrar en lugar de Jameis Winston ante New Orleans. Houston comenzó lentamente, pero ahora ha ganado dos consecutivos. Entiendo por qué los Texans son favoritos; aun así, 9.5 puntos me parecen demasiados para una ofensiva en la que todavía no confío del todo. Me quedo con New York y el margen.

Pronóstico: Giants +9.5

Denver Broncos (4-2) @ Arizona Cardinals (2-4) — Broncos -4.5

Arizona venía de cuatro derrotas consecutivas antes de conseguir una de las mayores sorpresas de la Semana 6 con su victoria en Los Ángeles sobre los Rams. Denver, mientras tanto, suma dos triunfos seguidos y su defensa ha sido una de las principales razones. Creo que este puede ser un buen partido para que Bo Nix y la ofensiva de los Broncos encuentren ritmo. Arizona viene de una victoria importante y no estoy convencido de que pueda repetir ese rendimiento una semana después. Me gustan bastante los Broncos aquí.

Pronóstico: Broncos -4.5

Los Angeles Rams (2-4) @ Las Vegas Raiders (3-3) — Rams -4.5

¿Cuántos partidos más pueden perder los Rams si todavía quieren meterse en playoffs y hacer algo importante? Los Angeles ha perdido dos consecutivos, y la derrota en casa ante Arizona fue particularmente mala.

Tampoco ayuda la lesión de Davante Adams. El receptor sufrió una ruptura del semitendinoso y fue colocado en Injured Reserve; Sean McVay calcula que estará fuera entre seis y diez semanas. Los Raiders también llegan con tres derrotas consecutivas. Creo que los Rams encontrarán la manera de ganar, pero no confío en ellos lo suficiente para cubrir 4.5 como visitantes.

Pronóstico: Raiders +4.5

Green Bay Packers (4-2) @ Detroit Lions (3-2) — Lions -3.5

¿Están de vuelta los Packers? Green Bay ha ganado tres partidos consecutivos y ahora enfrenta a unos Lions que vienen de su semana de descanso. El gran problema de los Packers ha estado en el juego terrestre: llegan a la Semana 7 con 59.8 yardas por tierra por partido, la peor cifra de la NFL.

Josh Jacobs podría ayudar bastante en ese departamento. Pasó las primeras seis semanas en la Commissioner’s Exempt List mientras la NFL continuaba su investigación bajo la política de conducta personal; no estaba cumpliendo una suspensión de seis partidos. Ya fue retirado de esa lista y puede volver a entrenar y jugar, aunque Green Bay todavía iba a determinar su participación ante Detroit después de verlo trabajar durante la semana.

El año pasado Green Bay ganó los dos partidos ante Detroit, incluido el disputado como visitante. Los Lions, sin embargo, tienen un historial muy bueno después de descansar: están 11-3 ATS en partidos posteriores a su bye desde 2012. Espero una batalla divisional, pero con Detroit en casa y una semana extra para prepararse, me quedo con los Lions.

Pronóstico: Lions -3.5

Domingo por la noche

Kansas City Chiefs (5-0) @ Seattle Seahawks (3-3) — Seahawks -2.5

Para mí, este es el partido de la semana. Los Chiefs llegan invictos a Seattle para medirse con los campeones del Super Bowl. Los Seahawks han perdido tres de sus últimos cuatro y no pueden permitirse quedar demasiado atrás de San Francisco en la NFC West.

También será el regreso de Kenneth Walker III a Seattle después de pasar sus primeras cuatro temporadas con los Seahawks. Su comienzo con Kansas City ha sido espectacular: lleva 665 yardas terrestres y seis touchdownsen cinco partidos.

Seattle es un buen equipo, pero a mí me cuesta pasar por alto la posibilidad de recibir puntos con Patrick Mahomes y unos Chiefs que todavía no han perdido. Me quedo con Kansas City.

Pronóstico: Chiefs +2.5

Lunes por la noche

Dallas Cowboys (2-4) @ Philadelphia Eagles (2-4) — Cowboys -4.5

Los enfrentamientos de la NFC East entre estos dos equipos suelen ser muy peleados, y este tiene todavía más peso porque ambos llegan 2-4 y siguen cerca del liderato divisional. Philadelphia afronta además el resto de la temporada con la expectativa de no contar con Jalen Hurts, mientras que Dak Prescott tampoco ha tenido el inicio de año que Dallas esperaba.

La temporada pasada dividieron sus dos enfrentamientos y Philadelphia ganó el partido disputado en casa. Para mí, este encuentro tendrá menos puntos de lo que muchos esperan. La defensa de los Eagles deberá mantenerlos en el juego contra su rival divisional y creo que puede hacerlo. Me gusta Philadelphia con 4.5 puntos y tampoco descartaría una victoria directa.

Pronóstico: Eagles +4.5