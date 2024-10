El primer artista creado con IA subasta sus obras por millones

La inteligencia artificial es un tema latente de los últimos tiempos. Su desarrollo, la ética en su uso y lo sorprendente de su avance, ha mantenido el tema bajo la lupa. Han pasado tres años desde la aparición del primer artista creado con IA llamado Botto, un artista autónomo de inteligencia artificial que desde su aparición ha creado miles de obras de arte originales, basadas en sus propias ideas sin intervención humana. Lo que ha rebasado la realidad es que ahora, esas obras han llegado a una casa de subastas muy famosa.

El primer artista creado con IA, Botto crea imágenes que son votadas semanalmente por una comunidad descentralizada llamada BottoDAO integrada por 15.000 miembros. La pieza ganadora se convierte en un NFT que finalmente es subastado y los ingresos obtenidos son divididos al 50% entre la máquina y sus socios. El auge y popularidad de esta mezcla de creatividad artificial e inteligencia colectiva ha sido bienvenida en Sotheby’s, la casa de subastas más popular fundada en el siglo XVII.

Botto, primer artista creado con IA, tuvo su primera subasta donde presentó seis obras en su exposición llamada: Exorbitant Stage: Botto, a Decentralized AI Artist. Cabe resaltar que no es la primera vez que la inteligencia artificial está presente en Sotheby’s. Anteriormente, artistas como Refik Anadol, Harold Cohen, Pindar Van Arman o Mario Klingemann subastaron piezas dentro de esta casa. La diferencia claro, es que esto echaron mano del software de IA para crear arte y Botto es un «algoritmo-artista».

Cabe destacar que esta diferencia radica en que el primer artista creado con IA, primer artista creado con IA genera sus propias instrucciones, las ejecuta y luego escucha las opiniones de sus mecenas humanos para tener en cuenta en futuros trabajos. Lanzado en octubre de 2021, Botto surgió gracias a un whitepaper firmado por el artista alemán Mario Klingemann, un referente internacional en la creación con inteligencia artificial.

Más tarde, fue puesto en marcha a través de la colaboración del artista con un equipo internacional liderado por el colectivo de software ElevenYellow y Carbono. Mario Klingemann, el artista alemán fue quien inauguró la etapa de IA en Sotheby’s con la venta de su obra Memories of Passersby en 2019 por 40.000 libras esterlinas. Por lo que la incursión delprimer artista creado con IA no resulta tan sorprendente al ser el «hijo no binario» del también investigador.

El conjunto de algoritmos que implementan Botto conecta dos enfoques artísticos, el arte generativo y el arte descentralizado, ambos con raíces históricas. Por ello, el primer artista creado con IA abre el debate sobre quién o qué es un artista, sobre la dupla entre el hombre y la máquina y la co-creación en grupo y la creatividad aumentada. Dando como resultado un experimento artístico digno de nuestro tiempos dispuesto a mover lo cimientos del arte.