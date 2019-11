LANZAN EL MAZO COMPLETO DEL TAROT SURREALISTA DE SALVADOR DALÍ DISEÑADO EN 1970

Salvador Dalí se interesó por los sueños, la fantasía, aquello que escapaba de cualquier explicación lógica y por supuesto en lo esotérico, le importaba descubrir lo que el inconsciente puede decir de cada ser humano.

Dalí incursionó en diversas disciplinas artísticas, no se limitó a explorar en la pintura, sino que aportó al cine, la ilustración, entre otros campos del arte; además se adentró profundamente en el psicoanálisis.

Según informa Hyperallergic, en 1970 el artista creó una edición que incluía 70 cartas de tarot para una película de James Bond, más tarde completaría el juego de naipes con 78 ilustraciones.

La película de la saga de James Bond que requirió sus servicios fue Live and Let Die, la cual fue protagonizada por Jane Seymour y Roger Moore, sin embargo, el mazo no apareció en el filme se rumora que fue debido al alto precio que solicitó Dalí.

A pesar de este hecho, el pintor continuó trabajando en el diseño de las cartas hasta completarlo una década después, cuando fueron publicadas en 1984; en este tarot Dalí plasmó a su esposa y a él como otras figuras místicas.

Esta edición contenía naipes más alargados y todas las ilustraciones con el toque característico del artista, ahí hace alusión a diversos de sus cuadros más famosos con hormigas, caras disecadas o relojes.

En la baraja el artista se presenta como El Mago, mientras que Gala, su esposa, es La Emperatriz.

Ahora, Taschen ha lanzado el mazo completo junto con una un libro complementario que contiene instrucciones para usar las cartas y su descripción, el cual Dalí hizo para acompañar el tarot.

Dalí tarot se publicó el 15 de noviembre y se puede adquirir a través del sitio web de Taschen, contiene un folleto que explicativo escrito por Johannes Fiebig. El precio de cada baraja será 60 dólares USD ($1163 MXN).

