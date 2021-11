EL RACISMO EN LA SUBCULTURA GÓTICA TAMBIÉN EXISTE

El racismo en las subculturas como en este caso la gótica, existe. Si bien el movimiento gótico surgió como libertad de expresión, tiene también su lado vergonzoso donde se asoma la intolerancia. El mismo grupo que fue cuna para dar voz a los intereses alternativos de su seguidores, tristemente tiene en su núcleo los mismos prejuicios de la sociedad que tanto los segregó y a los que tanto enfrentaron.

Ser «gótico» se considera una alternativa extraña, inusual. Desde su origen, los integrantes del movimiento gótico recibieron miradas extrañas de la gente en la calle debido a su cabello revuelto, teñido, por ropa oscura y por los accesorios extravagantes que los distingue. Parece extraño incluso hablar, de la posibilidad de que exista desigualdad y discriminación dentro de una subcultura. La variedad y ramas derivadas del movimiento son muchas.

Desde las polémicas «Lolitas» hasta la escena cyber goth con fusión de neón, el elegante aspecto de los años 40 de los góticos pin-up, lo más vintage e incluso el gótico original de batcave. Son tan solo unos ejemplos de lo que también dividió al gótico hasta el punto de que existieran algunos roces entre «estilos».

Y ahora, pasando a la imagen, al característico look pálido con el dramático maquillaje de ojos y los labios completamente negros. Los miembros de la comunidad a menudo adoptan el aspecto gótico pálido de forma regular. Por lo que de pronto ya importaba tu color de piel para el movimiento. Los señalamientos se hicieron notar con personas de raza negra o afrodescendiente que tienen un color de piel que según varios grupos, con ellos no encaja.

Otro ejemplo que se ha dado es en Latinoamérica, donde los mismos góticos y miembros de otras subculturas los abren de sus colectivos y se mofan de sus rasgos indígenas y de color de piel. Incluso el maquillaje característico de un gótico se ha dicho en Latinoamérica que no deberían ser usados, pues le «va mejor» a los blancos caucásicos.

Parece que algunos góticos han olvidado lo que es ser gótico hasta tal punto, que han decidido excluir a los miembros por motivos de raza. Por frustrante que sea, algunos miembros de la comunidad gótica han permitido que las asociaciones modernas de lo que es ser un gótico se alimenten de sus propias percepciones de lo que debería ser un gótico.

En un artículo sobre Coilhouse, entrevistan a Shamika “Meeks” Baker, una modelo, artista y escritora que vive en San Francisco quien dice que la única vez que sufrió con prejuicios raciales dentro de un ambiente subcultural fue en una discoteca local:

“Un tipo se me acercó, me gritó ‘¡Disculpe!’ Y me empujó a un lado. Por supuesto, cuando agarré la parte de atrás de su abrigo Fun Fur y tiré de él hacia atrás para exigir una disculpa, él comenzó a gritar ‘¡Quítame las manos negras de encima!’. Felizmente, después de que terminé de asustarlo y me di la vuelta, descubrí varios de ellos. mis amigos detrás de mí y listos para respaldarme. [Aparte de ese incidente], he descubierto que la escena gótica ha sido muy acogedora y abierta «.