CBD: 10 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE EL CANNABIDIOL

En los últimos años el cannabidiol, mejor conocido como CBD, ha tenido un gran impacto tanto mediático como de salubridad en la gran mayoría de países donde se consume la marihuana, pero ¿qué es este compuesto? pues es uno de los más de 80 compuestos que tiene la planta de maría y pertenece al grupo de los cannabinoides, donde también está el tetrahidrocannabinol (THC), el cual, junto al CDB es el de mayor estudio en el mundo.

Muchas cosas se han dicho acerca de este compuesto, que si ayuda a mejorar la salud, que si reduce los efectos negativos de las quimioterapias, incluso ya hay un proyecto de estudio para utilizarlo en el combate contra algunas enfermedades mentales como la paranoia.

Pero antes de meterte de lleno con el CBD y utilizarlo para reducir las migrañas o dolores musculares, que es otra de sus propiedades benéficas, es necesario que sepas algunas cosas acerca de este químico natural proveniente de la mota y el cáñamo.

Diferentes tipos

Si bien el CBD es el más conocido, existen otros tipos de cannabiniodes presentes en niveles bajos, como cannabicromeno (CBC), cannabinol (CBN) o cannabigerol (CBG). En el caso del cannabidiol, es una sustancia que a temperatura ambiente es un sólido cristalino incoloro, insoluble en agua pero soluble en solventes orgánicos como los lípidos (grasas).

Una vez sabiendo esto, todavía hay más clases de cannabidiol que tienen funciones específicas. Hablamos del aislado de CBD, que es la forma más pura del componente y normalmente se puede adquirir en forma de polvo o cristal. También está el CBD de amplio espectro, que incluye un poco de los cannabinoides del párrafo anterior. Por último está el CBD de espectro completo que incluye cierta cantidad de THC permitida por la ley de cada país.

El CBD también es un psicoactivo

Regularmente se clasifica al CBD como un agente que no provoca efectos eufóricos en el cerebro de quien lo consume, sin embargo, es incorrecto esto, ya que realmente actúa sobre las redes reguladoras del cuerpo humano, liberando los neurotransmisores naturales CB1 y CB2 en el cerebro, médula espinal y sistema nervioso periférico.

Está bien dicho que no produce alteraciones motoras o afecta la percepción de la realidad, pero sí actúa como ansiolítico, anti-psicótico y como un mejorador del estado de ánimo, así que sí tiene impacto en la mente del consumidor pero sin los efectos intoxicantes ni secundarios de gravedad.

¿La Organización Mundial de la Salud (OMS) avala el CBD?

A pesar que la propia OMS ha mencionado en diversas ocasiones que el cannabidiol no es una sustancia peligrosa y podría tener propiedades medicinales como aliviar dolor, náuseas, reducir convulsiones e incluso inhibir la proliferación de células cancerígenas. Además hay investigaciones externas a la organización que su uso puede ayudar en el tratamiento a enfermedades mentales y cognitivas como el Alzhéimer, esclerosis múltiple o parkinson.

Pese a todo eso, la misma organización reitera que no hay evidencia que avale su uso medicinal, pero eso sí, asegura y afirma que el CBD no causa adicción y no es una sustancia que ponga en peligro la salud pública. La OMS da, la OMS quita.

¿Qué dosis debo utilizar?

Diversos estudios científicos exponen que el CBD tiene un efecto variable dependiendo de la persona que lo consuma y la presentación del producto. En México se pueden adquirir en forma de suplementos alimenticios, cremas o pomadas (sí, el mariguanol también pero no el que venden en el metro).

Para obtener el efecto deseado, se debe encontrar la dosis indicada mediante el potencial del cannabidiol, el peso corporal, la dieta y metabolismo, además del estilo de vida de la persona, ya que esto puede afectar la forma en que el cuerpo interactúa con el CBD. Siempre se recomienda comenzar con una pequeña dosis e ir aumentando hasta encontrar los resultados esperados.

Los efectos de bienestar pueden ser inmediatos, entre 5 y 10 minutos, si se ingiere o aplica el CBD en forma líquida (aceite) o hasta 20 minutos si es en forma tópica, con cremas o pomadas. Hay que resaltar que el CBD no es un remedio mágico inmediato, su uso es como el de un medicamento normal, debes tomarlo por algún tiempo para presentar mejoría. Los expertos recomiendan tomarlo por un periodo constante de 8 semanas.

