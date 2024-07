Demandas, frivolidad y actos de caridad

¡Vaya semana que tuvimos! Las ideas conspiranoicas de MIA la llevan a lanzar ropa con plata para evitar el impacto de las ondas 5g, ¿cuánto cuesta este guardarropa que combinaría con tu mejor gorro de aluminio?. Además, Kendrick Lamar no sólo se dedica a las tiraderas en contra de Drake, también hace donaciones benéficas millonarias. Y por si fuera poco, te traemos la suma que pagó Bad Bunny para tener una cita romántica a media luz en el nada incógnito Museo Louvre de París. Esto y más, en Factor Cultural.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

MIA PONE A LA VENTA LÍNEA DE ROPA ANTI 5G

La artista inglesa, M.I.A. presentó su nueva línea de ropa durante una entrevista en Infowars, una plataforma centrada en su totalidad en teorías de la conspiración, en ella M.I.A. explicó que la línea de ropa está diseñada para proteger a los usuarios de las nanopartículas a las que llamó «polvo maligno».

La marca de la artista ofrece artículos como boxers que bloquean las frecuencias electromagnéticas y mejoran la fertilidad con un costo de 50 dólares ó 900 pesos mexicanos, así como gorros con papel de aluminio, que prometen impedir que el wifi, el 4g y el 5g “entren en tu cerebro”. Además, ofrece una cobertura cerebral del 100 % con un costo de 100 dólares, o lo que vendrían siendo unos mil 818 pesos mexicanos.

La línea de ropa se vende a través de su tienda en línea en la página Ohmni.Com en donde tiene pocas semanas de existencia y ha sido anunciada de la siguiente manera: “el futuro al revés es “ru tuf». Si los teóricos de la conspiración están equivocados, bien por ti, tienes algunas hermosas prendas hechas con plata pura y metales preciosos. Pero, si tienen razón, es posible que hayas salvado el futuro de la humanidad”.

FKA TWIGS ACUSA A SHIA LABEOUF DE INVESTIGARLA PARA DESESTIMAR SU DENUNCIA

FKA Twigs acusó en octubre a Shia Labeouf de agresión física, asalto e imposición de angustia emocional durante su relación. A la demanda, se sumaron también acusaciones de la estilista, Karolyn Pho y de otra ex pareja de Labeouf quien lo acusó de inmovilizarla borracha contra una cama y agredirla físicamente.

Y aunque el juicio no presentaba novedades hasta el momento, recientemente la defensa legal de FKA Twigs denunciaron que los abogados de Shia, están buscando indebidamente información financiera y médica privada de la demandante, misma que al parecer no tiene relación con las cuestiones de este caso. Las solicitudes incluyen los ingresos totales de la cantante y actriz por su mixtape “Caprisongs” lanzado en enero de 2022, sus anuncios para Calvin Klein y su trabajo en la película The Crow.

Shia Labeouf sostiene que busca la información basándose en una teoría de que el nivel de ingresos de la demandante durante la época en la que tuvieron una relación sentimental, está vinculado con la angustia emocional que según FKA Twigs, él le habría provocado. Misma que supuestamente la llevó a demandarlo.

LA VISITA NOCTURNA DE KENDALL JENNER Y BAD BUNNY AL LOUVRE

Parece que Bad Bunny y Kendall Jenner necesitan más publicidad ya que desde hace algunos meses se les ha visto saliendo de nuevo a eventos públicos, tales como la fiesta de la Met Gala o durante su última visita nocturna al Louvre de París. A pesar de ello una fuente cercana dijo que “no necesariamente volvieron a estar juntos y que ninguno siente presión ya que aprecian su espacio y su relación casual, fácil y cómoda”.

Pero volviendo al tema principal, ¿cuánto cuesta ingresar al Museo Louvre en VIP? Según el sitio oficial de este y otros recintos que cuentan con dicha modalidad como el Museo Reina Sofía y el Museo Nacional del Prado, las visitas VIP que anuncian en su página web se realizan para grupos de 50 personas o más y tienen un costo de 800 euros que equivalen a poco más de 15 mil pesos mexicanos, por lo que trascendió que quien haya pagado la velada de Kendall y Bad Bunny, gastó entre 250 mil y 500 mil dólares, lo que equivale a entre 4 y 9 millones de pesos.

Kendall compartió fotografías en su Instagram con el título «Louvre a medianoche» donde se le puede ver descalza frente a obras como la icónica Mona Lisa de Leonardo Da Vinci y las Bodas de Caná de Paolo Veronese. Esta no es la primera vez que se le ve a una Kardashian disfrutando de este privilegio en 2022, Kim y su hija North, disfrutaron de una visita VIP en el mismo museo. Esto también nos recuerda la exclusiva reservación de Peso Pluma en la casa azul de Frida Kahlo para una cita con Nikky Nicole y hasta la reciente y polémica visita de Madonna a la casa roja de Frida Kahlo.

KENDRICK LAMAR & PGLANG HACEN FUERTES DONACIONES BENÉFICAS

Kendrick Lamar, Pglang, Free Lunch y otros artistas presentes en la gira «The Pop Out» se unieron para una donación masiva con la que reunieron 200 mil dólares que equivalen a más de 3 millones de pesos mexicanos, mismos que serán destinados a múltiples organizaciones benéficas e iniciativas comunitarias en el área de Los Ángeles, California. Fueron 20 las organizaciones que recibieron donaciones, entre ellas se encuentran Peace4Kids que apoya a jóvenes en el sistema de cuidado de crianza y Safe Place For Youth que proporciona recursos y apoyo a jóvenes sin hogar.

Otras de las organizaciones beneficiadas fueron Boys & Girls Club of Los Ángeles la cual ofrece programas educativos y recreativos para el desarrollo de los jóvenes; y Love + Ethos que promueve valores de amor y comunidad a través de iniciativas educativas y de apoyo comunitario.

GOOGLE TRADUCTOR INTRODUCE IDIOMAS NUEVOS A SU BASE DE DATOS

Fue gracias al modelo de lenguaje extenso que sustenta la inteligencia artificial de Google llamado Palm 2, que la compañía pudo incorporar la traducción automática Zero-Shot, misma que permite aprender automáticamente a traducir de uno a otro idioma sin la necesidad de tener un ejemplo. Por ello, en esta actualización, se agregaron 110 idiomas nuevos en el que se incluyeron el náhuatl, el zapoteco y el maya yucateco entre otros. En el territorio mexicano se hablan 68 lenguas indígenas, y las que se suman al traductor de Google son algunas de las que cuentan con más hablantes en nuestro país.

En el año 2022, Google sumó lenguas indígenas de América Latina como el guaraní y el aimara. Mostrando así la funcionalidad de su tecnología que ellos mismos afirman es perfectible, por lo que hay que tomar en cuenta que aún puede presentar errores en las traducciones pero no por ello deja de ser un avance que puede beneficiar a más de uno.