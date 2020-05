MIRA GRATIS LAS PELÍCULAS DE ALFRED HITCHCOCK

Te compartimos una lista con cinco películas de Hitchcock que puedes ver gratis en línea.

The Lodger: A Story of the London Fog (1927)

Hitchcock se baso en la novela de Marie Belloc: Lowndes The Lodger, así como en la obra de teatro sobre los asesinatos cometidos por Jack el Destripador Who Is He?. Este filme marca la línea de suspenso y psicosis que seguiría el cineasta a lo largo de su trayectoria.

The Skin Game (1931)

Para el público hispano es conocida como Juego Sucio. La historia esta inspirada en un texto del escritor inglés John Galsworthy. Todo el drama gira alrededor rivalidad entre un propietario rural y su vecino, un industrial advenedizo.

Waltzes from Vienna (1934)

La película formó parte de del ciclo de películas de opereta realizadas en Gran Bretaña durante la década de 1930. Hitchcock se inspiro en en el musical del escenario, Waltzes from Vienna. Es la historia de un joven músico el cual se encuentra reprimido por su padre Johann Strauss , quien también es músico.

Sabotage (1936)

Sylvia Sidney, Oskar Homolka, Desmond Tester y John Loder, son algunos de los actores que participan dentro del filme. Es una película de suspenso sobre un agente de Scotland Yard quien sigue la pista de un saboteador cuyo plan consiste en colocar una bomba en Londres.

Secret Agent (1936)

Durante esta película Alfred Hitchcock muestra su genialidad para crear ambientes tensos llenos de confusión y suspenso. La historia fue tomada de dos cuentos del libro de W. Somerset MaughamAshenden: Or the British Agent y en una obra teatral de Campbell Dixon. La película cuenta con la actuación de John Gielgud, Peter Lorre, Madeleine Carroll y Robert Young.