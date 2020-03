MIRA EL DOCUMENTAL COMPLETO DE LEONARD COHEN

I’m Your Man es un trabajo que narra la vida y obra del cantautor

Ya puede ver el documental completo de Leonard Cohen, la cinta está dirigida por Lian Lunson y salió a la luz en el 2006. La idea surgió a partir del concierto homenaje que distintos músicos hicieron.

El homenaje llevó por nombre Come So Far For Beauty y contó con la participación de Nick Cave, Jarvis Cocker, Beth Orton, Rufus Wainwright, Martha Wainwright, Perla Batalla y Julie Christensen quienes fueron coristas por un largo tiempo de Leonard Cohen.

I’m Your Man muestra las escenas del concierto que se van alternando con algunas entrevistas a músicos y productores. Por ejemplo Nick Cave explica cómo y que sintió la primera vez que escuchó una canción de Leonard Cohen.

Cuando lo oí por primera vez yo vivía en una ciudad llamada Wangaratta en Victoria, y es una ciudad muy conservadora. Y fui a lo de un amigo y su hermana mayor tenía «Songs of Love and Hate» y eso era…no puedo empezar a decirles lo extraordinario que era que alguien tuviera «Songs of Love and Hate» en Wangaratta. Ella me pasó el disco y recuerdo que simplemente cambió las cosas. Yo simplemente me sentí la persona más genial del mundo al haber descubierto esto que me separaba de todos los demás…

Al final del documental se puede disfrutar de una actuación que Leonard Cohen hizo junto a U2 en Nueva York. Aquí te dejamos el documental completo y con subtítulos de I’m Your Man.

