Artistas que se han manifestado por lo sucedido en el Axe Ceremonia

Diferentes artistas que se han manifestado por el Axe Ceremonia han realizado acciones o publicaciones luego del sensible fallecimiento de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández durante la primera jornada del evento. La noticia ha cimbrado a diferentes rubros de la sociedad y desde distintas trincheras se ha levantado la voz por lo que resultó un destape de las condiciones laborales de los reporteros gráficos.

El día lunes 7 de abril, familiares y amigos se dieron cita para despedir a los jóven fotógrafos que perecieron tras el colapso de una estructura metálica. Las críticas alrededor de cómo se manejó la información del lamentable hecho, apuntaban también a la exigencia del posicionamiento de los artistas que se presentarían el segundo día y de quienes concretaron su show tras la muerte de Berenice y Miguel Ángel.

El fatal incidente en el festival reavivó las conversaciones sobre protocolos en espacios de entretenimiento. Además de un fuerte debate sobre la forma en que la industria musical ha desarrollado la escena en los últimos años. Gracias a eso, famosos como Massive Attack emplearon sus cuentas oficiales de redes sociales para manifestar su sentir frente al lamentable hecho. A través de sus historias de Instagram varios músicos y agrupaciones manifestaron su sentir.

Massive Attack publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde se podía leer el siguiente mensaje:

“We are shocked and saddened by the tragic and avoidable deaths of Berenice Giles and Miguel Hernández. Our thoughts are with their families and friends at this difficult time”. (Estamos sorprendidos y tristes por las muertes trágicas y evitables de Berenice Giles y Miguel Hernández. Nuestros pensamientos están con sus familias y amigos en este momento difícil).