“CAN’T HELP THINKING ABOUT ME”: VERSIÓN INÉDITA DE DAVID BOWIE

Seguimos viviendo una gran temporada en cuanto a estrenos de David Bowie se refiere, pues ahora se dio a conocer una versión nunca antes escuchada del tema “Can’t Help Thinking About Me”, el cual interpretó el artista a finales del siglo pasado en París.

La canción en cuestión proviene de cuando el Duque Blanco se presentó en el Elysée Montmartre, en la capital francesa, en 1999, y ahora podemos disfrutarlo en formato solo de audio que pertenece a el programa de radio Maida Vale.

“Can’t Help Thinking About Me” salió al público en 1965 y se conoce que es el primer tema que el también actor lanzó ya bajo el nombre de David Bowie. Hay que recordar que antes era conocido como David Jones. Y es el primer sencillo que apareció en los Estados Unidos tiempo después.

Para ver el video original, basta con meterse al canal oficial de Bowie en YouTube; ahí también encontraremos el audio perteneciente a cuando se presentó en el show Maida Vale Studios, para la BBC Radio One. Esto fue de igual forma en el año de 1999, y Mark Radcliffe fue el conductor de aquella ocasión.

De hecho, Radcliffe ha expresado que se encuentra muy contento de que el track se haya lanzado, además de rememorar la sorpresa que tuvo cuando se enteró que Bowie incluiría “Can’t Help Thinking About Me” para ese día en Maida Vale.

“Recuerdo aquella ocasión con mucho cariño. David vistió una remera excelente y estaba en increíble forma».

Mark Radcliffe menciona que aquella visita por parte del artista británico fue épica, pues incluso llegó a bailar con Gail Ann Dorsey y el hit de aquel momento, “I Try”, de Macy Gray. “Fue uno de los tantos días especiales que pude pasar con él y estoy muy agradecido por ello”.

El lanzamiento de «Can’t Help Thinking About Me» se da en el marco del estreno del boxset David Bowie 5. Brilliant Adventure, y el disco Toy. Cabe recordar que el set ya está disponible y si adquirirste el paquete en preventa, podrás disfrutar del disco que se mantuvo enlatado por años. En caso de que por alguna razón no lo pudieras adquirir, deberás esperar hasta el 7 de enero del próximo 2022 para tener el álbum en tus manos.