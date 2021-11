CBGB, EL MÍTICO RECINTO DEL MOVIMIENTO PUNK

CBGB fue el club emblemático del punk rock y la new wave. Se ubicó en las calles de Nueva York, Estados Unidos, exactamente en el número 315 de Bowery entre la 1.ª y 2.ª Calle en el Lower East Side de Manhattan. Sus puertas se abrieron por allá de 1973 y el dueño era el músico y empresario, Hilly Kristal. En un principio funcionó como bar de motociclistas y más tarde paso a ser un antro.​

Todo comenzó con el nombre, CBGB tiene un significado muy curioso pues las siglas se traducen como: Country, Blue Grass and Blues. Se eligió de ésta manera más que nada por los estilos que allí se tocaron inicialmente. Poco a poco se fue abriendo a más estilos y géneros underground de la escena neoyorquina. Hasta que su fama se fue por las nubes, a tal grado que o músicos del continente europeo le rindieron su merecido respeto. Tal fue el caso de Elvis Costello y The Police.

Una vez se convirtió oficialmente en el CBGB, la idea original fue presentar distintos estilos musicales, pero terminó por convertirse en un foro para las bandas estadounidenses de punk como Ramones, Blondie, Talking Heads, Misfits, Television, Patti Smith, The Dead Boys, The Dictators, The Cramps y Joan Jett. Sin duda alguna puras leyendas del verdadero punk.

Transiciones e influencias musicales

Primero vamos a colocar o en la línea del tiempo del club para ir recapitulando la historia. Desde principios de la década de 1980 hasta sus últimos años, se hizo conocido principalmente por el hardcore punk, con bandas como Agnostic Front, Murphy’s Law, Cro–Mags, Gorilla Biscuits, Sick of It All y Youth of Today. Pasó el tiempo y entra la década de 1990, fue entonces cuando CBGB se asoció más con bandas como Sum 41, Korn, Green Day y Guns n Roses. En ese entonces Duff McKagan de fue el embajador.

Y bueno, en cuanto a la logística que se mantenía en el club llegaron a tener un amplio escaparate. El cual estaba contiguo al recinto, por lo que se convirtió en el «CBGB Record Canteen». Se trataba de una tienda de discos y café, por muchos muchos años. Aproximadamente fue hasta los años 80 que la tienda de discos cerró definitivamente y rápidamente fue reemplazada y adecuada como un segundo espacio para tocar y también cómo una galería de arte, ésta vez se llamó «CB’s 313 Gallery».

Adiós CBGB

Desafortunadamente el club cerró para siempre sus puertas en el fatídico octubre de 2006. La despedida fue muy emotiva y se planeó de la mejor manera. CBGB se despidió con un concierto final, donde la participante principal fue Patti Smith, una de sus más fervientes aliadas. El venue contaba con una tienda en línea CBGB Fashions, la cual permaneció abierta casi por un mes tras el show final.

Seis años después, para 2012 el CBGB renació de las cenizas pero en forma de festival de música, uno de los más grandes en la ciudad de Nueva York, por cierto. Dicho festival produjo inolvidables conciertos gratuitos que se realizaron en Times Square y Central Park ese mismo año. Además el festival combinó varias disciplinas artísticas como el cine, por lo que estrenó docenas de películas de rock en los cines de todo Manhattan.

El valor histórico y su legado

Fue entonces que en 2013, la ubicación donde una vez estuvo el club CBGB se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos como parte del Distrito Histórico de Bowery. El formulario de nominación del Servicio de Parques Nacionales describe la importancia del sitio: «CBGB se fundó en 1973 en Bowery, en un antiguo salón del siglo XIX en el primer piso de Palace Lodging House. El legendario lugar de música fomentó nuevos géneros de música estadounidense, incluidos el punk y el art rock, que definieron la cultura del centro de Manhattan en la década de 1970 y que aún resuenan hoy.

En este papel como incubadora cultural, CBGB cumplió la misma función que los teatros y salas de conciertos del pasado histórico de Bowery. El antiguo club, ahora ocupado por un comercio minorista, sigue siendo un lugar de peregrinaje para legiones de aficionados a la música ”.