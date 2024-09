Bad Bunny rompe en llanto y hace fuertes declaraciones

Hace poco, Bad Bunny sostuvo una entrevista para el canal de Youtube “El Tony Pregunta”. En ella se le cuestionó el porqué no vive en su país de origen y qué opina de la situación política en Puerto Rico. El cantante dijo que la situación social y política de su país no le permiten cumplir su sueño de tener hijos y que crezcan en ese país al no haber las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ciudadanos.

El cantante criticó duramente a los políticos, subrayando la falta de compromiso y acción hacia los verdaderos problemas que enfrenta la isla. Responzabilizándolos completamente de la situación en Puerto Rico. Además, Bad Bunny mencionó que le provoca mucha furia que los turistas visitan el lugar sin conocer a fondo cómo viven las personas.

Benito, mejor conocido como Bad Bunny, también dijo que no entiende porque la gente sigue confiando en los políticos de siempre que no se preocupan por su pueblo y le da rabia la falta de determinación de los habitante por despedirlos si no hacen bien su trabajo. En la entrevista también se abordaron temas de salud mental y meditación que se relacionan con su concierto en Nueva York hace unos meses donde lloró ante sus fans y les confesó que es humano y que también tiene días tristes.

Bad Bunny aseguró que está creando a diario pero no confirmó nuevos lanzamientos. Lo que sí sabemos es que la situación de su país le genera sentimientos encontrados por lo que no quiere sacar un perreo cuando hay gente sin luz en Puerto Rico, pero que al mismo tiempo considera que el pueblo necesita alegría. En los comentarios de la entrevista es posible leer comentarios de gente que dice no ser su seguidora pero haberse sentido conmovida por sus palabras.