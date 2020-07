Llega iSphere, el casco burbuja que tiene fascinados a los internautas, desde hace unos meses, ya que es perfecto para la «nueva normalidad».

iSphere: por Plastique Fantastique

Los autores detrás de iSphere es el colectivo alemán, Plastique Fantastique (fundado en 1999). Y suelen abordar, través de sus instalaciones, una posible solución a diversos problemas de la sociedad; convirtiendo la ciudad en un laboratorio viviente.

A partir del 27 de abril de 2020, se volvió obligatorio cubrirse nariz y boca en los transportes públicos de Berlín (y en el resto del mundo). Por lo que lanzaron iSphere: el cual, es un proyecto de código abierto que todos pueden producir, desarrollar y mejorar.

El diseño icónico está inspirado en los cómics de ciencia ficción de los años 50 y las creaciones de los movimientos utópicos de los años 60. iSphere es un objeto divertido y serio que estimula la forma de abordar esta situación excepcional e incluso cuentan con tutoriales para hacerlo tu mismo.

El casco burbuja en la moda futurista a través de los años

Ésta divertida opción para cubrirnos y protegernos en tiempos de pandemia, está inspirada tanto en cómics y ciencia ficción; pero también en el futurismo que se ha visto aplicado a la moda a través de los años.

No olvidemos que el futurismo nació como una ruptura al pasado, a lo tradicional y al academicismo, encontrando su principal motivación en remarcar la originalidad.

Lo que original, significaría algo de «otro planeta» y «extra normal». Siendo así como se llegó a retomar en la moda, detalles y elementos espaciales o de los mismos astronautas; por ejemplo el casco.

Revistas, diseños y más shootings utópicos

Harper’s Bazaar, 1965

La súper modelo, Jean Shrimpton luciendo moda estilo Op & Pop. Un vestido y un conjunto, cubiertos por lunares enormes, fueron un diseño por Julian Tomchin. Una sesión utópica para la revista Harper’s Bazaar en su edición de abril en 1965.

The Galactic Girl On The Moon / La chica galáctica en la Luna.

Aquí nos encontramos con otro personaje, The Galactic Girl On The Moon, vistiendo diferentes trajes espaciales. Las fotografías de también estuvieron a cargo de Richard Avedon.

Simplemente un maravilloso diseño de Ernest Engel, perfecto para navegar en cualquier planeta. Un elegante traje de tela impermeable negro con una parka de doble vista.

UK VOGUE, 1970

La actriz Donna Mitchell, conocida por St. Vincent (2014), Mona Lisa Smile (2003) y Boiler Room (2000). Fotografiada por el famoso artista de la lente, Clive Arrowsmith para Vogue en 1970.

Un chico conoce a una chica de Marte

Se trata de una secuencia de imágenes fotográficas, que pertenecen a la serie: «Boy meets girl from Mars». Las cuales fueron hechas por el fotógrafo Weegee (Arthur Fellig), en New York (1995).

Las fotografías son en blanco y negro, mediante la técnica de fotografía análoga, por lo que fueron impresas en gelatina de plata.

“Martian Woman On The Telephone”

Moffitt + Rudi + Claxton

Parte de la notable colaboración entre el gran diseñador de moda Rudi Gernreich, su modelo y musa Peggy Moffitt, y el difunto esposo de Moffitt, el fotógrafo William Claxton.

En estas fotografías, también visten las modelos y Moffitt con viseras de Layne Nielson para la colección Resort de Rudi Gernreich, en 1965.

Azafatas y aerolíneas

En 1965, Emilio Pucci diseñó para las azafatas de la aerolínea Braniff, como parte del uniforme, un sombrero que se ataba alrededor del cuello y un casco estilo «Space Bubble». Esto, para proteger el sombrero y el cabello de la lluvia.

El uniforme completo, además del casco burbuja, consistía en abrigos color durazno y botas naranja.