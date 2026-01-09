Casa Praxis: La arquitectura en CDMX que desafía la gravedad

Caminar por Bosque de las Lomas y toparse con una estructura de concreto que parece flotar a 40 metros sobre un barranco no es una alucinación, es la culminación de la búsqueda estética de Agustín Hernández Navarro: Casa Praxis.

Construida en 1975 como su propio taller y residencia, la Casa Praxis (ubicada en Bosque de Acacias 61) desafía no solo la gravedad, sino las convenciones de lo que debe ser un hogar.

En una era de contenidos rápidos y explicaciones escasas, profundizar en Casa Praxis es entender que la arquitectura puede ser, al mismo tiempo, una nave espacial y un templo neoazteca.

El arquitecto: Agustín Hernández y la mística del concreto

Para hablar de Casa Praxis hay que entender a su creador. Agustín Hernández Navarro (1924-2022) fue un visionario que veía en la geometría una forma de espiritualidad. No diseñaba casas, construía conceptos.

Su obra se caracteriza por un «futurismo ancestral», donde las raíces prehispánicas se encuentran con una ingeniería que parece salida de una película de ciencia ficción de los años 70. Hernández creía que la casa debía ser un refugio que elevara el espíritu, y en Praxis, logró que el habitante perdiera el piso, literalmente.

Ingeniería del vértigo: ¿Cómo se sostiene Casa Praxis ?

La pregunta que inunda los comentarios de redes sociales e interacciones actuales es siempre la misma: ¿cómo no se cae Casa Praxis? La respuesta técnica es una proeza de equilibrio.

La estructura se basa en una columna central de concreto armado que funciona como un eje de rotación. De este núcleo emergen cuatro volúmenes geométricos que están girados 60 grados entre sí, creando una tensión visual que parece imposible.

A diferencia de las construcciones tradicionales que descansan sobre el suelo, Casa Praxis se proyecta hacia el vacío del barranco, conectada a la calle únicamente por un puente voladizo que sirve como filtro psicológico: cruzarlo es dejar atrás la ciudad para entrar en una dimensión regida por la forma pura.

El diseño interior es minimalista, con acabados en madera y concreto que obligan a la mirada a dirigirse hacia los ventanales, donde la vista del bosque es la verdadera protagonista.

Ubicación y contexto: Bosque de las Lomas

Situada en la colonia Bosque de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Casa Praxis es el recordatorio de una época en la que la Ciudad de México se atrevía a experimentar con la arquitectura de autor a gran escala. Aunque se encuentra en una zona residencial exclusiva, su silueta es inconfundible desde varios puntos de la barranca.

Históricamente, el inmueble Casa Praxis ha sido un espacio privado, funcionando como el búnker creativo de Hernández hasta sus últimos días. Sin embargo, tras su fallecimiento en 2022, la casa ha comenzado una nueva vida como sede de intervenciones artísticas y tours arquitectónicos especializados, convirtiéndose en un nodo esencial para quienes buscan entender el brutalismo mexicano fuera de los museos convencionales.

Por qué Praxis es un objeto de culto

Casa Praxis no es una morada «bonita» en el sentido tradicional; es una estructura imponente que demanda atención. Es importante porque encapsula la transición de México hacia la modernidad, mezclando el uso rudo del concreto (brutalismo) con una sensibilidad espacial que recuerda a los centros ceremoniales prehispánicos.

Para el estudiante de arquitectura, es una lección de trigonometría; para el habitante de la ciudad, es un recordatorio de que todavía existen espacios que pueden causarnos asombro. Visitarla o estudiarla es una invitación a pensar que la vivienda no tiene por qué ser una caja, sino un poema geométrico suspendido en el aire.