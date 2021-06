Las tribus urbanas, ese grupo de personas que regularmente son de edades juveniles que se congregan por alguna afinidad, ya sea musical, de pensamiento, forma de vestirse e incluso la forma de expresar sus sentimientos y rebelarse al sistema. Además, al ser parte de una sub o contra cultura, están diametralmente opuestas a lo que maneja el status quo.

A lo largo de los años han existido, existen y existirán decenas de tribus urbanas, perdón, culturas juveniles, como se ha pedido en diversos estudios sociológicos para referirse a estos grupos, que sin importar la clase a la que pertenecen, los mueve un objetivo en común.

El siguiente listado incluye algunas de las tribus urbanas que mayor impacto tuvieron en el continente americano, tal vez te identifiques con alguna de ellas, tal vez tu mejor amigo pertenece o quizá tus padres fueron parte de.

Cabe aclarar que la mayoría de estas culturas juveniles nacen en las grandes ciudades, algunas en pleno epicentro y otras en las afueras. Algunas en Europa y otras en Estados Unidos. Al resto del continente americano y países en desarrollo, en tiempos donde no existía la inmediatez ni masificación de los medios, llegaron algunos años después.

Emos

Podría parecer una tribu “reciente”, sin embargo, los emo tienen su nacimiento a finales de los 80, con el género musical Emotional Hardcore Music, un derivado del punk, con bandas como Fugazi o Rites of Spring. Aunque su mejor época o la más recordada es entre el fin de siglo y el comienzo del nuevo milenio, cuando cientos de jóvenes con cabello cubriendo su rostro, delineador negro y los converse con stoperoles comenzaron a rondar por la ciudad.

Se les vinculaba con la depresión y el suicidio, así cómo el sufrir su propia vida, aunque no necesariamente tiene que ser el motivo principal de ser emo. ¿No recuerdas a tus compañeros de la prepa (o tu) cargando un elmo con playera negra y pulserita en blanco y negro para todos lados mientras cantabas algo de My Chemical Romance?

Góticos

Los 80 fueron una década muy movida y, al igual que la tribu anterior, surgieron como un derivado del punk. Normalmente apolíticos y afectos a reunirse en lugares en específico. La ropa negra, un estilo estético adoptado de Edgar Allan Poe y los poetas malditos, prendas isabelinas o victorianas. Algunos usan lápiz labial y la desesperación existencial con una fijación con la muerte que asustaría a tu tía la religiosa.

Su impacto fue tal que actualmente es una cultura juvenil en activo, que ha transgredido la moda, el cine y hasta el debate sobre el género de identidad o afinidad sexual. ¿Quién es el máximo exponente en la música? Peter Murphy, aunque también muchos son fans de The Cure. Para entender la diferencia entre emos y góticos, que muchas veces se ha dado, este clip de South Park puede ayudar.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Heavys

Como su nombre lo indica, esta tribu surgió con el heavy rock metal y obviamente en Inglaterra. Es la tribu más grande del mundo pues está repartida en todo estrato social, desde clases populares hasta en la burguesía, aunque usted, no lo crea. Antes que el estereotipo te ataque, no, los heavys no son violentos, al contrario, sólo quieren rolar, ir a conciertos para desestresarse y seguir con la vida.

Cabello largo, jeans o a veces pantalones de cuero, chamarras de piel o mezclilla y la vieja confiable playera con el logo de la banda favorita. En esta subcultura existen subculturas, como los thrasheritos. Sin lugar a dudas, este movimiento es el que más ha durado.

Punks

Nacidos por la decadencia de la cultura y la realeza en el Reino Unido, radicales desde su concepción hasta su variación más actual. Antifascistas, anarquistas, anticapitalistas y violentos, aunque mayormente con la propiedad privada que con personas, por su manera de expresar su descontento social. De las tribus urbanas que aún persisten en el mundo.

