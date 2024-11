La primera y poco conocida película de “El Señor de los Anillos” llegará a streaming

La primera película de El Señor de los Anillos finalmente finalmente estará disponible en streaming. Se trata de “El Señor de los Anillos”, un filme animado estadounidense lanzado en 1978. Recientemente HBO Max anunció de manera oficial que comenzará a transmitirse en la plataforma a partir del 1 de diciembre.

Su nombre original en inglés es “J. R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings” y fue dirigida por Ralph Bakshi. Cuenta con las voces de William Squire, John Hurt, Michael Graham Coxy Anthony Daniels. Mientras que el guion fue escrito por Peter S. Beagle, y estuvo basado de un anteproyecto de Chris Conkling.

En su momento, Ralph Bakshi llegó a comentar que uno de los problemas de la historia era que se trataba de una épica porque según él “la épica tiende a rezagarse”. “El mayor cambio fue ser fiel al libro”, aseguró el director. Al tratarse de una animación, lo más importante fueron los personajes y estilo de dibujo. Por lo que el animador estadounidense tomó como influencias artísticas a Howard Pyle y Elizabeth Wyeth.

“El Señor de los Anillos”, una película animada

La técnica que utilizó el cineasta para darle realismo a los dibujos animados, fue la rotoscopia. Un método creado por Francisco Macián entre 1967 y 1968 llamada M-Tecnofantasy. Asimismo, se podría decir que Ralph abrió una brecha de clasificación para ese tipo de películas, ya que en aquellos años no existía precedentes sobre producciones de animación para adultos.

Esta adaptación animada de la obra maestra de J.R.R. Tolkien fue un hito en su momento, aunque quedó inconclusa. La película se centra en la primera parte de la trilogía, «La Comunidad del Anillo», y abarca una buena parte de «Las Dos Torres».

La cinta destacó en su momento por su animación detallada y atmosférica, especialmente en las secuencias de batalla y los paisajes de la Tierra Media. Aunque el director tuvo libertades creativas, la adaptación de Bakshi se mantiene fiel al espíritu de la novela de Tolkien. Otros de los elementos que maravilló a la audiencia, fue la música de Leonard Rosenman.

Se tenía pensado rodar una secuela que adaptara lo que quedaba del segundo tomo y El retorno del Rey. Pero lamentablemente, debido a problemas de financiación, la película quedó inconclusa por lo que la segunda parte de la trilogía nunca se realizó.

Cabe señalar que actualmente, la cinta se encuentra por alquiler o para compra en plataformas digitales como Prime Video o Apple TV+.