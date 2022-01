LAS COMPOSITORAS MEXICANAS QUE DEBES CONOCER

Ellas son las compositoras mexicanas que dejaron un legado invaluable. Se trata de mujeres que incursionaron en la música clásica y además de sus aportaciones abrieron la brecha para las generaciones que conocemos hoy en día. Estamos en el momento perfecto para seguir visibilizando a las genios y autoras de diversas piezas musicales que viven en nuestro inconsciente colectivo. Ya podemos poner rostro a sus creadoras, pues fueron increíbles compositoras que cambiaron el rumbo de la historia musical.

A continuación te presentamos a siete mexicanas que quedarán inmortalizadas en las páginas de la vida con los grandes himnos que crearon.

María Grever

Su nombre completo fue María Joaquina de la Portilla Torres, conocida en el medio como María Grever, fue una compositora mexicana de música de concierto, para películas y de más de 800 canciones populares, en su mayoría boleros. Entre sus obras más famosas se encentran algunas de las canciones más populares del bolero en México, «Júrame», «Cuando vuelva a tu lado» y «Muñequita linda».

Grever rompió con el modelo de mujer de su época: dirigió una orquesta de hombres, fundó su propia editora, publirrelacionista, promotora de artistas mexicanos en el extranjero, fue autora de un método llamado Aprenda usted español por medio de la música, que hizo posible que cantantes estadounidenses dieran recitales con temas hispanoamericanos, sin saber hablar el español. Y es la primera mujer mexicana en ingresar a la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores de Música.

Sofía Cancino de Cuevas

Por allá de 1897, llegó a este mundo Sofía Cancino de Cuevas. Una compositora, pianista, promotora de ópera, cantante y la primera directora de orquesta sinfónica mexicana. Fue autora de casi un centenar de piezas, entre obras para orquesta sinfónica, óperas, orquesta y coro, música de cámara, piano solo y piano y voz. Sin embargo la obra de Cancino permanece prácticamente inédita.

En la actualidad su obra es catalogada por Alejandro Duprat. Quien ha completado una lista con las obras de Cancino que a pesar de estar registradas entre su obra, se encuentran extraviadas, entre ellas: Un Concierto para Piano y orquesta, la Segunda Sinfonía, y las óperas Michoacana y Promesa d´artista e parola di re.

Rosa Guraieb

Rosa Guraieb, fue una pianista mexicana de origen libanés, quien también se dedicó a ser educadora musical y a componer. Es de suma importancia en la música por haber sido una de las primeras compositoras mexicanas de música de concierto del siglo XX. Su lenguaje se asocia principalmente con el dodecafonismo.

«Mi pasión por la música y la composición, serán siempre para el pueblo de México.» Rosa Guraieb

Entre sus obras destacan para piano, «Murallas», «Cante», «Puerto de arribo», «Cíclica» «Sonata para violín y piano», «Reminiscencias» para cuarteto de cuerdas, «Canto para la paz» con oboe, fagot y piano, «Reencuentro» para trio; así como «Espacios» y «Preludio», ambas para orquesta.

Consuelo Velázquez

La mexicana también conocida como Consuelito Velázquez, fue una pianista y compositora mexicana. Sin duda alguna de las más destacadas compositoras a nivel mundial; ha contribuido con su vida y obra como pianista concertista y compositora a la vida cultural e imagen internacional de México, y al desarrollo de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Tiene una lista de más de 250 composiciones, como concertista fue parte de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de la UNAM.

Ángela Peralta

Seguro que a estas altura de la vida has escuchado hablar de Ángela Peralta, una soprano y compositora mexicana del siglo XIX de fama internacional, conocida como «El ruiseñor mexicano» y llamada «Angelica di voce e di nome» en Italia. Antes de los 20 años conquistó los principales escenarios europeos y es la primera mexicana que actuó en el Teatro de La Scala. Entre las obras de Ángela destacan: México (galopa), Un recuerdo de mi patria (danza), Nostalgia (fantasía), Adiós a México (vals), Pensando en ti (fantasía), Io t’amerò (romanza), Margarita (danza), María (vals), Né m’oublie pas (vals), Lejos de ti (vals) y más.

María Teresa Prieto

María Teresa Prieto nació en Oviedo, Asturias sin embargo la Guerra Civil Española la obligó a emigrar y eligió México. La autora tiene obras de difícil catalogación y algunas más con rasgos folklóricos importantes en muchas de las composiciones de la autora. Así mismo Prieto comenzó a entrar a una nueva vertiente musical: el dodecafonismo.

La artista también se dedicaba a escribir, donde reflejó la gran pasión que sentía por la naturaleza. Una muestra fue la siguiente: “Pirulín me espera todas las mañanas ansiosamente en la terraza; cuando me ve, sacude sus plumitas y viene hacia mí rozándome blandamente con sus alas; luego se posa en alguna rama, canta su canción en Do menor y, en un vuelo ideal, gira otra vez sobre mi cabeza acariciándome el pelo.”

De sus obras oscilan entre la música de cámara, la música sinfónica, para piano y para voz. Por ejemplo: Chichen Itzá, Poes, Impresión sinfónica, Sinfonía asturiana, Ave María, V, Suite sinfónica, Cuadro de la naturaleza y más.

Alicia Urreta

Alicia Urreta fue una pianista y compositora mexicana. Destacó por haber sido una pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de 1957 a 1986, fue profesora de acústica en el Instituto Politécnico Nacional, coordinadora general de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1973 a 1976, coordinadora de música de la Casa del Lago, directora de Actuaciones Musicales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fundadora y directora de la Camerata de México y del Festival Hispano-Mexicano de Música Contemporánea.

Entre sus obras, destacan Natura mortis; La verdadera historia de Caperucita Roja; las óperas El romance de doña Balada, estrenada en 1974; y El espejo encantado, obra no estrenada. Compuso también Salmodias 1 y II, para piano, y Ralenti, una pieza electrónica estrenada en París en 1971, entre otras. En una carrera profesional que incluyó composiciones musicales para cine, teatro y ópera, además de obras para orquesta y diversos instrumentos.