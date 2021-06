1959, EL AÑO QUE REVOLUCIONÓ AL JAZZ CON SÓLO 4 DISCOS

El Jazz, ese género y estilo musical que no a todos les gusta pero que sin él no existirían los demás ritmos y variantes como el rock, soul y R&B. Ícono de la cultura afroamericana que además de dar momentos de diversión o relajación sirvió para expresar descontento social que sufría la sociedad negra, como le llamaban en esa época y que en 1959 tuvo un cambio radical debido a la trascendencia de 4 discos.

Miles Davis, Dave Brubeck, Charles Mingus y Ornette Coleman fueron grandes artistas del jazz y que justamente en ese año de 1959 sacaron material que revolucionó el estilo, imponiendo nuevos estándares y sentando las bases para la música que se crearía en la década de los 60.

Para conocer la importancia de dichos discos, además de escucharlos como buen melómano, existe el documental 1959, The Year that Changed Jazz que realizó la mítica BBC, la corporación Británica de radio y televisión pública del Reino Unido, y que dirigió Paul Bernays en el 2009.

En el trabajo de investigación nos adentraremos en el proceso creativo de los discos “Kind of Blue”, de Miles Davis, “Time Out”, de Dave Brubeck, “Mingus Ah Um”, de Charles Mingus, y “The Shape of Jazz to Come”, de Ornette Coleman. Igualmente se dará un repaso a la importancia de dichos materiales en los años posteriores de su lanzamiento, lo que sucedió con los artistas y el impacto que se generó alrededor del jazz.

Para hacer más interesante el documental, se incluyen imágenes de archivo y actuaciones en vivo de los artistas para comprender el contexto y entender cómo se vivían los eventos musicales a finales de los años 50. Si a eso le sumamos que hay entrevistas con personajes de la industria como Lou Reed, Charlie Haden, Herbie Hancock, además de los propios Dave Brubeck y Ornette Coleman y un pequeño vistazo del gran Coltrane.

Lo mejor de todo es que 1959, The Year that Changed Jazz lo puedes ver completamente gratis, ya sea en Youtube, Vimeo o aquí mismo con todo y subtítulos.

