Spencer Tunick en México: sus intervenciones y proyectos más importantes

Spencer Tunick convirtió a México en uno de los países recurrentes de su trayectoria. El fotógrafo estadounidense, conocido por reunir a personas desnudas en espacios públicos, realizó aquí su instalación más multitudinaria. Fue la sesión del Zócalo de Ciudad de México en 2007. Después desarrolló retratos individuales, proyectos colectivos y trabajos vinculados con San Miguel de Allende.

¿Quién es Spencer Tunick?

Tunick nació en Middletown, Nueva York, en 1967 y desde 1992 fotografía figuras humanas desnudas en espacios públicos. Con el tiempo pasó de los retratos individuales a instalaciones con cientos o miles de voluntarios. Su propio currículum registra proyectos en México en 2007, 2012, 2014 y 2016; además, realizó trabajos en el país en 2009, 2011 y 2022.

La histórica intervención de Spencer Tunick en el Zócalo

La madrugada del 6 de mayo de 2007, Tunick reunió a miles de voluntarios desnudos en el Zócalo. Las estimaciones de la época situaron la participación entre 18 mil y 20 mil personas. Por ejemplo, La Jornada calculó alrededor de 19 mil asistentes. Además, años después El País mantuvo un rango de entre 18 mil y 20 mil.

Los participantes ocuparon la plancha del Zócalo en distintas posiciones. Tunick los hizo posar de pie, acostados boca arriba y de rodillas. La asistencia fue tal que en algunos cuadros del piso tuvieron que acomodarse tres o cuatro personas. Posteriormente, la multitud se desplazó hacia 20 de Noviembre para realizar otra toma.

Al final, Tunick pidió que únicamente las mujeres continuaran desnudas para una última fotografía. Una crónica publicada por La Jornada al día siguiente documentó que algunas se sintieron incómodas ante las miradas de hombres que ya se habían vestido. Varias permanecieron juntas porque no querían atravesar solas el grupo masculino.

La convocatoria superó ampliamente el anterior máximo de Tunick en Barcelona y continúa siendo el proyecto con mayor participación de su carrera.

Cerca de 18,000 personas desnudas en posición fetal fotografiadas por el artista estadounidense Spencer Tunick. El 6 de mayo de 2007 al amanecer, en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México.

Las otras intervenciones de Spencer Tunick en México

Un día después del Zócalo, el 7 de mayo de 2007, realizó en la Casa Azul una sesión con alrededor de cien mujeres caracterizadas a partir de Frida Kahlo. Esto coincidió con el año del centenario del nacimiento de la pintora.

En enero de 2009 volvió a Ciudad de México para producir Citadinos, una serie de retratos de 30 modelos desnudos fotografiados individualmente durante cuatro madrugadas en distintos puntos de la capital. A diferencia de sus grandes instalaciones colectivas, el proyecto se concentró en el retrato individual. Además, tomó como referencia piezas de la Colección Blaisten. Después fue presentado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

En 2011, durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, realizó el 24 de julio una sesión fotográfica de desnudo en la bodega La Cámara, en San Miguel de Allende. El archivo de Cuartoscuro registra la sesión, el lugar y la fecha.

En 2012 regresó a San Miguel de Allende para Espíritus, realizada el 4 de noviembre durante el Festival de la Calaca. La instalación reunió a 154 personas en Los Senderos. Dos años después, el 30 de octubre de 2014, creó El sendero de los redimidos, con alrededor de 100 mujeres y cientos de flores de cempasúchil. La presencia de estas flores vinculó directamente la intervención con las celebraciones mexicanas del Día de Muertos.

En 2016 presentó en San Miguel de Allende Inversión, una sesión con 20 modelos realizada en Los Senderos durante La Calaca.

Finalmente, en 2022, México formó parte del cierre de Stay Apart Together, proyecto iniciado durante la pandemia. Tunick dirigió desde Nueva York, vía Zoom, una sesión con aproximadamente 50 personas en un inmueble cercano a la Secretaría de Gobernación. Además, dirigió parte de la sesión en la calle de Bucareli.

El Sendero de los Redimidos. El fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick en una calle empedrada de San Miguel de Allende, Guanajuato. La sesión, realizada el 30 de octubre de 2014 en el marco de La Calaca Festival, buscó reflexionar sobre la muerte, la paz y la tradición mexicana del Día de Muertos.

¿Por qué México ha sido importante para Spencer Tunick?

México reúne dos vertientes de su trabajo: las grandes concentraciones en el espacio público y los proyectos de menor escala. El propio Tunick ha explicado que su regreso constante tiene que ver con el apoyo que ha recibido de participantes y colaboradores, particularmente en San Miguel de Allende. Él mismo ha dicho: “Mi atracción con México, eso es lo que me hace regresar”. También ha señalado que el respaldo recibido en esa ciudad lo ha hecho sentirse en casa cada vez que vuelve.

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick para su instalación internacional Inversion. Creada y adaptada durante la crisis sanitaria global de COVID-19, la obra utiliza estas coberturas translúcidas no como protección climática, sino como una metáfora visual del aislamiento, las barreras sanitarias y la vulnerabilidad del cuerpo humano confinado. El proyecto, que desafió los retos de la distancia social.

¿Spencer Tunick volverá a México?

Tunick sí regresó físicamente a Ciudad de México en febrero de 2026 para participar en actividades de la Semana del Arte. Entre ellas estuvo el proyecto Algo más de Lola, una conversación pública y sesiones fotográficas de pequeño formato.

También ha expresado su intención de volver en 2027 para conmemorar los 20 años de la intervención del Zócalo. Además, ha mencionado la posibilidad de fotografiar nuevamente a un grupo de personas. Sin embargo, hasta agosto de 2026 no existe una convocatoria, fecha, sede ni instalación colectiva oficialmente confirmadas en México: por ahora se trata de una intención expresada por el fotógrafo.