El estereotipo dicta que el cabello en crestas y de colores, pantalones entubados y botas de trabajo, junto a las chamarras de cuero rotas o con estoperoles es lo que debes usar si a esta tribu quieres pertenecer, aunque no es ley, aquí la actitud es lo que importa. Como Sid Vicious aunque sin tanta droga.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Pachucos

Claro que son una tribu, una que se niega a morir a pesar que sus años mozos fueron a mediados del siglo pasado como respuesta a los tratos racistas a mexicanos radicados en Estados Unidos, fue como un movimiento de resistencia social y cultural. Hablaban espanglish (español combinado con algunas palabras en inglés), utilizaban el zoot suit que es un traje de saco holgado que llega hasta las rodillas, además de pantalones bombachos agarrados con pinzas.

No se debe olvidar el uso de los zapatos de charol, los tirantes, el sombrero con plumas y el gusto por bailar mambo. Al principio fueron pandillas que controlaban barrios entre las fronteras de México y EE. UU. después desaparecieron pero encontraron un nuevo sentido cuando el actor Germán Valdez ‘Tin-Tan’ apareció en pantalla usando este tipo de vestimenta, visibilizando a toda una generación de migrantes.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Otakus

La cultura juvenil que más divisiones genera entre las demás tribus urbanas, ya que al ser de un nicho, muy grande por cierto, sienten que son de personalidad “extraña” por el hecho de realizar cosplays de sus personajes japoneses animados favoritos. Aunque no todo otaku es fan del cosplay, hay quienes simplemente sienten una gran admiración por los mangas nipones, al igual que a la música utilizada en los animes.

Aquí lo interesante es que no hay regla de género, te puedes vestir de maid, Goku, Luffy, Dokuro Chan, o los de Evangelion sin importar tu identidad de género. La cosa es el amor y pasión por los monos chinos, como dicen las mamás.

Reguetoneros

Aquí no hay pierde, todo aquel que le guste la música reggaetón y adopten las costumbres de sus ídolos pertenecen a este grupo cultural. Aquí sí hay división de género, mientras los masculinos visten, regularmente, pantalones y playeras holgadas, las féminas utilizan prendas ajustadas y sensuales. Podría decirse que adoptaron cosas de los hip-hoperos, como el uso de cadenas largas, anillos y pulseras llamativas.

Originalmente surgió en los 70 pero el mayor impacto lo tuvo cuando en los 90, Puerto Rico comenzó a explotar este género musical. De aquí nace el perreo hasta el suelo, pero también aquella frase de “ a mi me gusta el reguetón pero del viejo”. En México, una subcultura nació de aquí, los llamados chakas, quienes adoptaron este estilo para dar a notarse entre la marginalidad de los barrios.

Skinheads

Originarios del Reino Unido, su creación se dio como una oposición al pacifismo de los hippies y a las normas que rigen a la sociedad, por ello adoptaron la violencia como forma de manifestar su sentir. Aunque se les asocia con los nazis la homofobia y el racismo, solo un porcentaje bajo representa lo anterior, la gran mayoría de los cabeza rapada es anarquista y con tendencias marcadas.

El uso de las botas de trabajo, remite a su ideología inspirada en los obreros, por eso es que visten también prendas como overoles o tirantes, sin embargo, las ropas de corte militar y estrechas, también son parte del outfit representativo. Normlalmente van en grupos de 20 a 40 personas, y gustan de escuchar el ska, rocksteady y el oi!.

Raperos

Los 80 y 90 vieron cómo el rap explotaba las radios y calles de las ciudades, los raperos con sus rimas, tablas y bases exponían la marginalidad de los barrios, la violencia y delincuencia que vivían y en gran parte, la producían. Creció tanto que todo estrato social llegó a cantar y usar la forma de vestir como una apropiación de un grupo reducido.

Gorras, sudaderas, playeras grandes, a veces sin mangas y pegas al cuerpo, pantalones amplios, especialmente pants de marcas renombradas y claro, los Jordan del momento. Joyería llamativa que visibiliza que saliste de la costa este u oeste, qué importa, la cosa es demostrar que tenías a todos por tus perras y saliste del barrio para convertirte en el mejor y más grande.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>