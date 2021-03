Tim Burton el famoso director de cine que dio vida a verdaderas joyas cinematográficas, ha creado universos muy curiosos y extraños en cada uno de sus filmes. Así como personajes que se han convertido íconos del cine, trascendiendo tiempo y espacio que los han mantenido presentes hasta nuestros días. Incluso varios de ellos ya son referentes de generaciones y estilos.

De sus películas tenemos memorables protagonistas, sin embargo los más famosos vienen de Edward Scissorhands (El Joven Manos de Tijera), The Nightmare Before Christmas, el clásico Beetlejuice y The Corpse Bride (El Cadáver de la Novia), entre otras más que a continuación mencionamos en la siguiente lista.

Beetlejuice

Beetlejuice, el súperfantasma, se trata de una comedia de terror que mezcla los géneros del humor e historia de fantasmas. Su protagonista, del mismo nombre, es un personaje inventado por Burton. Como bien recordaremos en el filme, este personaje es un muerto que vive en el no mundo, recreación del mundo real según la visión de los muertos.

Este fantasma trabaja precisamente como exorcista de los vivos, es decir, ayuda a los fantasmas a echar de su hogar, o de cualquier otro lugar, a cualquier ser vivo que les pueda molestar. Sus características son de un hombre sucio, grosero y muy travieso. Él fue quien impuso el típico traje a rayas blancas y negras con un desordenado maquillaje morado y cabello verde.

Lydia Deetz

En la película anterior mencionada, Lydia, es la hija del exitoso empresario de Nueva York, Charles Deetz, por lo tanto la hijastra de la artista plástica Delia Deetz. Lydia es la primera en ver los fantasmas de Adam Maitland y su esposa Barbara, pues a diferencia de los mortales, ella es de mente abierta y está dispuesta a ver el mundo paranormal. En la cinta esta chica es muy extraña, obscura y algo seria pero en lo que respecta a la serie es muy alegre y extrovertida. Y viste un poncho rojo con guantes largos, con un maquillaje que la hace parecer muerta.

Jack Skellington

Jack Skellington es el protagonista de la famosísima película: The Nightmare Before Christmas. Mejor conocido en la Ciudad de Halloween como «El Rey Calabaza», «El Rey de la Oscuridad» o «El Rey del Mal». Jack tiene de mascota a su fiel perrito llamado Zero. Todos recordamos a Jack por haberse obsesionado con la Navidad ya que es muy curioso.

Su personalidad denota que es todo un caballero: le gusta cantar, bailar, brincar de un lado a otro, experimentar, inventar. Siempre está buscando hacer nuevos amigos, tiene buen corazón, pero a veces suele tener ataques antisociales. Tiene tendencia a enfrascarse en una idea excluyendo cualquier otra opinión y siempre trata de llegar hasta el fondo de la misma, haciendo lo que sea para comprobar sus teorías.

Edward Scissorhands

«La creación incompleta de un inventor fallecido se convierte instantáneamente en una celebridad cuando una mujer alegre lo lleva a su casa.» Esa es una breve sinopsis de la película protagonisada por este peculiar personaje. Edward es un joven incompleto, introvertido, tímido e inocente; con deseos de recuperar el cariño por el padre que perdió.

Es una especie de humanoide, el cual fue creado por un científico. Cuando estaba por terminarlo, murió, por lo que en lugar de manos le puso unas tijeras. Edward vive solo en una antigua mansión desde que murió su creador y dedica su tiempo a la jardinería.

Emily

Emily, es una muerta viviente, proclamada ella misma como la novia de Victor Van Dort y ex prometida de Barkis Bittern. Es la antagonista principal en El cadavér de la novia y la trama gira a su alrededor. Su carácter es el de una persona muy viva, enamoradiza, risueña, bailarina, ingenua y amable. Sin embargo, es un tanto temperamental y se pone celosa fácilmente.

La historia de su asesinato es revelada a través de una canción. Fue su prometido quien la asesinó para quedarse con el dinero y las joyas de ella y su familia. Una vez muerta, permanece en el mundo de los muertos, bajo un árbol hasta que otro hombre (Víctor en este caso) viniera y la “liberara”.

Victor Frankenstein

Una de las películas más tiernas de Tim Burton es Frankenweenie. Y Victor Frankenstein es el personaje principal: un estudiante de 11 años que usa la ciencia para revivir a su perro, Sparky, de entre los muertos. Victor es hijo de Edward y Susan Frankenstein. A este chico le encanta explorar el mundo que lo rodea a través de la ciencia y la experimentación, así como el cine, el cine macabro y el arte.

Tiene la personalidad de un chico tímido, introvertido, brillantemente creativo y excepcionalmente inteligente. Pasa la mayor parte de su tiempo con su perro o en el ático donde trabaja en sus experimentos científicos.

Sally

Otro personaje clásico del cineasta es Sally, la eterna enamorada de Jack Skellington. Es un personaje principal El Extraño mundo de Jack, exactamente una muñeca de trapo creada por el Doctor Finklestein, hecha de varias telas cosidas juntas, con hojas en su interior.

Durante el filme sufre al ser encerrada y manipulada por el Dr., pero al final al escapa para ayudar a Jack y encuentra la manera de demostrarle sus verdaderos sentimientos a él.

Vincent

Este icónico personaje aparece en el primer cortometraje animado de Burton en 1982. Donde se narra la historia de Vincent Malloy, un niño introvertido de 7 años que sueña con ser igual que su ídolo soñado, el actor estadounidense, Vincent Price.

Vincent sueña obsesivamente con ser como el actor y sus ensoñaciones provocan la preocupación de su madre. A medida que avanza el corto, su mente; que no distingue ya el mundo real del mundo de sus fantasías. Vive absorto en la encarnación de los diversos papeles de su admirado actor, especialmente aquellos inspirados en la obra del escritor Edgar Allan Poe.