Contrarresta los efectos del THC

El CDB además de tener propiedades medicinales es muy benéfico para reducir los efectos secundarios que puede provocar el THC como la ansiedad, la sed y la alteración de la percepción. Cuando comes un brownie o gomitas mágicas, o incluso al jalarle las patas al diablo sientes un subidón pero cuando llega el bajón te sientes terrible y no sabes cómo calmarlo más que comiendo un kilo de papitas, aquí entra el CBD.

Al utilizarlo, se suaviza el THC y que todo llegue de golpe o hasta te de la pálida, aunque provocará que el efecto de andar relajado sea más duradero. Si quieres experimentarlo puedes consumir marihuana con alto nivel de CBD, que hará todo más leve, relajante y sostenible, sin tanto efecto psicoactivo. De hecho este compuesto se utiliza mucho en la cocina cannábica, normalmente en el postre, para que la bajada sea tan suave como memory foam.

¿Se puede combinar con otros fitoquímicos del cannabis o medicamentos?

Es recomendable consumir el CBD con los otros compuestos de la marihuana para mejorar los efectos. La suma del Cannabidiol con los flavonoides y terpenos propios de la planta, además de ácidos grasos o proteínas harán más potente el efecto, por lo que consumir el aceite de CBD de espectro completo es el que mayor beneficios a la salud dará.

Por favor, no combines el CBD con productos farmacológicos, ya que esto provocará una interacción negativa que podría afectar al hígado. Evita mezclarlo con anticoagulantes, anticonvulsivos y antidepresivos.

¿CBD de marihuana o de cáñamo?

Aquí sinceramente da igual, porque el CBD se puede obtener en el tallo, flor, hoja y semilla de plantas de cannabis, sin importar si es cáñamo o marihuana como tal. Lo que sí es que la maryjane tiene menor cantidad de CBD mientras que el cáñamo tiene un amayor concentración del compuesto.

Pero, gracias a la cultivación híbrida, ya se puede obtener plantas de marihuana que contengan altos niveles de CBD y reiteramos, no importa de donde venga tu aceite, si de la mota o la cañita, ambos funcionan y cumplen las expectativas.

Métodos de extracción

Normalmente el CBD se extrae mediante solvente o por calor. Al utilizar los disolventes como CO2 o etanol, se separan los compuestos de la planta, algo agresivo pero funcional y en menor tiempo. El método artesanal, por llamarlo de forma bonita, es utilizar el vapor para extraer el aceite de manera suave y efectiva, evitando que la calidad del producto sea menor. Nosotros somos fans del método por calor, aunque ambas formas están aprobadas ya es gusto de cada productor.

Efectos secundarios

Al momento no se han encontrado grandes efectos secundarios al consumir el cannabidiol, la mayoría son leves y no pasan de reducción del apetito, una ligera sequedad en la boca o diarrea en casos extremos. Lo que se debe tener en cuenta es que no hay efectos secundarios si la dosis es la adecuada y para eso, ya te dimos unas recomendaciones párrados arriba.

Lo que si te puede hacer daño es probar CBD de dudosa calidad y procedencia, por eso es recomendable que revises si el lugar donde lo compraste tiene un certificado que verifique que el CBD es legítimo. Eso es para que se garantice que la planta es de buena calidad y que no tiene aditivos que pueden ser nocivos para la salud como pesticidas o materiales pesados. Recuerda que a veces lo barato sale caro y más vale prevenimss.

¿El CBD es legal?

Depende del país, pero hablando concretamente de EE. UU. (por la cercanía) y México, se puede decir que es legal con sus limitantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede cultivar el cáñamo para cualquier uso, pero el CBD extraído debe tener máximo el 0.3% de THC, lamentablemente allá sólo es permitido el aceite y su uso para preparar alimentos en ciertas regiones del país, más no para venderlo en suplementos alimenticios o bebidas y alimentos previamente preparados.

En México, desde el 2018 la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) permitió el consumo de 38 productos a base de CBD, siendo 21 de ellos suplementos alimenticios, 9 de uso cosmético y 6 son alimentos (bebidas incluidas) y sólo 2 son productos en crudo. La regulación establece que los productos deben tener menos del 1% de THC y éstos se pueden adquirir en tiendas de salud, belleza, clínicas y online.