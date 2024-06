Impactantes polémicas y protestas de todo tipo

Esta semana traemos la polémica exposición en el museo Tamayo es condenada por visitantes y autoridades ya que dicen es un performance que busca socavar los derechos de los animales. Además, los motivos que llevaron a una actriz de Bridgerton para desnudarse en protesta por la gordofobia. También, tenemos la información sobre Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt que se unió a la serie de polémicas acciones en contra de su padre

EL MUSEO TAMAYO CAUSA POLÉMICA POR “CAST”

Hace unos días, el Museo Tamayo fue tendencia por la polémica que despertó la inauguración de la exposición «Cast» de la artista danesa, Nina Beier quien empleó perros para un performance que fue señalado por defensores y protectores del bienestar de explotar animales en su obra.

Pero, ¿de qué trataba el performance, “Tragedy 2011«? Bueno, este consistía en perros de diferentes razas y tamaños echados sobre tapetes persas durante diez minutos simulando su deceso. Los asistentes compartieron videos sobre la pieza y con ellos expresaron su preocupación por el bienestar canino ya que dijeron que los perritos se veían asustados y estresados.

La situación fue tan grave que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), anunció que llevaría a cabo una investigación sobre el uso de animales en la exposición, además se exigió su retiro y la destitución de la directora del Tamayo, Magali Arriola. Unas horas después el museo emitió un comunicado donde se puede leer que el performance no se volverá a presentar y que para ello fueron acompañados por su entrenador en todo momento, además de contar con la autorización de sus responsables.

ACTOR DE HARRY POTTER DEMANDA A WARNER

Marc Silk, la voz del sombrero seleccionador en Harry Potter demandó a Warner por usar las grabaciones que realizó para el personaje en productos comerciales de lo cuales se obtuvieron ganancias, sin que Silk obtuviera un peso de ellas.

La empresa del afectado denunció el miércoles pasado ante el Tribunal del Distrito Central de California que Warner infringió sus derechos de autor al utilizar su voz en otras atracciones relacionados a la saga de Harry Potter, sin pagarle por ello. Así que solicitaron una compensación económica y el cese del uso de su voz sin su consentimiento

Silk declaró ante el tribunal que en el año 2021 se enteró que Warner usaba sus grabaciones para atracciones de parques temáticos y juguetes del sombrero seleccionador. Dijo que él sólo había dado permiso para usar su voz en el juguete original y acusó a Warner de abuso. A la fecha, Warner no se ha pronunciado al respecto y no queda más que esperar la resolución del juez porque este caso no puede resolverse como por arte de magia.

ACTRIZ DE BRIDGERTON SE DESNUDA EN PROTESTA

Luego del giro que dio el personaje de Nicola, en Bridgerton, la actriz confesó en una entrevista con Stylist que decidió hacer escenas de desnudos para romper con los prejuicios y aseguró que ella fue la que solicitó incluir escenas explícitas en la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix.

Además, Nicola dijo que lo hizo con el fin de reafirmar la confianza que tiene en sí misma, luchar en contra de la gordofobia y que para ella fue increíblemente empoderador y como el mayor «jódete» a toda la conversación en torno a su cuerpo. La actriz también aclaró que la coordinadora de intimidad Lizzy Talbot fue quien la ayudó a decidir sobre qué de su cuerpo quería mostrar frente a las cámaras logrando el resultado que ella esperaba.

HIJA DE ANGELINA JOLIE SE QUITA EL APELLIDO PITT

Según la revista People, Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se quitó el apellido paterno y mantuvo solo su apellido materno en el programa de la obra de teatro The Outsiders, en donde la joven de 15 años, es ayudante de producción de Angelina. Y aunque aún no se ha confirmado si este cambio está legalmente establecido, se produjo en medio de la batalla legal que enfrentan sus padres desde hace más de siete años.

Esto se suma a otros tantos momentos de tensión entre Brad y sus hijos desde que Angelina solicitó el divorcio y la custodia física exclusiva en el año 2016. Ya que a partir del divorcio, sus hijos han despertado polémicas con sus actos que evidencian un desprecio por su padre, tal es el caso de su hijo Pax, de 20 años, que a través de instagram, calificó a Brad Pitt como un “imbécil de clase mundial” y una “persona despreciable”.

Con esto, Pax y Vivienne se suman a su hermana mayor, Zahara, quien hizo lo mismo durante una presentación de la hermandad Alpha Kappa en la Universidad Spelman College aumentando la polémica alrededor del ejercicio de la paternidad del actor con sus hijos.

NIÑO MEXICANO RECIBIRÁ ENTRENAMIENTO EN LA NASA

Kevin Sánchez, fue reconocido desde los cuatro años por el Centro de Atención al Talento como un niño superdotado ya que tiene un coeficiente intelectual de 138, un puntaje superior a la media que es de 86 puntos. Gracias a esto, fue seleccionado para la primera edición del campamento de entrenamiento básico de astronauta llamado International Air and Space Program en Houston, Texas. En donde recibirá enseñanzas básicas que incluyen paracaidismo indoor, caminar bajo el agua con traje espacial, simulaciones de vuelo y conocimientos de ingeniería espacial aeronáutica.

Sin embargo, el dinero es determinante para que Kevin, originario de Cuautitlán Izcalli, acuda al entrenamiento, ya que el costo del viaje es de 67 mil pesos mexicanos aproximadamente. Por lo que su madre creó una campaña en redes sociales para solicitar donativos y con ello, ayudar a Kevin a alcanzar su sueño.

NICKI MINAJ ES DETENIDA EN ÁMSTERDAM

Nicki Minaj fue detenida en el aeropuerto de Ámsterdam bajo sospecha de posesión de sustancias ilegales. La cantante transmitió en vivo su detención, dejando en redes sociales un video que de inmediato se viralizó. En él nos dejó ver el momento en que un agente del aeropuerto se acerca a ella para informarle que queda detenida por posesión de hierba verde. Nicki exige un abogado a lo que le responden que no es necesario: poco después fue arrestada para ser liberada luego de pagar su multa, unas horas más tarde.

Nicki argumentó que la hierba era de uno de sus guardaespaldas, cosa que él mismo no negó. Más tarde, en sus redes sociales, la cantante dijo que registraron su equipaje sin su consentimiento y aseguró que les pagaron mucho dinero para intentar sabotear su gira por el enojo que les despierta su éxito.

Aunque la artista llegó a Manchester para su concierto del domingo en Co-op Live, la demora obligó a la reprogramación del show por lo que ofreció disculpas en un video grabado fuera de su hotel donde aseguró que se respetarán las políticas de reembolso para quienes así lo soliciten. Cabe resaltar que aunque el consumo de maría es legal en Ámsterdam, se considera ilegal transportarla dentro o fuera de los Países Bajos.