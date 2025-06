IA para entender a los gatos: una nueva investigación comprende su lenguaje

La comunicación entre humanos y animales ha sido, durante mucho tiempo, un terreno de especulaciones y deseos. Sin embargo, un reciente estudio está llevando esta aspiración a un nivel científico sin precedentes, enfocándose en la comprensión del lenguaje felino. Un preprint titulado “FGC2.3 Feline Vocalization Classification and Cat Translation Project” propone un innovador modelo de inteligencia artificial (IA) que promete descifrar hasta 40 tipos distintos de vocalizaciones de gatos con una precisión del 95%. Es decir, se trabaja en una IA para entender a los gatos.

Esta IA para entender a los gatos, aunque aún pendiente de revisión por pares, marca un hito significativo y abre una puerta hacia una comprensión más profunda del complejo mundo emocional de nuestros compañeros felinos. Este desarrollo no podría ser más oportuno. En una era donde el bienestar emocional de las mascotas es una prioridad creciente para muchos, herramientas como esta IA complementan perfectamente el trabajo de expertos y publicaciones.

Libros como «Lo que la ciencia sabe de tu gato«, de Mary Granero Fernández, están contribuyendo a desmitificar la conducta felina y a acercar el conocimiento científico a los hogares. Entender qué significan un maullido, un ronroneo o un gruñido no es una mera curiosidad; es una herramienta poderosa que empodera a los dueños para ofrecer un mejor cuidado y una conexión más profunda con sus gatos. Sin embargo, la IA para entender a los gatos podría mejorar la calidad de cuidados de los felinos.

Detrás de este prometedor avance se encuentra Vlad Reznikov, un ingeniero con una extensa trayectoria en modelos de aprendizaje automático aplicados a la bioacústica animal. La investigación de Reznikov y su equipo se ha basado en la meticulosa construcción de una vasta base de datos de sonidos felinos, recolectados en entornos reales como hogares, clínicas veterinarias y protectoras de animales. Estos sonidos han sido clasificados rigurosamente según su contexto, la intención aparente del felino y su forma acústica para alimentar la base de la IA para entender a los gatos.

¿Existen riesgos con la IA para entender a los gatos?

El sistema de IA para entender a los gatos, distingue cinco grandes grupos de comportamiento felino: socialización, alimentación, juego, estrés y búsqueda de atención. A partir de esta categorización general, se han identificado las mencionadas 40 tipos distintos de vocalizaciones. Entre estas, se encuentran algunas tan específicas y reveladoras como el «maullido de frustración ante un juguete que no responde» o el «ronroneo de solicitud de contacto», lo que subraya la granularidad y el potencial de esta tecnología.

El modelo de IA para entender a los gatos, opera analizando espectrogramas, que son representaciones visuales del sonido. Utilizando técnicas de visión computacional, la IA detecta patrones intrínsecos en el sonido, incluyendo su duración, las variaciones en el tono y la secuencia en que se producen. En esencia, el sistema «traduce» los complejos sonidos del gato a un «lenguaje» estructurado que una máquina puede comprender y clasificar eficazmente.

A pesar del entusiasmo comprensible que genera este avance, los propios investigadores enfatizan la necesidad de ser cautelosos y no caer en el espejismo de una traducción literal. Estos sistemas de IA están diseñados para clasificar sonidos basándose en patrones acústicos y contextuales, no para «leer la mente» del gato. Además, existen limitaciones importantes a considerar: no todos los gatos vocalizan de la misma manera; algunos son naturalmente más silenciosos, mientras que otros pueden desarrollar un «acento» particular según su región o entorno. Y, por supuesto, el lenguaje corporal sigue siendo una parte fundamental y a menudo predominante de la comunicación felina, algo que la IA aún no interpreta completamente en este modelo.