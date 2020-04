Te compartimos seis datos sobre la vida de Edvard Munch.

Durante el año de 1897, decidió estudiar ingeniería en la Escuela Técnica de Oslo, años más tarde decidió abandonar sus estudios, para empezar su carrera como pintor, su ideología lo encamino hacia el expresionismo.

Muchos investigadores han intentando estudiar y explicar la personalidad conflictiva y rara del pintor Edvard Munch. Algunos de ellos han llegado a la conclusión, que sus desordenes mentales son resultado de una infancia terrible. Munch era hijo del médico militar, el Dr. Christian Munch y su esposa Laura Cathrine, cuando era aún muy pequeño su madre y su hermana murieron de tuberculosis. Su padre, tenía obsesiones con la religión, se ocupó del pequeño Munch hasta el año de 1889 cuando falleció.

En 1908 sus problemas nerviosos, agravados por su alcoholismo, le obligan a permanecer internado ocho meses en un hospital psiquiátrico de Copenhague.

Una vez que salió regresó a Noruega, donde inició un nueva etapa artística en el que su sobra muestra una nueva energía. Fue durante ese periodo que realiza los murales de la Universidad de Oslo.

Munch escribió en su diario que su inspiración para hacer su pintura surgió durante un paseo.

“Una tarde estaba caminando por un sendero, la ciudad estaba a un lado y el fiordo abajo. Me sentía cansado y enfermo. Me detuve y miré hacia el fiordo—el sol se estaba poniendo y las nubes se tiñeron de rojo sangre. Sentí un grito infinito que pasaba por la naturaleza; me pareció oír el grito. Pinté este cuadro, pinté las nubes como sangre real. El color gritaba. Esto se convirtió en El grito“.