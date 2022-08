Foros icónicos en el mundo, además de Gilman Street 924

Dentro de la historia de las culturas alternativas los foros y venues han sido fundamentales para su desarrollo. Lugares como el CBGB’s forjaron las distintas escenas que moldearon las subculturas alternativas en los últimos 50 años. Es así como foros icónicos como el 924 Gilman Street ayudaron a impulsar bandas y movimientos a lo largo y ancho del planeta. Te dejamos una lista de algunos de los más importantes.

924 Gilman Street – San Francisco, California

Hogar de la escena punk de la bahía californiana. En su escenario nacieron leyendas de la talla de Green Day, Rancid, Operation Ivy, AFI y The Offspring.

924 Gilman Street se caracteriza por ser un foro «sin dueño». Esto quiere decir que es administrado por una sociedad sin fines de lucro. Esta sociedad además de administrar este espacio también decide el camino correcto que tiene que tomar para mantener su línea autogestiva. Otra característica es que para asistir, además de pagar tu entrada tienes que pagar una membresía anual de $2 dólares. Esto sirve para generar un ingreso extra además de formar una comunidad colectiva en la que todos por igual cooperan para mantener el lugar vivo.

The Haçienda – Manchester, England

Si de foros icónicos hablamos tenemos que mencionar a The Haçienda. En este lugar nacieron leyendas de la talla de New Order, Happy Mondays, Echo & the Bunnymen y Culture Club.

The Haçienda era financiado por Tony Wilson a través de su disquera Factory Records. Fue en este venue donde se desarrolló el famoso «sonido manchester», por lo que pudo presenciar los primeros shows de bandas que a la larga se convirtieron en fenómenos globales. Además de las anteriormente mencionadas se presentó Oasis, Blur, The Stone Roses y hasta Madonna.

Ruthie’s Inn – Berkley, California

Dentro del mundo del metal también existieron foros icónicos. Uno de ellos fue Ruthie’s Inn, ubicado en Berkley California. En este lugar se gestó la creación de uno de los subgéneros del metal más populares: el thrash metal.

Para que se den una idea de la importancia de este foro, por su escenario pasaron leyendas como: Metallica, Slayer, Megadeth, Exodus, Testament, Dark Angel y Overkill.

Desgraciadamente cerró hace unos años pero puedes encontrar su historia en el documental Murder In The Front Row que se encuentra disponible en Prime Video.

Foro Alicia – Ciudad de México, México

El Foro Alicia es una leyenda dentro de la música independiente de México. Ahí se forjaron varias bandas que a la larga moldearían distintas escenas de la música alternativa nacional. Panteón Rococó, Salón Victoria, Nana Pancha, Sekta Core, entre otros fueron fundamentales para que el Alicia se estableciera.

Además del ska, otros géneros que pudieron encontrar en el Alicia un hogar fueron: el surf, rockabilly, punk rock, pop-punk, metal y el blues.

Por cierto, se dice que este será el último año del Alicia, así que si pueden vayan antes de que cierren definitivamente uno de los foros icónicos más importantes del país.

Cemento – Buenos Aires, Argentina

Cemento es uno de los foros más importantes, tanto para música argentina como para el resto de Latinoamérica. En él pasaron varios iconos del rock argentino y se forjaron leyendas de distintos subgéneros. Fabulosos Cadillacs, Soda Stéreo, Charly García, Bersuit, Dos Minutos, Attaque 77, Flema Auténticos Decadentes, todos ellos pisaron varias veces el escenario de Cemento.

Entre las bandas extranjeras que pasaron por este icónico venue se encuentran Misfits, Buzzcocks, GBH y Queens Of The Stone Age.

Desgraciadamente Cemento cerró hace ya más de 15 años debido a que el dueño fue encarcelado derivado del incendio de Cromagnon, otro venue del que también era propietario.

¿Qué otros foros icónicos conoces?