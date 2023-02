Angélica Escoto: la importancia del discurso en la fotografía

La fotografía va más allá de capturar un momento a través del lente de un artefacto. El piso político, los ideales, la emoción y el sentimiento se apoderan del instante que la vida regala y que se precisa guardar en una imagen. Las maneras en cómo se induce el amor por la imagen son diversas y cada artista tiene una historia detrás del deseo de congelar momentos. Para Angélica Escoto, fotógrafa mexicana, esta pasión nació de ser una “devoradora de libros”, ejercicio que llegó a ella en la secundaria y se profundizó en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde una clase de Literatura Hispanoamericana le avivó el amor por los libros.

En un principio, la fotografía le provocaba un sentimiento de miedo, pero al observar trabajos ajenos donde la estética de la imágen resaltaba se dispuso, hace 15 años, a elaborar fotografía de manera disciplinada. Angélica migró a la ciudad fronteriza de Tijuana por cuestiones laborales y ahí encontró un nicho bastante agradable. Al ser bien recibido su trabajo, decidió profesionalizarse para trabajar de manera más enfocada.

“Decidí colocar un anuncio en San Diego ofreciendo mis servicios como fotógrafa para eventos sociales. Yo nunca había hecho fotografía de evento, pero como vi que había dinero, me funcionó. Aparte, con la referencia de mis maestros que me decían que podía buscar imágenes con mi ojo.”

Tres años después de iniciarse como fotógrafa de eventos sociales, decidió buscar más allá del registro visual cotidiano de eventos como las fiestas de quince años al sorprenderse y enamorarse de la forma de vida de los mexicanos en Estados Unidos. Cada semana tenía un evento de donde obtenía aproximadamente 500 fotos que le causaban estrés por el proceso de edición arduo y la cercanía del próximo evento.

“El domingo yo no me podía levantar puesto que es un trabajo de 12 horas, muy pesado. Esto me hizo respetar muchísimo a los fotógrafos de fiestas porque es un trabajo muy fatigoso y estresante. En mi caso, el hecho de tener que cruzar la frontera y no saber qué tanto tránsito iba a haber, me hacía levantarme a las cuatro de la mañana con maleta lista sin salir los viernes para poder estar a tiempo en la dirección”