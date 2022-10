El Grinch más sangriento y violento busca aruinar tu navidad

El Grinch, ese personaje creado por el escritor y caricaturista conocido como el Dr. Seuss, tendrá una nueva adaptación al cine y será un nuevo live-action, aunque estará muy alejada de aquella versión donde vimos a Jim Carrey personificándo al verde, peludo y gruñón personaje, pues ahora será un vil asesino.

Por todos es bien sabido que a los estadounidenses les encanta hacer remakes de sus películas más icónicas, y ahora toca turno del que siempre se quiere robar la navidad, pero esta ocasión no lo hará hurtando los regalos bajo el árbol, si no arrebatando la vida de aquellos que aman la festividad.

La nueva cinta sobre El Grinch se titula The Mean One, la cual es dirigida por Steven LaMorte, quien utilizó el guión creado por Flip y Finn Kobler, quienes armaron una parodia del personaje, modificando grandes aspectos clave en la historia original que hemos visto también en animación por computadora.

De acuerdo al portal Deadline, la sinópsis de la película nos dice que en lugar de Whoville (Villa Quién), El Grinch habita la montaña cercana a la ciudad de Frazier Park, donde 20 años después de asesinar a los padres de Cindy You-Know-Who, ella regresará en busca de cerrar aquel momento doloroso, pero se encontrará con que el monstruo no ha cambiado para nada, su corazón sigue obscuro y su sed de sangre es aún mayor que cuando era niña.

David Howard Thornton es el actor encargado de ponerse en la piel verde y asesina de El Grinch, mientras que Krystle Martin será Cindy. El reparto lo complementan Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler y Amy Schumacher.

Los productores detrás de The Mean One son Jordan Rosner, Gato Scatena y Zach Stampone, y la casa fílmica que apoya esta adaptación no autorizada es XYZ Films. La fecha de estreno será el próximo 15 de diciembre, y será de forma gratuita para los Estados Unidos, eso sí, no mencionaron para qué servicio de streaming estará disponible. Para el resto del mundo aún se desconoce si llegará a cines o alguna plataforma, por lo que seguramente deberás recurrir a tu página corsaria de confianza.