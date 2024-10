Super Bowl: Resultados y sorpresas de la Semana 4

Recapitulando lo que pasó en la semana 4 vimos algunos resultados interesantes, los Jets perdieron en casa contra los Broncos y eso que Denver era no favorito por 7.5 puntos fue esto un shock. Los Titans lograron su primer triunfo dejando a los Jaguars como el único equipo sin una sola victoria. Dos equipos continúan invictos 4-0 son los Vikings y los Chiefs. Para algunos parecería como una predicción de lo que podría ser el Super Bowl, pero aún quedan 13 juegos de temporada regular y seguramente habrá más contendientes.

Tuvimos mejor suerte en esta columna con las predicciones a ganar 10-6 a cobertura de puntos 9-7 ATS. Nuestras mejores apuestas quedaron 2-1 no logramos predecir que Miami perdería con una ofensiva patética honestamente. Esta es la primera semana que hay una semana de descanso para 4 equipos, conocida como bye week. No veremos a los Eagles, Titans , Lions y Chargers , así es que solo tenemos 14 juegos. Aquí vamos con las prediccions y mejores apuestas de la semana 5. El jugador de la semana fue Jared Goff, logró 18 pases de 18 no fallo un solo y lanzo 2 TD e incluso recibió un pase de TD de su wide receiver.

Mejores apuestas Semana 5:

1. Falcons -1.5

2. Seahawks -6.5

3. Texans +1.0

Jueves 3 de octubre por la Noche

Tampa Bay Bucs (3-1) @ Atlanta Falcons (2-2) – ATL -1.5

Ambos equipos vienen de victorias impresionantes. Este es el primero de dos juegos que jugarán ambos equipos cada uno espera ganar en el deseo de asegurar un partido ganada en la División NFC Sur. Baker Mayfield ha estado a la altura de la ofensiva de los Bucs, juega como un QB del top 10. Los Falcons tienen a la estrella el veterano QB Kirk Cousins, quien cada vez mejora con su nuevo equipo. Me sorprende que Atlanta se favorito por 1.5 pero quizá es un exagerada reacción a que los Bucs vencieron a los Eagles, que dicho sea de paso no han estado a la altura. Los Falcons a ganar y cubrir puntos.

Pick: Falcons a ganar y cubrir puntos.

Domingo 6 de octubre

Baltimore Ravens (2-2) @ Cincinnati Bengals (1-3)- BAL -2.5

Los Ravens vencieron a los sobrevalorados Bills el fin pasado con un agresivo ataque terrestre. Los Bengals por fin lograron su primera victoria contra unos débiles Panthers. Cincinnati aun así no se ve como el equipo esperado. La ofensiva de Baltimore debe poder manejar este juego, la pregunta es si la algo tambaleante defensa podrá detener a Joe Burrow, yo creo que sí , este QB ha tenido un inicio de temporada muy lento. Los Ravens pueden ganar y cubrir.

Pick: Ravens a ganar y cubrir puntos.

Cleveland Browns (1-3) @ Washington Commanders (3-1)- WAS -3.0

Los Commanders recibirán a unos inestables Browns en un juego importante para Cleveland. Lo cierto es que si los Browns pierden contra Washington difícilmente son un equipo que veremos en los playoffs. Los Commanders están a la cabeza de la NFC Este lo cual es sopresivo para muchos. Los Browns están desesperados por ganar, los tomaría para cubrir puntos pero creo que Washington ganará por un gol de campo.

Pick: Browns a ganar y Washington a cubrir puntos.

Buffalo Bills (3-1) @ Houston Texans (3-1)- BUF -1.0

Buffalo buscará regresar a columna de la victoria luego de que los vencieron los Ravens en su último partido. Los Texans como se esperaba ganaron a Jacksonville. El ex receptor de los Bills Stefon Diggs, buscará vencer a su anterior equipo. Ambos equipos tienen buenas ofensivas y similares defensivas. Este juego anticipo que será de puntaje alto pero creo que todo se decidirá en el Cuarto cuarto con un gol de campo. Creo que los Texans pueden ganar y cubrir los puntos.

Pick: Texans a ganar y cubrir puntos.

Carolina Panthers (1-3) @ Chicago Bears (2-2) – CHI -4.0

Esta será el segundo juego seguido en casa de los Bears después de vencer a los Rams la semana pasada. Los Panthers después de ganar su primer juego hace dos semanas regresaron a ser el mismo equipo plano en su partido contra los Bengals. Carolina tiene algunos jugadores lesionados rumbo a este juego. La defensa de Chicago es buena así es que dudo que los Panthers logren anotar muchos puntos. Si bien la ofensiva de Chicago tiene puntos que mejorar , los Bears pueden ganar y cubrir puntos.

Pick: Bears a ganar y cubrir puntos.

Las Vegas Raiders (2-2) @ Denver Broncos (2-2) – DEN -2.5

Los Raiders vencieron a los Browns el fin de semana pasado, pero no todo está bien con el equipo, Davante Adams ha solicitado cambio de equipo. Denver después de perder sus primeros dos juegos ahora gana sus últimos dos juegos luego de vencer a los Jets. Históricamente los Raiders le han ganado a los Broncos, para prueba 9 de sus último 10 partidos los ganaron. El último partido que ganaron los Broncos vs. Raiders fue el 29 de diciembre de 2019. Iré en contra de la lógica y escogeré a Denver a ganar pero no a cubrir.

