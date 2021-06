El ginkgo biloba encierra varios misterios y una leyenda acerca de su origen muy sorprendente. Además, este importante árbol ha trascendido de generación en generación ofreciéndonos grandes beneficios a los humanos. Pues desde tiempos inmemorables vitaminas, medicina y remedios naturales traen parte de sus compenetres y es como lo hemos ubicado, cómo un referente a la medicina oriental.

Medicina oriental

Enfocándonos en él área médica, el ginkgo es uno de los remedios de homeopatía de mayor uso en la medicina china tradicional. Sus hojas se usan para preparar soluciones que ayudan a lidiar por ejemplo con trastornos circulatorios debido al envejecimiento, inflamaciones, ayudan a la memoria y para los problemas con la piel. Y según investigaciones cuando se aplica tópicamente, cómo en pomadas o cremas, el ginkgo biloba puede ayudar a mejorar la elasticidad de la piel, hidratar la epidermis y aumentar la renovación celular.

Un poco de historia

También conocido como «árbol dorado», «árbol de los 40 escudos» o «nogal», es un fósil viviente; ya que ésta especie es la única en su tipo. Al ser un árbol muy excéntrico con una división sólo para él (ginkgophyta), y se trata del último superviviente de un grupo de árboles muy populares que vivían hace aproximadamente 150 millones de años. Estos árboles atípicos se extinguieron en Norteamérica hace 7 millones de años, después en Europa hace cerca de 3 millones de años.

Es considerado un milagro de la naturaleza, ya que todos los mamíferos que se encargaban de esparcir sus semillas para su conservación, se han extinto desde hace mucho. El ginkgo biloba actual ha sobrevivido a prácticamente todo desde la era de los dinosaurios, incluso a la bomba atómica de Hiroshima en 1945.

La leyenda del árbol milenario

«Cuenta la leyenda, que hace mucho mucho tiempo, los árboles podían ir de un lado para otro, porque siempre era primavera y el viento soplaba suavemente. Pero un día los árboles de hojas anchas, que se habían vuelto vanidosos, desafiaron al viento. Decían que eran tan fuertes y flexibles que ni el más terrible huracán podía arrancarles las hojas. El viento se enfadó muchísimo y acepto el desafío.

Los árboles de hojas finas se refugiaron en las cuevas y en las montañas. Los grandes y de hojas anchas esperaron al viento, y empezó el temporal. El viento sopló con tanta fuerza, que arrancó las hojas de los más soberbios, pero también arrancó a los pequeños animalitos y a las mariposas. Un árbol de hojas finas vio a una nube de mariposas azotadas por el viento. Estaban a punto de morir arrastradas por el viento, algunas extenuadas, dejaban de mover las alas y se estrellaban contra el suelo.

El árbol de hojas finas no podía permitir que se perdiera algo tan bello, así que salió de su refugio e intentó salvarlas. El viento soplaba tan fuerte que arrancó todas sus hojas y algunas pequeñas ramas, pero el extendió sus ramas y todas las mariposas encontraron refugio. Cuando paró el huracán, las mariposas volaron libres, y fueron en busca de un lugar mas cálido, porque aquel huracán había traído el invierno. Los árboles no podían moverse ni huir, porque habían transformado sus pies en raíces para no ser arrastrados por el huracán.

El viento pensó que vivir siempre sin hojas era un castigo exagerado, pero aquellos árboles vanidosos no podrían olvidar nunca, que por su orgullo cada año se caerían sus hojas y llegaría el invierno. Al llegar la primavera, a todos los àrboles les brotaron hojas nuevas, menos al de hojas finas que habia salvado a las mariposas, que no le salió ninguna hoja.

Estaba muy triste y las mariposas al verlo se posaron en el para hacer de hojas, porque le estaban muy agradecidas por haberles salvado la vida.

Nunca nadie ha visto un árbol tan hermoso, hicieron ésto tanto tiempo, que las mariposas se convirtieron en hojas de verdad. Y así nació el Gingko, el Árbol Sagrado de Japón».

Simbología y significado

La próxima vez que te encuentres con una hoja de ginkgo biloba o una de sus representaciones en joyas, pinturas, fotografías, encapsulados o hasta tatuajes. No olvides lo que simboliza: un poder milagroso, portador de esperanza, inmutabilidad y permanencia.