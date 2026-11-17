Son las ocho de la mañana, te pones dos atomizaciones antes de salir y a la hora de la comida nadie en la oficina nota nada. Tú tampoco. Le echas la culpa al frasco, a tu piel o a que “ya no los hacen como antes”, y en parte puede que tengas razón. La duración de una fragancia depende de varias cosas a la vez, y algunas de las ideas que más se repiten sobre el tema son falsas.

Mito: el eau de parfum siempre dura más que el eau de toilette

En términos generales, sí hay una escala. El extracto o parfum lleva la mayor proporción de compuestos aromáticos disueltos en alcohol; le siguen el eau de parfum, el eau de toilette y, al final, el eau de cologne, que es el más ligero. A más concentración, más intensidad y, por lo común, más horas en la piel.

Ahora, esos rangos se enciman. Cada casa perfumera decide su fórmula, y un eau de toilette de una puede tener más carga aromática que el eau de parfum de otra. La etiqueta orienta, pero no garantiza nada. Además, la composición pesa tanto como la concentración: una fragancia hecha casi toda de cítricos se despide rápido aunque venga cargada.

Realidad: un perfume cambia con las horas

Lo que hueles en la tienda durante el primer minuto es apenas la entrada. Los perfumistas describen una fragancia en tres niveles. Las notas de salida están hechas de moléculas pequeñas y ligeras que se evaporan pronto; suelen ser cítricos, hierbas o toques frescos. Después aparece el corazón, que define el carácter del perfume y a menudo es floral o especiado. Las notas de fondo, como maderas, ámbar, almizcles o vainilla, tardan en sentirse y son las que se quedan contigo.

Por eso dos perfumes con la misma concentración pueden comportarse muy distinto. Si buscas algo que aguante la jornada, fíjate en la pirámide antes que en el frasco.

Mito: todas las familias olfativas duran lo mismo

En perfumería, los aromas se agrupan en familias. La rueda de fragancias, una de las clasificaciones más usadas en la industria, reconoce cinco grandes grupos: florales, ámbar, amaderados, aromáticos fougère y frescos. Las fronteras son flexibles y un mismo perfume puede caber en dos.

Lo que cambia de una familia a otra es cuánto pesan los ingredientes de fondo. Los frescos y cítricos se sienten luminosos, aunque se van temprano. Los ámbar y los amaderados tienen más materia que se evapora despacio y suelen acompañarte hasta la noche. Si quieres ver cómo se reparten entre esas familias los aromas de una sola casa, una guía de aromas de Lattafa sirve como ejemplo de cómo se describen las notas de cada fragancia antes de probarla.

Mito: frotar las muñecas ayuda a fijarlo

Es el gesto más común y casi nadie lo cuestiona. Frotar no “aplasta las moléculas”, como a veces se dice, pero la fricción calienta la piel y acelera la evaporación de las notas de salida, así que el arranque del perfume se pierde antes. Rocía, deja secar y ya.

Donde sí te ayuda el calor del cuerpo es en la aplicación. En los puntos de pulso (muñecas, cuello, parte interna del codo) la piel está más tibia y va liberando la fragancia de forma continua. Rinden más dos o tres atomizaciones repartidas que una sola descarga en el mismo sitio.

Realidad: tu piel también cuenta

La piel seca retiene peor el perfume que la grasa, y la hidratación influye en cuánto dura después de aplicarlo. Por eso funciona ponerte una crema corporal sin aroma unos minutos antes. También influyen la comida, porque los platillos muy condimentados o grasosos pueden intensificar una fragancia, y algunos medicamentos, que llegan a alterar su carácter.

Esto explica algo que desconcierta a mucha gente: el perfume que en tu amiga huele increíble en ti puede sentirse plano, o al revés. Nadie lo está usando mal.

Mito: el baño es buen lugar para guardarlo

Es donde casi todos lo dejan y donde peor la pasa. Los compuestos aromáticos se degradan con el calor, la luz y el oxígeno, y el baño se calienta cada vez que alguien se baña con agua caliente. Un cajón o un clóset lejos de la ventana es mejor sitio, de preferencia con el frasco dentro de su caja original.

El formato también influye. Los atomizadores dejan entrar menos aire que los frascos abiertos o los de bola. Bien guardado, un frasco ya abierto conserva su aroma durante varios años; con el tiempo, el aire que queda dentro termina por modificar el olor, y por eso conviene no dejarlo destapado ni al sol.

Antes de comprar, dale un día entero

La tira de papel ayuda a descartar rápido. Para decidir necesitas tu piel y algo de paciencia. El consejo más útil es también el más simple: pide una muestra o rocía una sola fragancia en la muñeca, sal de la tienda y vuelve a olerla a la hora, a las tres horas y al final de la tarde. Así conoces las tres etapas, ves cuánto aguanta en tu piel y evitas llevarte a casa un perfume del que solo te gustó la salida. Una fragancia por visita es suficiente; las demás pueden esperar a otro día.