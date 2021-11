LA SUBCULTURA GÓTICA COMO TRIBU URBANA

La subcultura gótica es un movimiento fascinante, que tuvo su origen meramente de la música entre la década de 1970 a 1980. Lo primero que los identifica es la estética que adoptaron, son una mezcla exacta de punk, rock, glam, new romantic y hasta de romanticismo literario. Con el tiempo se fue extendiendo por varios puntos claves en el mundo y pronto fueron identificados como una subcultura llena de aires misteriosos a los ojos de curiosos.

El término como tal de rock gótico se usó por primera vez en 1967 por el crítico John Stickney para describir una reunión que tuvo con Jim Morrison en una bodega con poca iluminación. Desde entonces toda atmosfera oscura, siniestra y de ambiente gris entraba en esta clasificación.

El rock gótico en la Batcave

Ubicándonos en una línea del tiempo con fecha exacta, el gótico empezó a desarrollarse a finales de los años 70 con la llegada del punk y el nacimiento del rock gótico representado por grupos como Siouxsie Sioux And The Banshees, The Damned, The Cure y Joy Division. Las jóvenes generaciones en Europa y E.UA. adoptaron una identidad visual que iba contra lo establecido en ese entonces. Siendo también una derivación del post-punk y tuvo su epicentro en el Reino Unido (entre finales de 1970 y mediados de 1980).

Sobre la escena musical entonces, en 1982 se inauguró el famoso club nocturno Batcave, ubicado en Soho, Londres. El cual muy pronto se convirtió en el refugio y el punto de encuentro para los integrantes de este naciente movimiento; incluso los «primeros góticos» fueron conocidos con el término «batcaver».

Orígenes musicales

Como sucedió con el punk en su tiempo y otros movimientos que iniciaron con la música, la subcultura gótico también tuvo su punto de partida de esa manera. Justamente la música gótica dio lugar a una subcultura más amplia que incluye expresiones artísticas, tendencias estéticas y manifestaciones culturales que indican influencias del Romanticismo, la narrativa gótica, el cine de terror y, en menor medida, la cultura BDSM.

Su ideología no es predefinida como tal, ya que por lo general son apolíticos, y no existe ninguna regla fija. En diversas ocasiones se les puede asociar a tendencias violentas, debido a su vestimenta y maquillaje, sin embargo en realidad es una cultura predominantemente pacífica.

Características obscuras

Quienes se identifican como miembros de la subcultura gótica, comparten gustos estéticos, musicales y culturales muy peculiares. Nos vamos a centrar un poco más en lo musical, ya que a pesar de que la música gótica abarca varios subgéneros y estilos todos tienden a ser obscuro. El sonido y la apariencia de los góticos es negro y dark; sus influencias directas son el death rock y la rebeldía del punk. Todos estos elementos se mezclan con lo andrógino, las caracteríticas que definen a la época renacentista y sobre todo a la victoriana.

En la vestimenta abundan las tonalidades grises, azul fuerte, y el negro profundo; el maquillaje por su parte se utiliza por igual en hombres y mujeres. Se debe resaltar la palidez en el rostro con base blanca o muy pálida y se acentúan los ojos con delineador y sombra negra. Por último el toque que realza este estilo son los labiales negros y rojos sangre.