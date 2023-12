Yayoi Kusama se disculpa por comentarios racistas

Yayoi Kusama, artista japonesa mencionó sentirse «profundamente arrepentida» por emitir comentarios racistas en su autobiografía titulada «Net infinity» que se publicó en 2002 donde empleo, según sus palabras, lenguaje «hiriente y ofensivo».

La artista contemporánea ofreció una disculpa pública en el marco de la apertura de su exposición «Infinite Love» en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, una muestra que representa un recorrido por grandes obras de Yayoi Kusama. Las desafortunadas declaraciones de Yayoi en 2002 fueron retomadas por el cineasta Dexter Thomas provocando la reavivación del tema.

Kusama describía en su autobiografía a las personas negras como “seres primitivos e hipersexualizados”. En la edición original japonesa del libro, Yayoi también calificó el barrio neoyorquino donde habitaba como un “tugurio” donde los precios de los inmuebles “bajaban 5 dólares al día” debido a “los negros que se disparan en la puerta y los sin techo que duermen allí”. Esas frases se eliminaron de una traducción posterior al inglés.

En la inauguración de Infinite Love, Yayoi Kusama aprovechó el mensaje de amor para mostrarse arrepentida del lenguaje empleado y recalcar que su motor e impulso para crear siempre ha sido el amor y que su mensaje siempre ha tratado de ser esperanzador, amoroso, compasivo y sobre todo, respetuoso.

Aunque estas declaraciones fueron hace ya 20 años, debido a la gran carga de racismo al relacionar la pobreza y el color de piel de las personas, se consideraba necesaria esta disculpa en medio de la crisis humanitaria que vive la sociedad actual entre problemas de xenofobia, migración, racismo y demás. Por su parte, el director del Museo de Arte Moderno de San Francisco, Chris Bedford, mencionó que su institución muestra un rechazo profundo al racismo.

La exhibición Infinite Love es la primera presentación en individual de Yayoi Kusama en el norte de California y juntó dos de sus últimos «cuartos de espejos infinitos» con una calabaza de lunares llamada Kusama Aspiring to Pumpkin’s Love, the Love in My Heart (2023) de más de cinco metro de largo y tres de alto con forma ondulante que crea el efecto de «serpenteo» entre los visitantes.