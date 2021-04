LAS 5 MEJORES PELÍCULAS INSPIRADAS EN UN LIBRO

La inspiración detrás de las películas viene de diversos lugares: obras de teatro, canciones, historias de la vida real, e incluso, artículos de periódico pueden inspirar a un guionista y motivar a un estudio. Sin embargo, los libros siguen siendo el pozo de inspiración cinematográfica por excelencia; y es por ello que en esta ocasión homenajeamos a las mejores pelÍculas cuya iluminación viene directamente del quehacer literario.

Podría parecer que estamos en una época en la que todas las películas se basan en una obra ya existente; pero lo cierto es que Hollywood lleva más de un siglo adaptando prosa y otros materiales fuente. Sólo hay un número limitado de ideas originales para guiones; de las cuales un porcentaje no pequeño se basa en ideas y fórmulas anteriores. «El arte es un robo», dijo alguna vez Picasso, pero al menos Hollywood da crédito de vez en cuando.

Sin libros excepcionales habría muchas menos películas impresionantes. Directores considerados de culto como Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick y Francis Ford Coppola; basaron algunas de sus mejores películas en novelas. Cada uno de estos talentosos creadores ofrece su propia visión de la obra, a menudo para disgusto del autor. Basta revisar la postura abiertamente crítica de Stephen King, con respeto a la adaptación de Stanley Kubrick de ‘El Resplandor’.

En otros casos, los directores se ciñen al patrón del material original. Algunos ejemplos podrían ser ‘El Gatopardo’ de Luchino Visconti o ‘Sin lugar para los débiles’ de los hermanos Coen, por nombrar solo un par. Sin embargo, esto demuestra que la mera visualización de una novela puede afectar la percepción de su contenido.

Trasladar la página impresa a la gran pantalla es una tradición tan antigua como el propio cine. Para honrar esa usanza, te compartimos las mejores 5 películas basadas en la literatura, de acuerdo a la valoración hecha por el sitio Stacker.

Stacker recopiló datos sobre todas las películas mejor valoradas para obtener un índice ponderado dividido a partes iguales entre las puntuaciones de IMDb y Metacritic. Puedes disfrutar del conteo completo por aquí. A continuación, te compartimos el Top 5.

#5. La Lista de Schindler (1993)

Director: Steven Spielberg

Puntuación en Stacker: 95

Puntuación en Metascore: 94

Calificación en IMDb: 8.9

Duración: 195 minutos

Horrorizado por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, un empresario alemán, interpretado por Liam Neeson, intenta salvar a más de mil judíos de la cámara de gas. Tanto la película de Spielberg como el libro en el que se basa no existirían si no fuera por el superviviente del Holocausto, Leopold «Poldek» Pfefferberg. Fue Pfefferberg quien convenció al autor Thomas Keneally para que escribiera la historia de Schindler, en primer lugar.

4. El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003)

Director: Peter Jackson

Puntuación en Stacker: 95

Puntuación en Metascore: 94

Calificación en IMDb: 8.9

Duración: 201 minutos

La culminación de la fantástica trilogía de Peter Jackson de ‘El Señor de los Anillos’ fue ‘El Retorno del Rey’. El largometraje, de más de 3 horas de duración, ofreció la batalla final entre el bien y el mal por obtener el siniestro anillo de poder. Nunca antes se había dado un tratamiento visual tan épico a las palabras de J.R.R. Tolkien. Por sus esfuerzos, la película ganó nada más y nada menos que 11 premios de la Academia.

3. Vértigo (1958)

Director: Alfred Hitchcock

Puntuación en Stacker: 95

Puntuación en Metascore: 100

Calificación en IMDb: 8.3

Duración: 128 minutos

La novela ‘D’Entre les morts’ de Thomas Narcejac y Pierre Boileau se traduce como «Entre los muertos», pero Hitchcock la llamó por otro nombre: ‘Vértigo’. Cuenta la historia del investigador privado John «Scottie» Ferguson, interpretado por Jimmy Stewart; quien se ve envuelto en una cruel trampa de asesinato y falsificación de identidad. La película también puede haberse inspirado en el bestseller de 1956 ‘La búsqueda de Bridey Murphy’, un libro muy popular sobre vidas pasadas.

2. La ventana indiscreta (1954)

Director: Alfred Hitchcock

Puntuación en Stacker: 96

Puntuación en Metascore: 100

Calificación en IMDb: 8.4

Duración: 112 minutos

Otro clásico de Alfred Hitchcock, ‘La ventana indiscreta’, se centra en actividades sospechosas dentro de un complejo de apartamentos en Nueva York. Jimmy Stewart interpreta a un fotógrafo en silla de ruedas, que puede -o no- haber sido testigo de un asesinato. Todo está basado en el cuento ‘It Had To Be Murder’ de Cornell Woolrich.

1. El Padrino (1972)

Director: Francis Ford Coppola

Puntuación en Stacker: 100

Puntuación en Metascore: 100

Calificación en IMDb: 9.2

Duración: 175 minutos

De la novela del estadounidense-italiano Mario Puzo de 1969 surgió una de las mejores películas de la historia. Cuenta la vida del clan de la mafia Corleone, que lucha por conservar el poder de las calles mientras se enfrenta a obstáculos por todos lados. Y pensar que Paramount Pictures no quería contratar a Marlon Brando e intentó despedir al director Francis Ford Coppola durante la producción. Afortunadamente, las mentes más sabias se impusieron.