Pick: Denver a ganar y Raiders a cubrir puntos.

Arizona Cardinals (1-3) @ San Francisco 49ers (2-2)- 49ers -7.0

La ofensiva de los Cardinal ha mejorado en la temporada pero su defensa ha sido terrible por eso solo han ganado un solo partido. Los 49ers no han estado a la altura de lo que habían demostrado en recientes temporadas solo tienen 2 partidos ganados en la temporada. Vencieron a los Jets y los Patriots. Históricamente la tendencia favorece a San Francisco en los últimos dos años tienen un récord 4-0 contra Arizona , venciéndolos por más de 16 puntos. Si la tendencia continúa los 49ers pueden ganar y cubrir.

Pick: San Francisco a ganar y cubrir puntos.

Partido Internacional (London NFL Games)

New York Jets (2-2)@ Minnesota Vikings (4-0) – Vikings -2.5

Esta es otra línea que es algo extraña, considerando lo bien que han jugado los Vikings en lo que va de la temporada. Su ofensiva es sólida y su defensa dominante. Si bien los Jets llegan con una buena defensiva y tienen a su QB Aaron Rodgers, la semana pasada es la ofensiva de NY fue inexistente en su partido contra los Broncos , así es que con esta poca diferencia de puntos, me pregunto, si me estoy perdiendo de algo aquí. Escogería a Vikings a ganar y cubrir.

Pick: Vikings a ganar y cubrir puntos.

Indianapolis Colts (2-2) @ Jacksonville Jaguars (0-4)- JAG-3.0

Nuevamente la diferencia de puntos aquí es algo extraña. Los Jaguars sin un partido ganado sorpresivamente son el equipo favorito en este duelo divisional. Los Colts tendrán a su backup QB Joe Flacco jugando de inicio y su RB Jonathan Stewart no jugará. Jacksonville lo cierto es que pudo ganar su juego contra los Texans la semana pasada , si hay un juego en los que Jaguars pueden ganar y cubrir tiene que ser este.

Pick: Jaguars a ganar y cubrir puntos.

Miami Dolphins (1-3) @ New England Patriots (1-3) – NE-1.0

Este es el juego menos atractivo del domingo, las ofensivas son malas. Los Dolphins ya tocaron fondo en su derrota en Prime Time el pasado lunes. Mientras que Miami aún tiene la mejor ofensiva creo que la defensa de New England es mejor y es juego en su casa, tomaría a los Patriots a ganar y cubrir.

Pick: New England a ganar y cubrir puntos.

Green Bay Packers.(2-2) @ Los Angeles Rams (1-3)- GB-3.0

Ambos equipos vienen de perder partidos el fin pasado pero me gustan los Packers en este punto. Los Rams están llenos de lesiones y si bien es cierto que vencieron a los 49ers el fin siguiente perdieron contra los Bears, no son un equipo sólido y no llegan bien contra GB. La defensa de los Packers tendrá se tendrán que enfocar en detener el juego terrestre de los Rams que aún jugarán sin Cooper Kupp y Puka Nacua. Puede ganar GB y cubrir puntos.

Pick: Green Bay a ganar y cubrir puntos.

New York Giants (1-3) @ Seattle Seahawks (3-1)- SEA -6.5

Los Giants no son buen equipo eso es un hecho pero parece que su defensa está algo subvaluada. En los últimos tres partidos en promedio solo han permitido menos de 19 puntos por juego, el problema de NY está en la ofensiva. De parte de los Seahawks, perdieron su primer juego de la temporada el lunes por la noche contra los Lions, para ser justos hicieron lo posible por ganar pero su defensa no logró contener a Detroit. Los Giants más descansados viajan ahora a la costa oeste, creo que no podrán con la ofensiva de Seattle.

Pick: Seattle a ganar y por un TD y cubrir puntos.

Dallas Cowboys (2-2) @ Pittsburgh Steelers (3-1) – PIT -2.5

Considerando que Dallas tuvo días de descanso extra los tomaría a ganar. Sin embargo los Cowboys perdieron a dos de sus más importantes defensas por lesiones , Micah Parsons y DeMarcus Lawrence. Creo por este motivo que Pittsburgh será capaz de pasar por encima de la defensa de Dallas . Los Steelers tendrán la oportunidad de demostrar que son un equipo de respeto en la liga pueden ganar este partido y cubrir los puntos.

Pick: Steelers a ganar y cubrir puntos.

Lunes 7 de octubre por la noche. MNF

New Orleans Saints (2-2) @ Kansas City Chiefs (4-0)- KC -5.5

Otro juego de Prime Time para los Chiefs y ahora reciben a los Saints. New Orleans comenzaron bien pero ahora han perdido sus últimos partidos. KC está invicto pero fácilmente podrían ir 2-2. La pérdida de Rashee Rice es mayúscula en el dado ofensivo, pero para suerte de los Chiefs tienen una de las mejores defensas en la liga. Creo que nuevamente se saldrán con la suya los Chiefs ganar pero los Saints mantendrán cerrado el partido y cubrirán los puntos. Récord pronósticos de la temporada.

ATS: 23-35-4

A ganar: 31-33

Mejores apuestas: 4-8