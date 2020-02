El movimiento punk es retratado en sus distintas facetas a lo largo de los años y el cine no se queda atrás, es por esto que te presentamos una lista con cinco documentales de punk.

Punk: Attitude

Un documental de 2005 que narra el origen, desarrollo y consecuencias de este movimiento empezando a finales de los 70`s.

Esta película/documental de Don Letts quien dirigió videos musicales para Musical Youth , The Psychedelic Furs , The Pretenders y Elvis Costello.

Tiene en su haber trabajos como «The punk rock movie«, o el documental The Clash: Westway to the World; que ganó un premio Grammy al mejor video musical largo y Dancehall Queen.

Bandas como The Ramones , The Stooges , The Clash y The Sex Pistols destacan en todo momento.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

BRASS TACKS

Este es uno de los mejores documentales de esta lista. Este programa de televisión fue presentado en BBC2 entre 1977 y 1988.

Tiene un episodio enfocado a la escena Punk de Manchester, las bandas y el icónico club de The Electric Circus.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

THE PUNK SINGER

The Punk Singer es una película documental de 2013 sobre la cantante feminista Kathleen Hanna.

Hanna lideró las bandas Bikini Kill y Le Tigre, siendo una figura central en el movimiento antidisturbios.

Dirigido por Sani Anderson, producido por Anderson y Tamra Davis; toma el título de la película por la canción «The Punk Singer» del álbum Julie Ruin del trabajo de Hanna en solitario.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Decline of Western Civilization

Este documental estadounidense fue filmado entre 1979 y 1980 para ser estrenado en 1981.

Trata sobre la escena punk rock de Los Ángeles, es fue dirigida por Penélope Spheeris.

En 1981, el jefe de la policía de LAPD (Los Angeles Police Department) escribió una carta exigiendo que ese trabajo no se vuelva a mostrar en la ciudad.

En 2016, fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos; considerada «cultural, histórica o estéticamente significativa».

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

A Band Called Death

Es una película documental de 2012 dirigida por Mark Christopher Covino y Jeff Howlett.

Trata sobre la banda Death y su reciente popularidad décadas después de que el grupo grabará su música.

Son considerados como una de las primeras bandas de punk en el mundo.

Para el año 2000, la banda es redescubierta por muchos aficionado, sus copas alcanzaron las cifras cercanas a los 1.000 dólares en subastas de Ebay.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Los Ángeles en 2012 y fue muy bien recibida por los críticos de cine.

¿Cuáles son tus documentales favoritos?

